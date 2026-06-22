Se cumplen siete años de las dos bodas que paralizaron España: cuando Belén Esteban y María Pombo protagonizaron una batalla de novias por una portada

Belén Esteban y María Pombo se casaron el mismo día. (Europa Press/Instagram)

Este lunes 22 de junio se cumplen siete años de las bodas que paralizaron España en el verano de 2019: las de Belén Esteban y María Pombo, celebradas el mismo día y reunidas después en una misma portada de ¡Hola!, con la colaboradora televisiva ocupando el espacio principal y la influencer en un lateral, una decisión editorial que todavía alimenta el relato de aquella rivalidad nupcial.

Este mes de junio, tanto Belén Esteban y Miguel, como María Pombo y Pablo Castellano vuelven a celebrar su matrimonio. La influencer recordó a Cool hace unas semanas en un acto de moda en Ibiza que en su momento desconocía que compartiría portada con Esteban y ha contado que sus padres aún guardan aquella revista “en el baño, en el salón” y en más rincones de la casa.

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La coincidencia se produjo en junio de 2019, cuando ¡Hola! publicó un especial dedicado a las bodas del verano. El bloque principal estaba reservado al enlace de Belén Esteban con Miguel Marcos, presentado por la revista como un reportaje con “toda la emoción, los secretos, los detalles y las imágenes exclusivas más esperadas”, mientras la boda de Pombo y Castellano aparecía descrita de una forma mucho más escueta como “romántica y divertida”. Aquel número también incluía espacio para otro enlace, el de Ainhoa Arteta, con menor impacto.

Portada de la revista ¡Hola! en junio de 2019. (¡Hola!)

María Pombo recuerda el duelo de novias

María Pombo ha explicado ahora que aquella portada fue una sorpresa completa para ella. “Fue muy fuerte, es que es histórico. Fue una sorpresa porque yo no sabía que íbamos a compartir portada. O sea que imagínate”, dijo al citado medio. La influencer también ha ironizado sobre el lugar que ocupa la revista en casa de sus padres. “Mis padres tienen la portada en todas partes. En el baño, en el salón… Tienen a Belén Esteban y luego a mí en pequeñito”, ha comentado.

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La otra versión la ha dado Belén Esteban en distintas intervenciones televisivas a lo largo de los años. Concretamente, hace un año, en el extinto pisito de No somos nadie, al ver imágenes de su boda, reaccionó al ver de nuevo aquellas enternecedoras imágenes: “Qué guapa iba y qué delgada estaba”. Según relató la colaboradora, ella tenía claro que iba a vender la exclusiva de su boda, pero no sabía desde el principio si sería la imagen principal de la revista. Finalmente, se lo confirmaron el mismo día del enlace: “Me confirmaron que mis fotos serían las principales de la portada, que la portada era para mí”.

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La versión de Belén Esteban

El episodio dejó además un debate abierto sobre si la portada había estado pensada primero para Pombo. En el mismo programa intervinieron también María Patiño y Kiko Matamoros, que recordaron después la disputa sobre a quién se le había prometido el lugar central. Patiño aludió a la cantidad que le pagaron a Esteban por aquella exclusiva, una cifra que definió como importante, y recordó además su presencia en la boda con un comentario personal: “Me encantó estar allí”.

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Matamoros apuntó una explicación para el giro editorial: la boda de María Pombo “se retransmitió en streaming”, algo que, a su juicio, pudo restar interés comercial a una portada exclusiva. A eso sumó otro elemento, el dinero desembolsado por las fotos de la boda de Esteban en ¡Hola!, y añadió que la colaboradora “no cogió la mejor propuesta económica”, dejando entrever que recibió ofertas superiores antes de decantarse por ese medio.

Belén Esteban y Miguel Marcos. (Europa Press)

Belén Esteban también ha deslizado que Pombo daba por hecho que ocuparía el primer plano de la revista. “Dijo que ella sería portada y yo me callé…”, afirmó al recordar aquella conversación, mientras Patiño apostilló: “Es que hubo un gran debate”. No fue la única vez que Esteban vinculó públicamente a Pombo con aquella disputa. Años antes, en Sálvame, le envió un recado directo sobre la comercialización de la boda: “Que no se ponga la medallita de que no vendió su boda porque sí lo hiciste, cariño”.

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