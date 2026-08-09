Los dos grandes errores de la NASA, uno de ellos costó 125 millones de dólares: “Confundieron pulgadas con centímetros”

A la izquierda, el Mars Climate Orbiter, el error de medidas que dejó a la NASA sin una nave; a la derecha, la famosa rana voladora durante un despegue el 7 de septiembre de 2013. (Montaje Infobae)

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El 23 de septiembre de 1999, la Agencia Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) perdió para siempre el Mars Climate Orbiter (MCO), una sonda espacial de 125 millones de dólares que había viajado durante nueve meses y recorrido 669 millones de kilómetros con destino a Marte. Cuando debía iniciar su maniobra de inserción orbital, la nave entró en la atmósfera marciana a apenas 57 kilómetros de la superficie, muy por debajo del mínimo seguro de 80 kilómetros. La causa: dos equipos de ingeniería usaban sistemas de medida distintos y nadie lo detectó a tiempo, según el informe oficial que publicó la NASA.

El error partió de un fallo en la transferencia de datos entre la NASA y su contratista, Lockheed Martin. El software de Lockheed Martin transmitía los datos de empuje de los propulsores en unidades del sistema imperial —libras-fuerza por segundo—, mientras que el sistema de navegación de la NASA esperaba recibir esa información en unidades del sistema métrico —newton-segundos—. La diferencia entre ambas unidades supone un factor de multiplicación de 4,45. Durante nueve meses, cada pequeña corrección de trayectoria acumuló ese error sin que nadie lo advirtiera.

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Nerea Cano, integrante del podcast No todo vale, describió el incidente de una manera simple para que lo entendieran los no expertos en la materia: “La NASA perdió una nave de 125 millones de dólares por haber confundido pulgadas con centímetros”. La esencia del problema fue confundir dos sistemas de medida incompatibles, pero la confusión real fue entre libras-fuerza por segundo y newton-segundos, unidades de impulso, no de longitud.

Mars Climate Orbiter: el error de medidas que dejó a la NASA sin una nave y millones en Marte

La junta de revisión de la NASA concluyó que el error original lo cometió Lockheed Martin, pero que la responsabilidad última recaía sobre la agencia espacial, que nunca verificó qué sistema de unidades empleaba el contratista. El director del Laboratorio de Propulsión a Reacción (JPL), Edward Stone, lo resumió ante los medios: “Nuestra incapacidad para reconocer y corregir este simple error ha tenido grandes implicaciones”, según recogió la CNN. La investigación también reveló que ingenieros del equipo de navegación habían expresado sus dudas durante la misión, pero no obtuvieron respuesta de la dirección.

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El MCO había sido lanzado el 11 de diciembre de 1998 desde la Base de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral, en Florida, a bordo de un cohete Delta II. Su misión era estudiar el clima y la atmósfera de Marte para preparar futuras expediciones de mayor envergadura. Tras perder el contacto el 23 de septiembre de 1999, la nave fue declarada irrecuperable: probablemente se desintegró en la atmósfera marciana o quedó atrapada en una órbita solar desconocida.

El incidente de la rana

El segundo incidente que Nerea Cano mencionó en el podcast tiene una naturaleza muy distinta, menos costosa, pero también muy llamativa. El 6 de septiembre de 2013, el cohete Minotaur V despegó desde el Wallops Flight Facility de la NASA, en Virginia, con la misión LADEE (Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer) a bordo, con destino a la Luna. Una de las cámaras remotas instaladas alrededor de la plataforma de lanzamiento, activada por sonido, captó en un único fotograma algo inesperado: una rana en pleno vuelo, propulsada por la onda de presión del despegue.

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na cámara fija activada por sonido captó esta intrigante imagen de una rana en el aire mientras la nave espacial LADEE de la NASA despegaba de la plataforma 0B en las instalaciones de vuelo Wallops de la NASA, en Virginia, el 7 de septiembre de 2013 | 03:27:00 UT (6 de septiembre de 2013 | 11:27 p. m. EST).

La NASA confirmó que la fotografía era auténtica y no había sido alterada. Chris Perry, fotógrafo del Wallops Flight Facility, había colocado tres cámaras alrededor de la rampa; la potencia del motor derribó su trípode a 45 metros de distancia. “El equipo fotográfico confirmó que la rana es real y fue captada en un único fotograma por una de las cámaras remotas”, precisó la agencia en la descripción oficial de la imagen, publicada en su web de exploración del sistema solar.

El destino del anfibio nunca se determinó. Los empleados de la instalación de Wallops buscaron a la rana sin éxito tras el lanzamiento. La condición del animal es incierta, según la propia NASA, que así lo hizo constar en el pie de foto oficial. La misión LADEE, por su parte, completó su trabajo con éxito: orbitó la Luna durante siete meses y fue estrellada de forma controlada contra la cara oculta del satélite el 18 de abril de 2014.

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