España

Juan Goñi, arquitecto: “Este material está prohibido, pero sigue estando en muchos sitios”

La uralita, o el fibrocemento con amianto, se prohibió en España en 2002 ante la toxicidad al romperse

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La uralita presenta altos niveles
La uralita presenta altos niveles de toxicidad cuando se rompe, al desprender partículas dañinas para la salud. / Wikimedia Commons

Las decisiones políticas del pasado repercuten en el presente y futuro de las personas que siguen habitando los mismos espacios: desde limitar o no los combustibles fósiles, el gentrificar o no un barrio determinado o, incluso, construir en un solar u otro. El arquitecto Juan Goñi ha señalado en su perfil de TikTok sobre la persistencia de fibrocemento con amianto en un gran número de edificaciones, a pesar de su prohibición en España desde 2002. Este material, más conocido como uralita, produce efectos dañinos para la salud humana cuando se liberan partículas al romperse.

En un video publicado en sus redes sociales, Goñi remarca que este material sigue presente en bajantes de saneamiento, cubiertas y depósitos instalados principalmente en los años sesenta. “Está prohibido, pero sigue estando en muchísimos sitios”, apunta el arquitecto, ya que la prohibición llegó tras décadas de construcciones sin tener en cuenta la toxicidad de la propia uralita. En la publicación, Goñi señala que este “es un material que ya no se fabrica, ya no se pone, pero que como se puso tanto en los años 60, pues sigue estando en muchísimos sitios”.

Por qué es peligrosa la uralita y cómo evitar su toxicidad

La preocupación central expresada por Goñi en TikTok radica en los riesgos sanitarios que implica la manipulación o deterioro de la uralita. “Es un material que, si no se rompe, no pasa nada, pero que si se rompe, libera partículas en suspensión que, si se respiran, pueden llegar a provocar cáncer y problemas serios de salud”, sostiene el arquitecto en la red social. El amianto, componente del fibrocemento, está asociado con diversas enfermedades pulmonares, como la asbestosis y distintos tipos de cáncer, según organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El arquitecto hace hincapié en el vídeo en la importancia de la intervención de empresas especializadas para retirar estos materiales de manera segura. “Si ves uralita, fibrocemento con amianto, en tu obra, tienes que asegurarte de que lo retire una empresa especializada, una empresa RERA, y lo lleve a un vertedero controlado, porque esto es un tema serio”, subraya Goñi. Las empresas acreditadas bajo el registro RERA (Registro de Empresas con Riesgo de Amianto) cuentan con protocolos específicos para evitar la dispersión de fibras durante la retirada y el transporte.

Según Goñi, la falta de información o la desatención pueden exponer tanto a trabajadores de la construcción como a usuarios de los edificios a riesgos evitables: “Es un material que puede llegar a perjudicar seriamente la salud”. El arquitecto pidió a sus seguidores difundir el mensaje para alertar a quienes todavía desconocen el peligro: “Te pediría que compartieses este vídeo porque hay mucha gente que todavía no lo sabe”.

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La presencia de amianto en construcciones antiguas continúa siendo un desafío en la gestión de residuos y la seguridad laboral en España y otros países europeos, donde las normativas se han puesto en práctica en el siglo XXI. Las autoridades sanitarias recomiendan evitar cualquier tipo de manipulación directa y recurrir siempre a profesionales certificados para su eliminación.

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