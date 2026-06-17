Cómo hacer sopa de pescado con tomate y pan: una receta clásica con ingredientes fáciles de conseguir

Entre los olores del mar y la sencillez de la cocina tradicional, se encuentra la sopa de pescado con tomate y pan, que combina ingredientes fáciles de conseguir para crear un plato reconfortante y lleno de sabor.
El caldo de pescado, junto con el tomate maduro y un pan que aporta cuerpo y textura, da lugar a una receta casera perfecta para los días frescos y para disfrutar de una comida nutritiva con esencia mediterránea.
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Receta de sopa de pescado con tomate y pan
La sopa de pescado con tomate y pan es una elaboración en la que se prepara un caldo con distintas piezas de pescado, verduras y tomate maduro. El toque especial lo aportan los dados de pan frito, que absorben el sabor y añaden cuerpo a la sopa. La técnica principal es la cocción pausada y el sofrito de tomate y cebolla.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 60 minutos
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 40 minutos
Ingredientes
- 500 gramos de pescado variado (merluza, rape, congrio)
- 200 gramos de tomates maduros
- 1 cebolla grande
- 2 puerros
- 2 zanahorias
- 1 ramita de perejil
- 2 dientes de ajo
- 4 cucharadas de aceite de oliva
- 200 gramos de pan del día anterior (mejor tipo pistola)
- Sal y pimienta al gusto
- 250 gramos de mejillones (opcional)
- 250 gramos de almejas (opcional)
- 1 pizca de azúcar (para el tomate)
Cómo hacer sopa de pescado con tomate y pan, paso a paso
- Limpia bien el pescado y córtalo en trozos grandes. Reserva espinas y cabeza si las tienes.
- Pela y corta en trozos los tomates, la cebolla, los puerros y las zanahorias.
- En una cazuela grande, añade el aceite y rehoga la cebolla, los puerros y las zanahorias hasta que estén blandos.
- Incorpora el tomate y una pizca de azúcar. Sofríe hasta que reduzca y se forme una salsa espesa.
- Añade los trozos de pescado, las espinas, el perejil y cubre con agua. Sazona con sal y pimienta.
- Deja hervir a fuego medio unos 30 minutos. Si usas mejillones y almejas, agrégalas en los últimos 10 minutos para que se abran.
- Retira el pescado, desmenúzalo y elimina pieles y espinas. Reserva la carne.
- Cuela el caldo y vuelve a ponerlo en la cazuela.
- Añade el pescado desmenuzado y corrige de sal si es necesario.
- Corta el pan en dados, fríelos en aceite y agrégalos a la sopa justo antes de servir.
- Sirve bien caliente y decora con unas ramitas de perejil fresco.
Truco: Fríe el pan en el último momento para que se mantenga crujiente en la sopa.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde para 4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 320 kcal aprox.
- Proteínas: 25 g
- Grasas: 10 g
- Hidratos de carbono: 30 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
La sopa se puede conservar hasta 2 días en la nevera, en recipiente hermético. El pan debe añadirse justo antes de servir para evitar que se empape demasiado.
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