Todos los detalles de la cena de la familia real con el viudo de Tatiana Radziwill en Mallorca: del abrazo de Leonor a la reina Sofía al restaurante elegido

La infanta Sofía y la princesa Leonor con la reina Sofía en Mallorca (Europa Press)

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Es verano para todos, incluso para la realeza y es que la familia real española ha vuelto a escenificar este sábado en Mallorca una de sus imágenes fijas del verano con una cena en el restaurante Mía de Portixol. Al término de la 44ª edición de la Copa del Rey Mapfre y después de una semana marcada por la actividad institucional de rey, la cita ha reunido a Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor, la infanta Sofía, la reina Sofía y Jean Henri Fruchaud, viudo de la princesa Tatiana Radziwill, la prima y confidente de la emérita que falleció el pasado diciembre.

La velada se ha organizado en torno a los compromisos del rey Felipe: doña Letizia, sus hijas, la reina Sofía y Fruchaud han llegado primero al local, y 10 minutos después se ha incorporado don Felipe tras entregar los trofeos en la Almudaina. La cena ha tenido lugar en Mía, el establecimiento que dirige el chef mallorquín Guillermo Cabot en Portixol. La salida a cenar tras la entrega de galardones de la Copa del Rey Mapfre forma parte de una tradición consolidada durante la estancia estival de los reyes en Palma de Mallorca.

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En esta ocasión, la presencia de Jean Henri Fruchaud no es nueva en esta escena habitual del calendario veraniego de la familia, ya que solía acompañar a la familia junto a las fallecidas Tatiana Radziwill y la princesa Irene de Grecia, que eran los pilares de la reina emérita. La elección del restaurante tampoco ha sido nueva. Mía se ha convertido en una de las referencias de la familia en la isla desde su apertura en 2023, y ese vínculo se remonta a la etapa en la que Cabot estaba al frente de Ola del Mar, otro de los locales que frecuentaron durante años en la zona.

La cena de la familia real española en Portixol (EFE)

El gesto de la princesa Leonor con la reina Sofía

El encuentro se ha celebrado en uno de los barrios más reconocibles de Palma y ha despertado expectación entre clientes y vecinos. La cena ha reunido a los reyes y a sus hijas con la reina Sofía y con Fruchaud, cuya relación con la familia se explica por el vínculo de su esposa. La composición del grupo ha marcado la principal diferencia respecto al verano pasado. Entonces, doña Sofía apenas permaneció unos días en Palma porque estaba centrada en el cuidado de su hermana Irene de Grecia, fallecida en enero de 2026.

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La Reina Letizia, la infanta Sofía, Irene de Grecia, Leonor de Borbón, Tatiana Radziwill, la reina Sofía, Jean Henry Fruchaud y el Rey Felipe IV llegan en el restaurante Mía (Raúl Terrel / Europa Press)

La cena ha transcurrido con normalidad y uno de los momentos más comentados se ha producido a la salida, cuando la princesa Leonor ha protagonizado un gesto de cercanía con la reina Sofía en forma de abrazo. Esa escena ha concentrado buena parte de la atención en una noche que ya de por sí figuraba entre las más seguidas del verano mallorquín. Mientras la infanta y su madre se han quedado atrás con Fruchaud, la heredera ha avanzado hacia donde estaba el rey Felipe con su abuela para rodearla con el brazo por el hombro, mientras que doña Sofía ha imitado el gesto agarrándola por la cintura en una de sus imágenes más cómplices en mucho tiempo.

La cena de la familia real española en Portixol (EFE)

Los ‘looks’ de la familia real en Mallorca

También han destacado los estilismos elegidos para la salida nocturna. La reina Letizia ha optado por un vestido largo blanco de estilo boho chic con silueta fluida, escote redondo cerrado y delicados bordados florales en la parte inferior de la falda. Completó el estilismo con un bolso Shella Medium Denim de Heimat Atlántica, pieza artesanal decorada con flores de conchas marinas, y sandalias planas de Pedro García en piel de cordero laminada. En joyería, optó por un enfoque minimalista con pendientes de aro dorados y sus dos anillos de referencia: el de Coreterno y el diseño de Karen Hallam.

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La cena de la familia real española en Portixol (EFE)

Por su parte, la princesa de Asturias ha estrenado un diseño largo con la espalda al aire de la firma española Babbaki, un vestido midi confeccionado en algodón y estampado manualmente con cisnes rosados sobre fondo azul con escote halter. Combinó la prenda con una cartera de mano fucsia de Adolfo Domínguez de la reina Letizia y alpargatas de cuña en esparto y cinta azul marino de Calzados Picón. Como complementos, eligió unos pendientes llamativos y una pulsera fina.

El Rey Felipe VI ha recibido la tarde de este jueves en el Palacio de Marivent de Palma al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, para departir sobre la crisis originada a raíz de la entrada de más de 70.000 migrantes procedentes de Marruecos en la ciudad autónoma.

La infanta Sofía ha recuperado un vestido de Desigual que ya habían llevado su hermana y su madre en veranos anteriores. Por último, la reina Sofía ha mantenido su línea habitual con un conjunto de pantalón y blusa de manga larga. En su conjunto llamaba la atención un elemento extraño colgado en su cuello que ha despertado todo tipo de teorías, ya que no se ve con claridad en las imágenes. Sin embargo, se trata de algo bastante simple: un ventilador de cuello portátil para combatir el calor del verano.

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