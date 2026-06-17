Patricia Pardo confiesa lo que pensó cuando le propusieron conducir el evento del papa con Christian Gálvez: “¿Sabe que estamos los dos divorciados?"

Patricia Pardo habla en 'Vamos a ver' de su evento con el papa junto a Christian Gálvez (Mediaset España)

Patricia Pardo ha explicado en Vamos a ver, el programa que presenta en Telecinco, por qué ha aceptado posar con Christian Gálvez en la portada de ¡Hola! del miércoles 17 de junio: la presentadora sostiene que la entrevista conjunta llega tras una experiencia que ambos consideran excepcional, como lo fue presentar el evento del papa León XIV en el Santiago Bernabéu.

La periodista, de 42 años, ha contado que ella y el expresentador de Pasapalabra dieron el visto bueno a la propuesta de la revista después de vivir la semana pasada una experiencia que, a su juicio, difícilmente volverá a repetirse: su papel especial en la visita a España del pontífice.

PUBLICIDAD

Pardo ha pasado en pocos minutos de conducir su programa a comentar como protagonista la portada de la revista en la que aparece junto a su marido, presentador y escritor, y padre de su hijo Luca, que nació el 22 de diciembre de 2024. Al verse en pantalla junto a algunas de las declaraciones de la entrevista, se ha emocionado y ha admitido con timidez que le da “muchísima” impresión verse así.

Patricia Pardo habla en 'Vamos a ver' de su evento con el papa junto a Christian Gálvez (Mediaset España)

Patricia Pardo reacciona a su portada

La presentadora ha enmarcado la decisión en una idea que, según ha relatado, repite a menudo en casa y también en televisión: “El amor y la fe no se esconden”. En su intervención, ha defendido que guardar silencio no equivale a dar la razón a nadie, sino a querer vivir la relación en la intimidad y evitar explicaciones públicas innecesarias.

PUBLICIDAD

Pardo ha precisado que nunca había concedido una entrevista tan íntima, aunque sí ha hablado otras veces de su vida personal, de manera escueta. Según ha explicado en Vamos a ver, tanto ella como Gálvez entendieron que la ocasión justificaba una excepción porque la experiencia de la semana pasada merecía ser compartida y porque les pareció “el momento idóneo”.

Patricia Pardo habla en 'Vamos a ver' de su evento con el papa junto a Christian Gálvez (Mediaset España)

En ese mismo contexto, la presentadora ha reivindicado que “después de un divorcio se puede y se debe volver a ser feliz”. Según ha dicho en Telecinco, recuperar la felicidad forma parte de una obligación personal: “Yo creo que es un deber que tenemos todos en la vida: hacer todo lo posible para recuperar la felicidad”.

PUBLICIDAD

La periodista ha vinculado esa exposición pública a su vivencia religiosa. Según ha contado en Telecinco, ella y su marido viven la fe “de una manera muy intensa” y, después de su encuentro con el papa, alcanzaron un compromiso con la Iglesia de Madrid. Pardo ha sostenido que ese paso también responde a la responsabilidad que atribuye a su condición de personaje público.

El miedo de Patricia Pardo ante el papa León XIV

Uno de los puntos centrales de su explicación ha sido cómo vivieron el encargo de conducir el acto del papa en el Bernabéu. Pardo ha afirmado en Telecinco que quienes contactaron con ellos conocían “perfectamente” su situación personal, incluido que ambos están divorciados y que ella se casó por la Iglesia sin tener la nulidad.

PUBLICIDAD

Los reyes Felipe y Letizia, acompañados por la princesa Leonor, la infanta Sofía y autoridades del Estado, reciben al papa León XIV a su llegada al Palacio Real.

La presentadora ha relatado que esa circunstancia fue su principal preocupación desde el primer momento y preguntó expresamente a Gálvez si la persona que le había llamado conocía todos los detalles y no se quedó tranquila hasta mantener una videollamada en la que, según sus palabras, expuso toda su situación y quiso asegurarse de que la otra parte seguía convencida.

“Es verdad que esa era mi obsesión, que cuando Chris me lo dice, yo le pregunto: ‘¿Pero la persona que te ha llamado sabe que somos los dos divorciados, que yo me casé por la Iglesia, que yo no tengo la nulidad? ¿Saben todas las circunstancias?’. Y él me dijo que sí. Pero yo, hasta que no hice esa videollamada, les expliqué todo, que tengo mucho carácter, que discutimos...“, ha narrado la presentadora.

PUBLICIDAD