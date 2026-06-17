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Los socios de Gobierno ponen fecha a Sánchez y piden “contenido” a lo que queda de legislatura: “Estamos en el último largo de esta piscina”

El líder del Ejecutivo aguanta una tensa sesión de control marcada por las acusaciones de la oposición y los ultimátums de sus aliados

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, responde a las preguntas de los grupos en el Congreso de los Diputados. (Europa Press)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, responde a las preguntas de los grupos en el Congreso de los Diputados. (Europa Press)

El apoyo de los socios de investidura se ha convertido en una prueba de resistencia y los aliados del Gobierno ya han puesto fecha y condiciones a este agónico final de legislatura. Con el ruido de fondo de la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero y en la posible antesala de una moción de censura, Sánchez ha tenido que aguantar un nuevo chaparrón de algunos de sus socios, quienes le piden que dote de contenido lo que queda de legislatura porque “aguantar” en una situación de bloqueo “no tiene ningún sentido”.

Así lo ha señalado este miércoles el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, en los pasillos del Congreso, insistiendo en que la continuidad de Sánchez dependerá de que se adopten medidas en vivienda y fiscalidad “más justa”. “Me sorprende cuando el PSOE sigue instalado en el y tú más [...] más allá de decir que los otros son peores, que eso ya lo sabemos, llenemos de contenido lo que quede de legislatura”, ha apostillado.

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Desde el Partido Nacionalista Vasco, que junto a los republicanos y Bildu ha sido uno de los aliados más estables, también ha pedido al líder socialista que explique cómo piensa aguantar sin la mayoría garantizada. O más bien, con una mayoría en contra. En este sentido, la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, ha lanzado un ultimátum al presidente del Gobierno vinculando su futuro a la aprobación de los presupuestos generales del Estado “en el último largo de esta piscina”: “Después de tres años mareando la perdiz, ahora quiere presentarlos. Si su anuncio es real, deberá abrir un debate presupuestario y deberá hacerlo dialogando [...] y si el Gobierno no consigue aprobar los presupuestos, debería convocar elecciones”, ha afirmado.

La ministra de Sanidad ha señalado que es imprescindible que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ofrezca explicaciones claras.

Se prevé que el debate de totalidad sea a finales de octubre o comienzos de noviembre. Pero para llegar a esa marca deberá sortear muchos obstáculos en el camino, que podrían hacerle caer antes de tiempo. El más preocupante son los frentes judiciales abiertos contra el PSOE y el entorno de Pedro Sánchez, que marcan los tiempos en la agenda mediática, eclipsan la acción política y dan gasolina a la oposición.

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Mientras tanto, Junts coquetea con el PP

El segundo es Junts per Catalunya, cuyo divorcio con el Gobierno parece ya irreversible y ahora amaga con un acercamiento al PP para apoyar una eventual moción de censura. Los de Carles Puigdemont todavía no dan el paso, pero el martes hicieron saltar las alarmas cuando trataron de colar una cuestión de confianza para instar al Gobierno a convocar elecciones.

La Mesa del Congreso, presidida por la socialista Francina Armengol, tumbó la enmienda, a pesar de que ya se aprobaron anteriormente mociones de la misma naturaleza. La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, que no tenía pregunta en el pleno de este miércoles, optó por mandar un mensaje de aviso en redes sociales, recomendando a Sánchez “ponerse gafas para ver mejor la realidad”. Mientras tanto, el PP seguirá saliendo en tromba contra Sánchez para denunciar la corrupción en su Ejecutivo, en su partido y en su familia.

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