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Luka Modric, sobre la gastronomía española: “Mi bocado favorito es el jamón de pata negra. También me gusta la paella”

El jugador croata lo explica en una autobiografía

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Una de las comidas favoritas de Luka Modric es el jamón de pata negra
Montaje de Infobae en el que aparece Luka Modric

Hoy empieza la andadura mundialista de Luka Modric, uno de los emblemas del madridismo en los últimos años. A sus 40 años, el croata va a disputar su quinto Mundial y, en principio, el último de su carrera.

El que fuera ganador del Balón de Oro en el año 2018 ha sido uno de los jugadores más queridos en España. Esto es algo que pudo verse la temporada pasada, en la que recibió una cálida ovación en casi todos los estadios que pisó.

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Tras 13 temporadas en el conjunto blanco, el futbolista se ha enamorado de diferentes aspectos de España, siendo uno de ellos la gastronomía del país. Esto es algo que confiesa en su propia autobiografía.

“La comida en España es excelente”

Uno de los puntos fuertes del país mediterráneo es su variedad gastronómica. “La comida en España es excelente. Mi bocado favorito es el jamón de pata negra. También me gusta la paella”, explica el croata.

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Tanto la paella como el jamón son dos de los emblemas ibéricos. El primero de ellos tiene su origen en la Comunidad Valenciana y es una de las recetas más reconocidas de la gastronomía española en todo el mundo. La versión tradicional se elabora con arroz, pollo, conejo, judía verde, garrofón, tomate, aceite de oliva, agua y azafrán, aunque con el paso de los años han surgido numerosas variantes.

Una paella valenciana (EFE, Montaje Infobae).
Una paella valenciana (EFE, Montaje Infobae).

Por su parte, el jamón de pata negra está considerado uno de los productos más exclusivos de la cocina española. Esta denominación se emplea para referirse a los jamones procedentes de cerdos ibéricos que han sido alimentados con bellotas.

Este cerdo, a diferencia de otras razas, suele tener un tamaño mayor de lo normal, poco pelo, hocico alargado, piel oscura y las pezuñas negras. Sin embargo, para que sea de pata negra debe proceder de padres 100% ibéricos y haber seguido una alimentación basada en bellotas, como se ha mencionado previamente. Además, debe vivir en la dehesa, algo imprescindible en su desarrollo.

Sin embargo, la calidad del producto no es el único aspecto importante a la hora de disfrutar de un buen jamón. El corte también juega un papel fundamental. Los expertos recomiendan servirlo en lonchas finas y pequeñas, cortadas casi de forma transparente, para apreciar mejor su aroma, textura y sabor.

Miguel Prieto Mora, maestro cortador del Consejo Regulador de la DOP Jabugo

Asimismo, es aconsejable consumirlo a temperatura ambiente, ya que el frío endurece la grasa infiltrada y reduce parte de sus matices. Cuando se encuentra en su punto óptimo, esta grasa comienza a fundirse ligeramente, aportando una textura suave y un sabor más intenso en boca.

Otro de los aspectos más valorados por los aficionados al jamón es el equilibrio entre la parte magra y la grasa. Lejos de retirarla, muchos expertos recomiendan degustar ambas juntas, puesto que es precisamente la grasa la que concentra buena parte de los aromas y contribuye a la característica jugosidad del producto.

Por todos estos motivos, no solo es importante tener en cuenta la calidad del jamón, sino también la manera en la que se consume. Un mal corte o una conservación pobre puede empeorar la experiencia culinaria.

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