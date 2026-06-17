Por esto no debes regalar tulipanes en verano: evita que se marchiten y elige la planta perfecta para los meses de calor

Cómo evitar que se marchiten los tulipanes. (Pixabay)

Regalar tulipanes en verano puede parecer una elección elegante y sofisticada, pero el calor extremo convierte este gesto en un error tanto práctico como estético. Aunque estas flores de tallo esbelto y pétalos delicados son símbolo de la primavera, su fragilidad frente a las altas temperaturas las hace inadecuadas para los meses más cálidos. Entender por qué los tulipanes no son la mejor opción estival es clave para acertar con un ramo que luzca fresco y alegre.

Los tulipanes tienen su origen en regiones de clima templado o frío, como Turquía, Irán y los Países Bajos, donde la primavera rara vez supera los 20 ℃. Según la floristería Capricho Málaga, durante el verano, el termómetro supera fácilmente los 30 ℃, llegando incluso a 35 ℃ en los días más intensos. Bajo estas condiciones, los tulipanes se marchitan casi de inmediato, perdiendo su forma y frescura antes incluso de ser entregados. Esta sensibilidad al calor limita gravemente su durabilidad, especialmente en celebraciones al aire libre, muy habituales en esta época del año.

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Además, los tulipanes no son flores de temporada en verano. Su floración natural ocurre entre marzo y mayo, por lo que cualquier ramo disponible en los meses calurosos proviene de invernaderos o importaciones, lo que implica un mayor coste económico y ecológico. La frescura queda comprometida desde el origen: el transporte y la exposición al calor durante el traslado pueden afectar aún más su aspecto y resistencia. Por eso, muchas floristerías optan por no ofrecer tulipanes en los meses de verano, priorizando la calidad y satisfacción de sus clientes con opciones más convenientes y duraderas.

Tulipanes y el reto del calor: motivos para evitarlos en verano

Uno de los principales problemas de los tulipanes es su extrema sensibilidad fuera del agua, especialmente bajo el sol de un verano en España. Basta con que pasen unos minutos fuera del jarrón para que los tallos se doblen, los pétalos se abran en exceso o se estropeen por completo. Esto los convierte en una mala elección para cualquier evento de verano, como ferias, fiestas en terrazas o regalos improvisados durante un paseo por la ciudad.

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De estas formas, nuestras plantas estarán más saludables

La combinación de calor, humedad y exposición directa hace que incluso los tulipanes más frescos no sobrevivan el trayecto desde la floristería hasta el destinatario. Por eso, regalar tulipanes en esta época puede traducirse en un ramo mustio y sin vida, lejos de la imagen elegante y vibrante que se busca al obsequiar flores. Las propias floristerías, conscientes de este problema, prefieren no trabajar con este tipo de flor durante el verano, apostando por opciones que sí resistan el clima local.

Las flores ideales para regalar en verano

Si buscas acertar con un regalo floral en los meses de calor, conviene elegir variedades resistentes, frescas y de temporada. Entre las alternativas más recomendadas destacan los girasoles, conocidos por su luminosidad y capacidad de soportar altas temperaturas sin perder su atractivo. Las gerberas ofrecen una paleta de colores vivos y una resistencia notable, ideales para ramos alegres y duraderos.

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Otras opciones de flores para reglar en verano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las rosas, especialmente en tonos fucsia o naranja, aportan vitalidad y elegancia, mientras que las margaritas se posicionan como una opción sencilla y robusta. Todas estas flores están adaptadas al clima cálido y mantienen su frescura durante más tiempo, incluso en celebraciones al aire libre. Elegir flores de temporada no solo asegura un regalo bonito y perdurable, sino que también resulta más económico y sostenible.

Las floristerías especializadas aconsejan dejarse guiar por expertos para encontrar el ramo perfecto en cada época del año. Apostar por flores de temporada garantiza que el regalo llegue en su mejor momento, con la máxima calidad y sin sorpresas desagradables causadas por el clima. Así, cada obsequio floral se convierte en un acierto seguro, capaz de transmitir alegría y buen gusto sin sacrificar la frescura ni la belleza natural.

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