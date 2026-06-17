Fran, pescadero de Málaga: “Los clientes me piden que le quite la piel al salmón, pero yo les explico esta receta para sacarle partido”

Cómo utilizar la piel del salmón en la cocina, según un pescadero (@elpescaderodemalaga)

Al cocinar, solemos generar una gran cantidad de desperdicio: retales de comida, pieles, cáscaras o sobras que acaban, normalmente, en la basura. Parece su destino inevitable, pero no siempre es así; existen excelentes recetas de aprovechamiento que nos permiten sacarle partido a lo que en principio parecería inútil. Ejemplo de ello es esta receta de pescado, una elaboración que aprovecha la piel del salmón para crear un bocado crujiente riquísimo.

A la hora de cocinar este pescado azul, son muchos los que optan por quitar a este pescado la piel; sin embargo, estamos hablando de un fatal error, pues hay muchas maneras de disfrutar de esta parte tan nutritiva del animal. Así nos lo advierte Fran Rodríguez, un pescadero malagueño viral en TikTok que comparte consejos y recetas para disfrutar al máximo del pescado en todas sus formas.

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El pescadero nos propone una receta superoriginal para hacer de esta piel un “snack ‘gourmet’ al estilo torrezno marino”. “Hay veces que los clientes me piden que al salmón le quite la piel. Y yo les explico esta receta”, señala el experto, conocido en redes como Pescadero Tiktokero.

Se trata de una elaboración que se prepara en tres pasos. Primero habría que separar la piel del pescado bien descamado lo más cuidadosamente posible para, después, deshidratarla a baja temperatura en el horno o microondas. Una vez bien seco, solo queda freír. “Al contacto con el aceite caliente, el colágeno y las proteínas de la piel reaccionan formando vapor instantáneo, que expande la estructura y hace que la piel sufle, dándole esa textura crujiente explosiva”, explica el creador de contenido.

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Receta de piel de salmón crujiente suflada

La piel de salmón crujiente es una lámina ligera y explosiva al morder, obtenida mediante deshidratación y fritura rápida. El truco es eliminar bien la humedad y separar toda la grasa para evitar sabores fuertes.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 h 20 min Preparación: 15 min Deshidratado: 1 h Fritura: 5 min



Ingredientes

2 pieles de salmón fresco (sin escamas)

Sal fina

Aceite de girasol o de oliva suave (para freír)

Cómo hacer piel de salmón crujiente, paso a paso

Separa cuidadosamente la piel del salmón. Retira cualquier resto de carne o grasa con un cuchillo bien afilado. Lava la piel bajo el grifo y sécala muy bien con papel absorbente. Coloca la piel entre dos papeles de horno, con peso encima, y deshidrata en horno a 90 ºC durante 1 hora (o usa un deshidratador). Cuando esté totalmente rígida y quebradiza, corta en piezas del tamaño deseado. Calienta abundante aceite de girasol a 190 ºC. Fríe la piel deshidratada durante apenas 10 segundos. Verás cómo se hincha y sufle al instante. Escurre sobre papel y sala al momento. Sirve sola, con mayonesa cítrica o como topping para arroces y ensaladas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Unas 8 a 10 piezas (snack para 4 personas).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 70 kcal

Proteínas: 5 g

Grasas: 5 g

Carbohidratos: 0 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Hasta 2 días en recipiente hermético, en un lugar seco. Evita la nevera para no perder el crujiente.