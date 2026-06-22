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Receta de tarta de chocolate en freidora de aire, un postre fácil para los amantes del cacao

Este postre casero es fácil de preparar, rápido y perfecto para solucionar un antojo dulce cualquier día de la semana

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Tarta de chocolate en freidora de aire (Magnific)
Tarta de chocolate en freidora de aire (Magnific)

La freidora de aire es uno de los inventos gastronómicos más importantes de la última década; un aparato aparentemente sencillo que ocupa menos que un microondas, pero que ha transformado por completo la forma de cocinar de muchos. En ella se puede ‘freír’ casi cualquier cosa, desde patatas hasta empanadillas, verduras, carnes rebozadas o snacks que habitualmente vendrían acompañados de una buena dosis de aceite.

Además, la archiconocida ‘airfryer’ puede actuar también como un pequeño horno, lo que nos permite sustituir a este cuando el calor aprieta y buscamos recetas que no sobreclienten nuestra cocina. Es especialmente interesante para preparar postres como esta tarta de chocolate, una delicia dulce que estará lista en poco más de media hora y que es perfecta para quienes se inician en el mundo de la repostería.

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El paso a paso para preparar este postre no puede ser más sencillo. Mezclaremos todos los ingredientes -huevos, cacao, azúcar, harina y aceite-, hasta conseguir una masa aireada y oscura. Luego, en un molde pequeño apto para freidoras, cocinaremos la mezcla hasta conseguir una tarta esponjosa y húmeda, perfecta para seducir a los más chocolateros de la casa.

El tamaño de este pastel de cacao variará según el de la cesta de nuestra freidora; incluso podríamos prepararla en un formato individual, perfecto para solucionar antojos de forma rica, rápida y muy fácil.

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Receta de tarta de chocolate en freidora de aire

La tarta de chocolate en freidora de aire es un pastel rápido, jugoso y de técnica sencilla. Se basa en mezclar ingredientes básicos como huevos, cacao, azúcar, harina y aceite, para luego cocer la masa en la cesta de la freidora. El resultado es un bizcocho húmedo y muy chocolateado, ideal para quienes buscan rapidez y sabor sin complicaciones.

Tiempo de preparación

  • Total: 35 minutos
    • Preparación: 10 minutos
    • Cocción: 25 minutos

Ingredientes

  • 2 huevos
  • 120 g de azúcar
  • 100 ml de aceite de girasol
  • 120 ml de leche entera
  • 100 g de harina de trigo
  • 40 g de cacao puro en polvo sin azúcar
  • 8 g de levadura química (tipo Royal)
  • 1 pizca de sal
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
  • Azúcar glass para decorar (opcional)

Cómo hacer tarta de chocolate en freidora de aire, paso a paso

  1. Bate los huevos con el azúcar hasta que la mezcla blanquee y esté espumosa.
  2. Añade el aceite y la leche. Mezcla de nuevo hasta integrar.
  3. Incorpora la esencia de vainilla si la usas.
  4. Tamiza la harina, el cacao, la levadura y la sal en otro bol.
  5. Añade los ingredientes secos a la mezcla líquida en 2 tandas, mezclando suavemente con espátula. No sobrebatas la mezcla tras añadir la harina para mantener la esponjosidad.
  6. Forra un molde apto para freidora de aire (16 cm aprox.) con papel de hornear o engrásalo con aceite.
  7. Vierte la masa en el molde y alisa la superficie.
  8. Precalienta la freidora 3 minutos a 160 ºC.
  9. Coloca el molde en la cesta y cocina a 160 ºC durante 23-25 minutos. Vigila el tiempo de cocción; cada freidora puede variar ligeramente. Pincha con un palillo en el centro; si sale limpio, está lista.
  10. Deja enfriar fuera de la freidora antes de desmoldar. Decora con azúcar glass si quieres.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

6-8 porciones

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Energía: 230 kcal aprox.
  • Proteínas: 4 g
  • Grasas: 11 g
  • Hidratos de carbono: 28 g
  • Azúcares: 16 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Conserva la tarta de chocolate en un recipiente hermético a temperatura ambiente durante 2 días, o en la nevera hasta 4 días. Se puede congelar en porciones envueltas en film durante 1 mes.

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