La primera ola de calor del verano obliga a la Aemet a activar alertas por altas temperaturas en al menos 13 comunidades

Bañistas el domingo en la playa de la Concha de San Sebastián. (Juan Herrero/EFE

Estamos a las puertas de la primera ola de calor del verano, tras unas semanas que han estado principalmente marcadas por altas temperaturas en gran parte del país. Este viernes, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso especial que comenzará el domingo y que se extenderá, por lo menos, hasta el miércoles 24 de junio.

Una dorsal que en estos momentos se encuentra sobre Europa va a contribuir a una situación de bloqueo que favorecerá el descuelgue de una DANA al oeste peninsular. Esto provocará también el desplazamiento hacia el norte de una masa sahariana, seca y muy cálida, que dará lugar a un episodio de temperaturas muy altas y persistentes al unirse con la elevada insolación propia de esta época. Las zonas más afectadas se prevé que sean los valles fluviales y depresiones del interior peninsular, el Cantábrico oriental y el interior de Baleares.

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“Se espera un nivel de peligro importante en las horas centrales del día, especialmente en actividades al aire libre y para personas vulnerables (edad avanzada, enfermedades cardiovasculares, etc.), con noches que serán también muy cálidas en amplias zonas. El nivel de peligro de incendio irá en aumento, lo que vendrá unido a la posible ocurrencia de tormentas secas o con escasa precipitación”, continúa el aviso del organismo público.

El tiempo este fin de semana será muy caluroso con un ascenso térmico "notable" en la península y Baleares. (J.J. Guillén/EFE)

Tal y como ha señalado Rubén del Campo, portavoz de la Aemet, ya durante este sábado habrá una subida notable de las temperaturas, alcanzando registros entre 5 y 10 grados superiores a los normales para estas fechas, incluso más de 10 grados por encima de lo normal en el norte.

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Más de 40 grados y noches tórridas

“Por ejemplo, Bilbao podrá superar los 40 grados, al igual que Logroño o Zaragoza. En general, se superarán los 35 grados de forma generalizada, salvo en la costa mediterránea, donde las máximas serán de 30 a 32 grados, pero con sensación de bochorno. 40 grados también en zonas del centro y sur de la península, como Toledo, Córdoba o Jaén”, ha señalado Del Campo.

Las noches serán tropicales o tórridas en algunas zonas del país. “Almería, Málaga o Alicante no bajarán de 25 grados. En general, mínimas de más de 20 grados, incluso próximas a 23 o 25 grados en ciudades densamente pobladas como Madrid o Sevilla”.

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Avisos por altas temperaturas, tormentas y/o lluvias este sábado 20 de junio. (Aemet)

Ante esta situación, se han activado alertas en distintos puntos del país, con riesgo importante (naranja) en cuatro comunidades autónomas: en Cataluña, concretamente en la provincia de Lleida; en las islas Baleares, en Mallorca; en Aragón, en Zaragoza, y en Andalucía, en Córdoba y Jaén.

A estos avisos se suman otros amarillos en otras zonas: Granada, Sevilla, Huesca, Teruel, Menorca, Ávila, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Girona, Tarragona, Badajoz, Cáceres, Madrid, Navarra, Gipuzkoa y La Rioja.

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Con el inicio el domingo de la ola de calor, la situación se recrudece aún más. Aunque todavía pueden cambiar a lo largo del día, las alertas por altas temperaturas para mañana son amarillas en Cantabria, Castilla y León y Galicia; naranjas en Andalucía, Aragón, islas Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Comunidad de Madrid, Navarra y La Rioja, y rojas en Gipuzkoa y Bizkaia por valores de 40 grados en el interior, desde las 13.00 a las 20.00 horas.

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Tormentas y lluvias en muchas zonas

Junto al calor, el fin de semana estará marcado por la formación de nubosidad que dará lugar a tormentas localmente fuertes en áreas del norte y de las mesetas de la Península. Estas, según ha señalado Del Campo, pueden ir acompañadas de granizo y de rachas de viento muy fuertes.

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Así, este sábado hay alertas por tormentas y/o lluvias en Zaragoza, Asturias, Cantabria (naranja por tormentas), Ávila, Burgos (naranja por lluvias y tormentas), León, Palencia, Segovia, Soria, Valladolid, Ciudad Real, Toledo, Madrid, Navarra, Álava (naranja por lluvias y tormentas), Bizkaia (naranja por lluvias y tormentas) y La Rioja.