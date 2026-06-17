España

Patricia Pardo confiesa lo que pensó cuando le propusieron conducir el evento del papa con Christian Gálvez: “¿Sabe que estamos los dos divorciados?"

La presentadora de ‘Vamos a ver’ ha aprovechado su espacio para comentar el evento tras su portada en ‘¡Hola!’

Guardar
Google icon
Patricia Pardo habla en 'Vamos a ver' de su evento con el papa junto a Christian Gálvez (Mediaset España)
Patricia Pardo habla en 'Vamos a ver' de su evento con el papa junto a Christian Gálvez (Mediaset España)

Patricia Pardo ha explicado en Vamos a ver, el programa que presenta en Telecinco, por qué ha aceptado posar con Christian Gálvez en la portada de ¡Hola! del miércoles 17 de junio: la presentadora sostiene que la entrevista conjunta llega tras una experiencia que ambos consideran excepcional, como lo fue presentar el evento del papa León XIV en el Santiago Bernabéu.

La periodista, de 42 años, ha contado que ella y el expresentador de Pasapalabra dieron el visto bueno a la propuesta de la revista después de vivir la semana pasada una experiencia que, a su juicio, difícilmente volverá a repetirse: su papel especial en la visita a España del pontífice.

PUBLICIDAD

Pardo ha pasado en pocos minutos de conducir su programa a comentar como protagonista la portada de la revista en la que aparece junto a su marido, presentador y escritor, y padre de su hijo Luca, que nació el 22 de diciembre de 2024. Al verse en pantalla junto a algunas de las declaraciones de la entrevista, se ha emocionado y ha admitido con timidez que le da “muchísima” impresión verse así.

Patricia Pardo habla en 'Vamos a ver' de su evento con el papa junto a Christian Gálvez (Mediaset España)
Patricia Pardo habla en 'Vamos a ver' de su evento con el papa junto a Christian Gálvez (Mediaset España)

Patricia Pardo reacciona a su portada

La presentadora ha enmarcado la decisión en una idea que, según ha relatado, repite a menudo en casa y también en televisión: “El amor y la fe no se esconden”. En su intervención, ha defendido que guardar silencio no equivale a dar la razón a nadie, sino a querer vivir la relación en la intimidad y evitar explicaciones públicas innecesarias.

PUBLICIDAD

Pardo ha precisado que nunca había concedido una entrevista tan íntima, aunque sí ha hablado otras veces de su vida personal, de manera escueta. Según ha explicado en Vamos a ver, tanto ella como Gálvez entendieron que la ocasión justificaba una excepción porque la experiencia de la semana pasada merecía ser compartida y porque les pareció “el momento idóneo”.

Patricia Pardo habla en 'Vamos a ver' de su evento con el papa junto a Christian Gálvez (Mediaset España)
Patricia Pardo habla en 'Vamos a ver' de su evento con el papa junto a Christian Gálvez (Mediaset España)

En ese mismo contexto, la presentadora ha reivindicado que “después de un divorcio se puede y se debe volver a ser feliz”. Según ha dicho en Telecinco, recuperar la felicidad forma parte de una obligación personal: “Yo creo que es un deber que tenemos todos en la vida: hacer todo lo posible para recuperar la felicidad”.

La periodista ha vinculado esa exposición pública a su vivencia religiosa. Según ha contado en Telecinco, ella y su marido viven la fe “de una manera muy intensa” y, después de su encuentro con el papa, alcanzaron un compromiso con la Iglesia de Madrid. Pardo ha sostenido que ese paso también responde a la responsabilidad que atribuye a su condición de personaje público.

El miedo de Patricia Pardo ante el papa León XIV

Uno de los puntos centrales de su explicación ha sido cómo vivieron el encargo de conducir el acto del papa en el Bernabéu. Pardo ha afirmado en Telecinco que quienes contactaron con ellos conocían “perfectamente” su situación personal, incluido que ambos están divorciados y que ella se casó por la Iglesia sin tener la nulidad.

Los reyes Felipe y Letizia, acompañados por la princesa Leonor, la infanta Sofía y autoridades del Estado, reciben al papa León XIV a su llegada al Palacio Real.

La presentadora ha relatado que esa circunstancia fue su principal preocupación desde el primer momento y preguntó expresamente a Gálvez si la persona que le había llamado conocía todos los detalles y no se quedó tranquila hasta mantener una videollamada en la que, según sus palabras, expuso toda su situación y quiso asegurarse de que la otra parte seguía convencida.

“Es verdad que esa era mi obsesión, que cuando Chris me lo dice, yo le pregunto: ‘¿Pero la persona que te ha llamado sabe que somos los dos divorciados, que yo me casé por la Iglesia, que yo no tengo la nulidad? ¿Saben todas las circunstancias?’. Y él me dijo que sí. Pero yo, hasta que no hice esa videollamada, les expliqué todo, que tengo mucho carácter, que discutimos...“, ha narrado la presentadora.

Temas Relacionados

Visita España papa León XIVTelecincoMediaset EspañaTelevisión EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Igualdad investiga denuncias sobre ‘terapias de conversión’ a personas LGTBIQ+ e inicia un expediente sancionador

Estas prácticas están prohibidas por ley en España, incluso si cuentan con el consentimiento de la persona interesada o de su representante legal

Igualdad investiga denuncias sobre ‘terapias de conversión’ a personas LGTBIQ+ e inicia un expediente sancionador

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 17 junio

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 17 junio

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

Bad Bunny se da un homenaje en uno de los mejores restaurantes de Madrid: croquetas, dumplings y lasañas con el sello de Dabiz Muñoz

El artista puertorriqueño no ha querido irse de la capital sin hacer una parada gastronómica, indispensable en una de las ciudades con mayor oferta culinaria del planeta

Bad Bunny se da un homenaje en uno de los mejores restaurantes de Madrid: croquetas, dumplings y lasañas con el sello de Dabiz Muñoz

Los Equipos de Calle de Madrid denuncian la “precariedad laboral” y la retirada de enseres a personas sin hogar sin previo aviso del Ayuntamiento: “Es maltrato”

El consistorio de José Luis Martínez Almeida niega la acusación y afirma que “nunca han dado orden de tirar enseres”

Los Equipos de Calle de Madrid denuncian la “precariedad laboral” y la retirada de enseres a personas sin hogar sin previo aviso del Ayuntamiento: “Es maltrato”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez Calama rechaza las medidas cautelares y decide no retirar el pasaporte a Zapatero ni exigir su comparecencia cada 15 días

El juez Calama rechaza las medidas cautelares y decide no retirar el pasaporte a Zapatero ni exigir su comparecencia cada 15 días

La declaración de Zapatero por el caso Plus Ultra, en directo | El juez Calama rechaza retirar el pasaporte al expresidente como pedía la Fiscalía

Qué es la “autorización universal voluntaria” que Zapatero ha entregado al juez Calama: una llave maestra para el secreto bancario, pero tiene trampa

La Fiscalía Anticorrupción pide al juez Calama que se le retire a Zapatero el pasaporte y que no pueda salir de España

Los socios de Gobierno ponen fecha a Sánchez y piden “contenido” a lo que queda de legislatura: “Estamos en el último largo de esta piscina”

ECONOMÍA

Que es una empresa ‘zombi’: más de 35.000 empresas en España sobreviven sin saldar nunca su deuda

Que es una empresa ‘zombi’: más de 35.000 empresas en España sobreviven sin saldar nunca su deuda

Juan Goñi, arquitecto: “Antes de reformar, escanea tu vivienda con un sistema 3D”

Los taxistas de la Comunidad Valenciana denuncian que Uber y Cabify competirán con menos obligaciones: el nuevo decreto que vuelve a enfrentar a VTC y taxi

El Gobierno invierte 719 millones en un centro avanzado de IA: cómo es el proyecto y qué empresas participan

Enrique Díaz, abogado: “Cuando te despiden, los primeros minutos cuentan más de lo que crees”

DEPORTES

Inglaterra - Croacia, Mundial 2026 en directo: sigue la última hora del gran duelo del grupo L

Inglaterra - Croacia, Mundial 2026 en directo: sigue la última hora del gran duelo del grupo L

El Real Madrid cumple su promesa y manda un informe sobre el caso Negreira a la UEFA

Las normas del Islam que llevan a la FIFA a impedir que las banderas de Arabia Saudí e Irak toquen el césped en el Mundial 2026

Poca visión, un cuerpo hinchado y curas diarias: el estado de Ilia Topuria 48 horas después de su combate en la Casa Blanca ante Justin Gaethje

A qué hora juega Inglaterra hoy contra Croacia y dónde ver el partido: la selección inglesa comienza su andadura en el Mundial 2026