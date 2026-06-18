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Avance de ‘Valle Salvaje’ del viernes 19 de junio: del desconocido autor del empujón de Manuela a la fría actitud del obispo con José Luis

Aurelio dejará claro que no habrá piedad con Victoria en la ficción diaria de La 1

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'Valle Salvaje': Aurelio deja claro que no tendrá piedad con Victoria. (RTVE)
'Valle Salvaje': Aurelio deja claro que no tendrá piedad con Victoria. (RTVE)

Valle Salvaje cerrará este viernes la semana en La 1 con José Luis en guardia por la actitud del obispo y con Manuela todavía en reposo tras la caída por las escaleras que terminó revelándose como una agresión deliberada. El capítulo llega con varias sospechas abiertas, incluida la presión creciente sobre Rosalía, mientras Aurelio marca posición al dejar claro que no tendrá piedad con Victoria.

La intriga principal del viernes 19 de junio en Valle Salvaje se desplaza hacia José Luis, que empieza a desconfiar del comportamiento del obispo después de verlo frío y autoritario con él. El episodio plantea que esa conducta enciende las alarmas, aunque también adelanta que nada es lo que parece, lo que apunta a un motivo oculto detrás de la postura del religioso.

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El capítulo de este jueves, recién emitido tras la reanudación de la emisión habitual de la serie en TVE, dejó un punto de quiebre con Manuela en el centro del conflicto. La joven cayó escaleras abajo en la Casa Grande en una escena que al principio pareció un accidente doméstico, pero que pronto destapó un empujón intencional.

'Valle Salvaje': Alguien tira a Manuela por las escaleras. (RTVE)
'Valle Salvaje': Alguien tira a Manuela por las escaleras. (RTVE)

Lo que ha pasado en ‘Valle Salvaje’

Ese giro abrió una incógnita inmediata entre los habitantes del palacio: quién provocó la caída y con qué intención. La agresión, además, añadió tensión a una historia atravesada por mentiras, dobles intenciones y alianzas inestables, al colocar a Manuela en una línea argumental que amenaza con volverse decisiva en los próximos capítulos.

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Tras el incidente, Manuela quedó en reposo para recuperarse de las heridas. El dato más inquietante que arrastra el relato de Valle Salvaje hacia el viernes es que desconoce quién pudo estar detrás del ataque, mientras el resto de personajes empieza a buscar respuestas para entender qué ocurrió realmente en la escalera.

En paralelo, el frente de Rosalía avanzó en el episodio del jueves con un incremento de las sospechas en su contra. Las dudas sobre la joven se intensificaron hasta empujar a Luisa a intervenir de forma directa, con el respaldo de Bárbara, en un movimiento que apuntó a forzar una confesión pendiente.

'Valle Salvaje': Manuela y Bárbara hablan sobre Leonardo. (RTVE)
'Valle Salvaje': Manuela y Bárbara hablan sobre Leonardo. (RTVE)

El objetivo de ambas fue romper el silencio de Leonor, el aya, a quien acorralaron para exigirle que explicara toda la verdad sobre Rosalía y aclarara qué papel estaba desempeñando. La situación colocó a Leonor contra las cuerdas: su falta de respuestas empezó a leerse como una señal de implicación y alimentó una de las tramas más tensas de la semana de Valle Salvaje.

Qué pasará el viernes en ‘Valle Salvaje’

Con ese antecedente inmediato, el capítulo del viernes de Valle Salvaje se construye sobre tres líneas de incertidumbre que se cruzan: la agresión a Manuela todavía sin resolver, las sospechas que se acumulan sobre Rosalía y los movimientos continuos de Victoria para recuperar poder. En ese tablero, el comportamiento del obispo aparece como una nueva pieza que altera la lectura de las lealtades y las intenciones.

La frialdad del obispo con José Luis se presenta como un misterio: no solo inquieta al duque, sino que sugiere que hay un trasfondo que todavía no se conoce. El propio avance del episodio marca que las apariencias pueden ser engañosas, lo que deja abierta la posibilidad de que la autoridad del religioso responda a razones que no han salido a la luz.

'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

Mientras tanto, Manuela seguirá guardando reposo en palacio, con la misma pregunta sin respuesta desde el jueves: quién fue el autor o la autora del empujón. El hecho de que la agresión ocurriera en un entorno íntimo como la Casa Grande mantiene bajo sospecha a quienes la rodean y convierte la búsqueda de pistas en un asunto compartido por varios personajes.

El otro punto de tensión del viernes llegará por la confrontación alrededor del poder. Aurelio dejará una advertencia sin matices al asegurar que no tendrá piedad con Victoria, una frase que endurece el conflicto y anticipa un choque directo en un momento en que la serie ya combina recelos, presiones y secretos.

Con estas piezas sobre la mesa, Valle Salvaje despide la semana con varias incógnitas activas y un mapa de desconfianzas que se ensancha: la verdad sobre la caída de Manuela, el silencio de Leonor en el caso de Rosalía, y el motivo real detrás de la actitud del obispo frente a José Luis, mientras Victoria queda bajo una amenaza abierta por parte de Aurelio.

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