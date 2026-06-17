Cómo hacer sopa de pescado con tomate y pan: una receta clásica con ingredientes fáciles de conseguir

Sopa de pescado y tomate, adornado con perejil fresco (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los olores del mar y la sencillez de la cocina tradicional, se encuentra la sopa de pescado con tomate y pan, que combina ingredientes fáciles de conseguir para crear un plato reconfortante y lleno de sabor.

El caldo de pescado, junto con el tomate maduro y un pan que aporta cuerpo y textura, da lugar a una receta casera perfecta para los días frescos y para disfrutar de una comida nutritiva con esencia mediterránea.

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Receta de sopa de pescado con tomate y pan

La sopa de pescado con tomate y pan es una elaboración en la que se prepara un caldo con distintas piezas de pescado, verduras y tomate maduro. El toque especial lo aportan los dados de pan frito, que absorben el sabor y añaden cuerpo a la sopa. La técnica principal es la cocción pausada y el sofrito de tomate y cebolla.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 60 minutos

Preparación: 20 minutos

Cocción: 40 minutos

Ingredientes

500 gramos de pescado variado (merluza, rape, congrio)

200 gramos de tomates maduros

1 cebolla grande

2 puerros

2 zanahorias

1 ramita de perejil

2 dientes de ajo

4 cucharadas de aceite de oliva

200 gramos de pan del día anterior (mejor tipo pistola)

Sal y pimienta al gusto

250 gramos de mejillones (opcional)

250 gramos de almejas (opcional)

1 pizca de azúcar (para el tomate)

Cómo hacer sopa de pescado con tomate y pan, paso a paso

Limpia bien el pescado y córtalo en trozos grandes. Reserva espinas y cabeza si las tienes.

Pela y corta en trozos los tomates, la cebolla, los puerros y las zanahorias.

En una cazuela grande, añade el aceite y rehoga la cebolla, los puerros y las zanahorias hasta que estén blandos.

Incorpora el tomate y una pizca de azúcar. Sofríe hasta que reduzca y se forme una salsa espesa.

Añade los trozos de pescado, las espinas, el perejil y cubre con agua. Sazona con sal y pimienta.

Deja hervir a fuego medio unos 30 minutos. Si usas mejillones y almejas, agrégalas en los últimos 10 minutos para que se abran.

Retira el pescado, desmenúzalo y elimina pieles y espinas. Reserva la carne.

Cuela el caldo y vuelve a ponerlo en la cazuela.

Añade el pescado desmenuzado y corrige de sal si es necesario.

Corta el pan en dados, fríelos en aceite y agrégalos a la sopa justo antes de servir.

Sirve bien caliente y decora con unas ramitas de perejil fresco.

Truco: Fríe el pan en el último momento para que se mantenga crujiente en la sopa.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 porciones.

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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 320 kcal aprox.

Proteínas: 25 g

Grasas: 10 g

Hidratos de carbono: 30 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La sopa se puede conservar hasta 2 días en la nevera, en recipiente hermético. El pan debe añadirse justo antes de servir para evitar que se empape demasiado.

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