María Pombo reafirma en ‘El Hormiguero’ su opinión sobre la lectura y aborda su relación de pareja y las polémicas familiares

La reciente visita de María Pombo y Pablo Castellano a El Hormiguero ha vuelto a centrar la atención sobre la pareja, reconocida tanto por su presencia en redes sociales como por la exposición de su vida personal. La entrevista, vinculada al estreno de la quinta temporada de su docuserie familiar, permitió conocer con detalle su experiencia en terapia de pareja y la evolución de su relación tras convertirse en padres de su tercer hijo.

Durante la charla, ambos reconocieron que, aunque su imagen pública pueda parecer idílica, conviven con los mismos altibajos que cualquier otra pareja. Admitieron que las discusiones forman parte de su día a día y que la forma de gestionar los conflictos es diferente en cada uno.

María explicó que a ella le cuesta más pedir perdón, mientras que Pablo suele ser el primero en dar ese paso, algo que ha contribuido a consolidar su convivencia. Subrayaron la importancia del esfuerzo mutuo para mantener la estabilidad familiar y normalizaron la existencia de desacuerdos en la relación.

Terapia, distancias familiares y la verdad sobre Gabriela

Uno de los temas centrales fue la decisión de acudir a terapia de pareja. Pablo explicó que este paso representó un cambio significativo, ya que acudieron en un momento de tensión, no con la intención de separarse, sino para afrontar los cambios que estaban viviendo.

Relató que primero asistieron por separado, para que la terapeuta pudiera conocer individualmente a cada uno, y después en conjunto. Destacó que el principal beneficio ha sido la posibilidad de hablar de temas que antes generaban discusiones prolongadas y difíciles de resolver, mientras que ahora logran abordarlas de forma más tranquila y constructiva. María calificó la experiencia de “maravillosa” y aseguró que les ha ayudado a fortalecer su vínculo y mejorar la comunicación.

La nueva temporada de la docuserie también fue protagonista en la conversación. La pareja abordó cómo la exposición en redes sociales y los episodios de odio digital han impactado en su vida, reconociendo que han atravesado momentos difíciles derivados de la notoriedad pública. María habló sobre su decisión de no volver a emprender negocios con sus hermanas Lucía y Marta.

Explicó que, tras compartir un proyecto empresarial con Marta, las diferencias personales y de carácter resultaron incompatibles. Señaló que Marta es más despreocupada y confiada, mientras que ella tiene un temperamento más fuerte, lo que provocó choques que prefiere evitar en el futuro, optando por separar los vínculos personales de los profesionales.

Otro de los asuntos destacados en la entrevista fue la realización de un test de paternidad para esclarecer si Gabriela Toral es hija biológica de Víctor Pombo, padre de María. La influencer recordó que desde la infancia, Gabriela ha sido considerada una hermana más, pese a no existir vínculo biológico.

Relató que Gabriela nació en casa, siendo hija de la persona que cuidaba a las hermanas Pombo, y se integró plenamente en la familia. María explicó que la familia decidió abordar el tema abiertamente para zanjar rumores y proteger el entorno familiar. El resultado del test, conocido durante un viaje familiar, mostró que las muestras genéticas eran incompatibles, cerrando así las especulaciones y reafirmando el lazo afectivo y familiar con Gabriela.

El debate sobre la lectura

Durante la participación en el programa salió a relucir el debate sobre la afición a la lectura, surgido a raíz de una publicación viral de María en la que aseguraba: “No eres mejor persona por leer”. María compartió que recientemente ha desarrollado el hábito de la lectura, aunque mantiene su opinión respecto al valor personal de esta actividad.

Relató con humor cómo familiares y amigos comenzaron a regalarle libros tras sus declaraciones, convirtiéndolo en anécdota recurrente en su entorno. Actualmente, está leyendo “La biblioteca a medianoche” de Matt Haig y prefiere títulos accesibles antes de adentrarse en lecturas más complejas.

La entrevista en El Hormiguero reflejó la forma en que la pareja gestiona la exposición mediática y las controversias, haciendo de la transparencia y la sinceridad los pilares de su relato público. Desde la conciliación familiar hasta la búsqueda de ayuda profesional y la resolución de conflictos personales, María Pombo y Pablo Castellano han optado por compartir tanto los momentos difíciles como los logros, mostrando así una visión realista y cercana de su vida.