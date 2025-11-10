España Cultura

Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal, valora que Rosalía hable de Dios y se vista de monja: “No es una moda, es una corriente de fondo”

El giro espiritual de la cantante española más internacional está siendo bendecido por los miembros de la Iglesia católica

Guardar
Luis Argüello opina sobre Rosalía:
Luis Argüello opina sobre Rosalía: le encanta

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, ha destacado el creciente interés de la juventud por la espiritualidad, un fenómeno que, según ha señalado, se refleja en manifestaciones culturales recientes como el nuevo disco de Rosalía, Lux. Argüello ha realizado estas declaraciones durante la inauguración de las LVII Jornadas IA y Teología: una relación a construir, organizadas por la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA).

Durante su intervención, Argüello ha subrayado que, en plena era tecnológica, se percibe un “renovado interés juvenil por lo espiritual”. Ha puesto como ejemplo a la cantante catalana Rosalía, cuyo último trabajo, Lux (luz, traducido del latín), publicado el pasado 7 de noviembre, tiene la espiritualidad como eje temático central. El presidente de la CEE ha enmarcado este lanzamiento dentro de una serie de fenómenos culturales que, en su opinión, evidencian una tendencia que va más allá de la música.

Rosalía, nueva mesías de la
Rosalía, nueva mesías de la música. (Instagram)

El análisis de Argüello ha incluido también referencias a pensadores contemporáneos como el filósofo coreano Byung-Chul Han, reciente premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, así como a la buena acogida que ha tenido el cine con temática vocacional gracias a Los domingos, en eventos como el Festival de Cine de San Sebastián. Además, ha mencionado la alta participación juvenil en convocatorias religiosas y musicales celebradas en distintas ciudades españolas, desde encuentros de cofradías hasta conciertos vinculados a expresiones de fe populares. En este contexto, ha afirmado: “Puede existir una corriente de fondo que vaya más allá de modas pasajeras”.

La inteligencia artificial y sus retos éticos

En el marco de las jornadas, Argüello ha abordado la integración de la inteligencia artificial en el ámbito de la teología y ha advertido sobre los desafíos que plantea, tanto desde el punto de vista antropológico como teológico. Ha señalado que, para algunos, la mejora de lo humano a través de la tecnología responde a una aspiración de poder ser como dioses, y ha reflexionado sobre el papel que pueden desempeñar las máquinas en este proceso.

El presidente de la CEE ha alertado de que las nuevas herramientas digitales pueden aportar grandes beneficios, pero también entrañan riesgos significativos. Como ejemplos, ha citado el uso de drones controlados por sistemas de inteligencia artificial en conflictos bélicos y la capacidad de los algoritmos en los medios de comunicación para influir en la opinión pública. Argüello, que también es arzobispo de Valladolid, ha defendido la necesidad de que la teología participe activamente en el análisis del presente, especialmente en el ámbito universitario, donde interactúa con otras disciplinas.

Luis Argüello, presidente de la
Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española, en una rueda de prensa. (CEE)

En relación con la gestión ética de la inteligencia artificial, Argüello ha sostenido que las decisiones morales continúan siendo responsabilidad de las personas, aunque ha advertido de que los algoritmos pueden generar dinámicas propias. Ha insistido en que son los programadores quienes deben incorporar criterios éticos en el desarrollo de estas tecnologías, una tarea que considera compleja en una sociedad caracterizada por la ausencia de consensos morales compartidos.

Oportunidades y riesgos de la IA en la religión

Preguntado sobre el posible uso de la inteligencia artificial para favorecer el encuentro con Dios, Argüello ha manifestado que todas las herramientas creadas por el ser humano reflejan su capacidad y pueden convertirse en oportunidades para la acción pastoral. No obstante, ha advertido de los riesgos asociados a estas tecnologías, que podrían llegar a sustituir dimensiones esenciales de la condición humana.

Rosalía y su intento fallido de presentar 'Lux' en Callao, Madrid

Por último, Argüello ha recordado que el papa León XIV ha instado recientemente a no tener “fobia” a la inteligencia artificial ni a las tecnologías, aunque ha reiterado la importancia de una formación ética sólida para evitar que el instrumento termine dominando a su creador. Con esta reflexión, el presidente de la CEE ha cerrado su intervención en las jornadas organizadas por la Universidad Pontificia de Salamanca.

Temas Relacionados

RosalíaIglesiaMúsicaIglesia EspañaMúsica EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

La historia de la fundadora de la revista erótica ‘Playmen’ se convierte en serie para Netflix: una mujer que desafió la censura italiana en los setenta

Se estrena ‘Sra. Playmen’, basada en la vida de Adelina Tattilo, la empresaria editorial que escandalizó a la sociedad de su tiempo

La historia de la fundadora

El ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro deslumbra y aburre a partes iguales: una versión tan exquisita en la forma como excesiva y agotadora en el fondo

Crítica de la última película del director mexicano, que acaba de llegar a Netflix y que supone una de las grandes apuestas de la plataforma para la temporada de premios

El ‘Frankenstein’ de Guillermo del

De las promesas incumplidas del capitalismo al apocalipsis zombi y los tsunamis: por qué el fin del mundo no será como nos lo imaginamos

Natalia Castro Picón publica ‘La fiesta del fin del mundo’, libro ganador del Premio Anagrama de Ensayo que analiza la obsesión de la cultura con imaginar futuros distópicos

De las promesas incumplidas del

La principal diferencia entre ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro y el libro, según una experta en Mary Shelley: “La película reduce lo más fuerte de la novela”

Julie Carlson, experta en la literatura de la época, opina sobre las modificaciones introducidas por el director en su recientemente estrenada adaptación del clásico

La principal diferencia entre ‘Frankenstein’

Dua Lipa no es la única: varios famosos en España con clubs de lectura gratuitos para compartir libros con sus fans

La cantante nacida en Londres lidera desde hace años ‘Service 95′, un boletín semanal convertido en un espacio de divulgación cultural y de recomendación de lecturas

Dua Lipa no es la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Nuevo cese en el Gobierno

Nuevo cese en el Gobierno andaluz por el fallo en los cribados: sustituyen a la viceconsejera de Sanidad por el jefe de Urgencias de un hospital privado

La Audiencia Nacional deniega el asilo a un marroquí que alegó estar amenazado por su familia por una herencia: más dinero por ser hombre

La Guardia Civil carga contra la DGT por la baliza V16: “Es una decisión precipitada”

Miguel Ángel Rodríguez se equivocó al citar una ley para fundamentar su versión como testigo en el juicio contra el fiscal general

El PP de Feijóo aventajaría al PSOE en 41 escaños y podría gobernar en solitario si Vox se abstiene, según una encuesta de SocioMétrica

ECONOMÍA

Precio de la luz estará

Precio de la luz estará muy barata este 11 de noviembre: a esta hora del día la tarifa será de 3 euros

Así puedes comprobar si tu empresa está cotizando correctamente por ti, según una experta

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 10 noviembre

El fondo Apollo se convierte en accionista mayoritario del Atlético de Madrid con una inversión histórica y promete “reforzar la posición del club”

Carlos Cuerpo insiste en que el Gobierno no da por perdida la aprobación de los Presupuestos pese a la ruptura con Junts: “Seguimos negociándolos”

DEPORTES

La nueva arma de Carlos

La nueva arma de Carlos Alcaraz para acabar la temporada como el número uno: ya la está usando en las ATP Finals

Manuel González busca repetir en Valencia la gesta de 2014: España sueña con otra triple corona de motociclismo

Messi regresa al nuevo Camp Nou: “Ojalá algún día pueda volver”

Así es el acuerdo entre la FIFA y los futbolistas para aliviar el calendario: de las horas de descanso al fondo de apoyo financiero de 20 millones

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos