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Juan Goñi, arquitecto: “Antes de reformar, escanea tu vivienda con un sistema 3D”

El experto recomienda utilizar esta tecnología para evitar imprevistos como medidas que no cuadran o costes extra durante el proceso

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Una familia reforma su vivienda (Montaje Infobae con imágenes de @juangoniarquitecto / TikTok y VisualesIA Scribnews)
Una familia reforma su vivienda (Montaje Infobae con imágenes de @juangoniarquitecto / TikTok y VisualesIA Scribnews)

Cuando pensamos en hacer una reforma en casa, lo primero que nos viene a la cabeza es cambiar espacios para que sean más cómodos, modernos o funcionales. Sin embargo, antes de ponernos manos a la obra es importante contar con información precisa de la vivienda para evitar imprevistos, como medidas que no cuadran o costes extra durante el proceso.

Para prevenir situaciones de este tipo tras una reforma, el arquitecto y divulgador Juan Goñi (@juangoniarquitecto) ha puesto el foco en el uso de escáneres 3D, “una tecnología que te permite generar un gemelo digital del estado actual de tu vivienda”.

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“La mejor reforma empieza con los mejores datos de estado actual y si hay malos datos puede que haya un buen proyecto pero que no cuadre con la realidad física de la casa” señala el experto en un vídeo publicado en sus perfiles de TikTok e Instagram.

Por qué realizar un escáner 3D antes de una reforma

Goñi explica que muchas reformas en casa empiezan con una idea clara, pero sin información precisa del estado real de la vivienda y, ahí “es donde aparecen los problemas”. Desconocer estos datos puede dar lugar a medidas que no cuadran, instalaciones que no estaban previstas o costes innecesarios.

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En este aspecto, escanear una vivienda con un sistema 3D antes de reformarla “permite obtener una imagen mucho más fiel del espacio”, según el experto. A través de esta herramienta se pueden conocer datos relevantes de la casa como sus dimensiones, alturas y distribución, así como irregularidades que puedan haber, elementos ocultos u otros condicionantes técnicos.

Cada vez más estudios, tanto de arquitectura como de interiorismo, están implantando esta técnica para las reformas ante los buenos resultados que genera. “Es espectacular”, apunta Goñi.

“Antes de reformar, escanea. Tu proyecto, tu presupuesto y tu tranquilidad lo van a agradecer”, concluye el arquitecto.

Una mujer mira su ordenador y su teléfono móvil sentada en el sofá.
Una mujer mira los planos de una casa (Montaje Infobae con imágenes de Canva y generadas por IA)

Aplicaciones móviles para hacer reformas en casa

Aunque la mejor opción antes de una reforma es contratar un servicio profesional que realice un escáner 3D para tener una precisión milimétrica de la vivienda, actualmente existen también alternativas más accesibles para quienes no cuenten con un amplio presupuesto o quieran realizar pequeños cambios en su vivienda.

Existen distintos programas de simulación, mencionados por Fotocasa, que sirven para hacer una reforma virtual y que facilitan mucho el trabajo a la hora de planificar obras, diseñarlas y visualizarlas en conjunto para tomar la mejor decisión.

Entre ellas, podemos encontrar aplicaciones como ColorSmart, que permite ver cómo quedará un color en las paredes de la casa y ofrece una estimación del precio de la reforma teniendo en cuenta el número de litros de pintura necesarios.

También existen programas que permiten crear proyectos en 3D desde cero antes de una reforma, pudiendo personalizar las alturas de las paredes o colocar puertas, ventanas, muebles, objetos y decoración. Una de ellas es Home Design 3D.

Aquellos que busquen reformar no solo el interior de la vivienda, sino también el jardín o terraza, cuentan con alternativas como iScape, disponible solo en los dispositivos Apple. A través de ella, se pueden tomar medidas exteriores, diseñar y compartir el proyecto

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