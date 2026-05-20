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Christian Gálvez y Patricia Pardo se unen al Papa León XIV en su primer proyecto juntos: el matrimonio de presentadores conducirá su evento en el Bernabéu

Ambos presentadores se pondrán al frente de una jornada en la que también actuarán David Bustamante, Diana Navarro y Daniel Diges

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Christian Gálvez y Patricia Pardo presentarán el evento del Papa León XIV en el Bernabéu (Reuters / Instagram)
Christian Gálvez y Patricia Pardo presentarán el evento del Papa León XIV en el Bernabéu (Reuters / Instagram)

La pareja de presentadores formada por Christian Gálvez y Patricia Pardo han anunciado que serán los encargados de conducir el gran encuentro con el Papa León XIV en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid el 8 de junio. Un evento sin precedentes ante miles de personas, que reunirá el ámbito espiritual, musical y testimonial bajo la organización de la Archidiócesis de Madrid.

El evento, impulsado bajo el lema “Alzad la mirada”, se configura como uno de los actos centrales de la visita apostólica de León XIV a la capital española. La cita, concebida para acercar el mensaje del Pontífice a jóvenes y familias, tendrá lugar en el renovado Bernabéu. Entre los participantes confirmados para esa jornada se encuentran los artistas David Bustamante, Diana Navarro y Daniel Diges, quienes ofrecerán actuaciones especiales, junto con testimonios personales de personas anónimas, familias y jóvenes.

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Durante los preparativos, Christian Gálvez y Patricia Pardo han utilizado sus redes sociales para expresar públicamente su ilusión y la importancia personal de este compromiso. En un comunicado conjunto, han destacado: “Tenemos el inmenso honor de comunicaros que el próximo 8 de junio seremos los conductores del encuentro con el Papa León XIV en el estadio Santiago Bernabéu”, acompañando ese mensaje de imágenes relacionadas con la cita.

La emoción de Christian Gálvez y Patricia Pardo por presentar el evento del Papa (Instagram)
La emoción de Christian Gálvez y Patricia Pardo por presentar el evento del Papa (Instagram)

La emoción de Christian Gálvez y Patricia Pardo

Han subrayado su “humildad, ilusión y gratitud”, y han confesado que llevan “semanas trabajando para estar a la altura del enorme desafío”. Ambos reconocen el valor profundamente espiritual del momento al afirmar: “Nuestra fe es la luz que marca nuestro camino, por eso lo asumimos como un regalo y una bendición”. El comunicado concluye citando el evangelio de Lucas: “Para Dios no hay nada imposible (Lucas 1:37)”.

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El matrimonio, que ha compartido en diversas ocasiones sus convicciones religiosas, considera este acontecimiento “un regalo y una bendición”, y afronta el papel de maestros de ceremonias como un sueño tanto a nivel profesional como personal. Durante la emisión del programa Vamos a Ver en Telecinco, Patricia Pardo ha reiterado la preparación minuciosa de todos los detalles, aunque ha reconocido: “Estoy muy nerviosa”.

Los monarcas españoles llegaron al Patio de San Dámaso de la Ciudad del Vaticano este viernes, 20 de marzo, acompañados por el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y la embajadora de España ante la Santa Sede, Isabel Celáa (Imágenes de EFE)

El Papa León XIV en el Santiago Bernabéu

Además, Pardo ha explicado que la magnitud del momento probablemente solo se haga plenamente real una vez lo hayan vivido y reflexionado en casa junto a su pareja. La organización, liderada por la Archidiócesis de Madrid y respaldada por diversas entidades vinculadas a la Iglesia católica, ha concebido el formato como una jornada abierta, emocional y participativa, buscando alejarse de los esquemas litúrgicos y acercar la fe y la espiritualidad a todos los públicos.

La elección del Santiago Bernabéu responde a la intención de ofrecer una imagen moderna y reconocible, capaz de atraer a decenas de miles de asistentes, en especial a aquellos alejados de los encuentros religiosos convencionales. El carácter excepcional de la presencia simultánea de dos rostros populares de la televisión como Christian Gálvez y Patricia Pardo en un evento religioso de tal envergadura ha generado una especial expectación en redes sociales y medios.

Christian Gálvez y Patricia Pardo con su hijo Luca (Europa Press)
Christian Gálvez y Patricia Pardo con su hijo Luca (Europa Press)

El recorrido vital de ambos, marcado por la reivindicación de la espiritualidad y la fe como guías personales, ha conectado con una parte del público que valora su discurso íntimo en el ámbito mediático, tradicionalmente reservado a otras esferas. Será además su primer trabajo juntos tanto dentro como fuera de la televisión, lo que agrega mayor valor sentimental para la pareja.

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