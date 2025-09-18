España

Abren juicio oral a Raúl Asencio y otros tres futbolistas por la difusión de vídeos sexuales de una menor

La resolución judicial le requiera además una fianza de 15.000 euros

Marcos García Quesada

Por Marcos García Quesada

Raúl Asencio
Raúl Asencio

El Juzgado de Instrucción número tres de San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas) notificó en pasados días el auto que declara la apertura de juicio oral a Raúl Asencio y otros tres jugadores de fútbol (Andrés García, Ferrán Ruiz y Juan Rodríguez) presuntamente implicados en la grabación y/o difusión no consentida de vídeos de contenido sexual que afectan a una menor y a otra joven, mientras la mayoría de ellos se encontraban en un espacio privado dentro de un club de playa del sur de la isla de Gran Canaria.

El auto, fechado a 2 de septiembre de 2026, no es susceptible de recurso (sólo lo sería en cuanto a la situación personal de los investigados, si alguno de ellos estuviera privado de libertad, lo que no se da en este caso).

La resolución judicial requiere a los investigados para que en un plazo de 24 días presten fianza, a tres de ellos por valor de 20.000 euros cada uno y al cuarto, Asencio, contra el que se dirige una acusación más atenuada (sólo difusión de vídeos), por importe de 15.000 euros, con apercibimiento de embargo de bienes en caso de impago.

La Fiscalía pide dos años y medio de prisión

En agosto de este año, la Fiscalía presentó el escrito de acusación en el que pedían dos años y medio de cárcel para el jugador del Real Madrid, al que le achacan dos delitos contra la intimidad de las dos chicas que participaron en el encuentro sexual consentido, mientras que para sus tres excompañeros de la cantera, Andrés García, Ferrán Ruiz y Juan Rodríguez, pidieron cuatro años y siete meses, ya que les añaden, además, el delito de distribución de pornografía infantil al ser una de las chicas menor de edad.

Los hechos ocurrieron el 15 de junio de 2023, en el Beach Club de la playa de Amadores (Gran Canaria), tres ex-canteranos del Real Madrid (Juan Rodríguez, Ferrán Ruiz y Andrés García) grabaron un vídeo sexual con dos jóvenes —una de 18 años y otra de 16— sin su consentimiento, según consta en el auto del juzgado. Aunque Asencio no estaba presente durante ese encuentro sexual, el juez aprecia indicios de que pidió el vídeo a uno de los implicados —sabiendo que en él salía una menor— para recibirlo en su móvil y lo enseñó a un tercero.

En la resolución judicial también se reconoce que existe evidencia de que todos sabían que una de las chicas tenía 16 años y que las imágenes fueron tomadas sin consentimiento, incluso después de que ambas jóvenes solicitaran su eliminación. Asencio fue procesado por los delitos de revelación de secretos al exhibir el vídeo a otra persona y pornografía infantil al haber sido consciente de la edad menor de una de las afectadas.

Noticias del día 18 de septiembre del 2025.

Sin embargo, el juez retiró a Asencio el cargo de grabar el vídeo, pues no hay indicios de que participara en la captación de las imágenes. Su imputación queda limitada al compartir o mostrar el vídeo, no a su producción.

