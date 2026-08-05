Postura de la paloma invertida: un ejercicio de yoga que destensa las piernas y relaja las caderas

Mujer entrenando yoga. (Magnific)

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El interés por el yoga no ha dejado de crecer en los últimos años. En un contexto en el que la salud mental ha ganado importancia, se ha convertido en la disciplina favorita de miles de personas.

Buena parte de su éxito se debe a los beneficios que aporta tanto al cuerpo como a la mente. Además de mejorar la flexibilidad, el equilibrio y la fuerza, también ayuda a reducir el estrés y a sentirse más relajados.

Otra de sus ventajas es que puede practicarse casi en cualquier lugar, ya que solo se necesita una esterilla y un pequeño espacio. Si estás buscando una nueva postura para incorporar a tu rutina, la paloma invertida es una buena opción para destensar las piernas y relajar las caderas.

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Beneficios de la postura de la paloma invertida

La postura de la paloma invertida destaca por su capacidad para aliviar la tensión acumulada en la parte inferior del cuerpo. Al cruzar una pierna sobre la otra y acercarla suavemente hacia el pecho, se produce un estiramiento profundo de los glúteos y la musculatura que rodea la cadera, dos zonas que suelen resentirse después de pasar muchas horas sentado o de realizar ejercicio físico intenso.

Postura de yoga paloma invertida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de favorecer la movilidad de las caderas, también ayuda a mejorar la flexibilidad de los músculos de las piernas y puede contribuir a reducir la sensación de rigidez en la zona lumbar. Al realizarse tumbado boca arriba, permite tener una posición estable y controlar mejor la intensidad del estiramiento. Es ideal tanto para personas que se inician en el yoga como para quienes ya tienen experiencia.

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Como ocurre con el resto de posturas de esta disciplina, es importante ejecutarla de forma lenta y sin forzar el movimiento. El objetivo no es forzar para superar la máxima amplitud posible, sino hacer el estiramiento exigiendo al cuerpo pero respetando nuestros límites físicos.

Cómo hacer la postura de la paloma invertida, paso a paso

Para realizar este ejercicio correctamente y aprovechar todos sus beneficios, debes seguir estos pasos:

Túmbate boca arriba sobre una esterilla, con las piernas flexionadas y los pies apoyados en el suelo. Cruza un tobillo sobre la rodilla contraria, formando una especie de “4” con las piernas. Mantén el pie flexionado para proteger la rodilla. Levanta la pierna que permanece apoyada y llévala hacia el pecho. Sujeta el muslo o la espinilla con las manos, según tu flexibilidad, y acerca la pierna poco a poco sin hacer movimientos bruscos. Mantén la postura entre 20 y 30 segundos mientras respiras de forma lenta y profunda. Debes notar el estiramiento en los glúteos y la cadera, pero nunca dolor. Vuelve despacio a la posición inicial y repite el ejercicio con la otra pierna para trabajar ambos lados por igual. Puedes repetir el ejercicio tres veces con cada pierna, especialmente después de entrenar o al final del día. Si eres principiante , realiza el movimiento con suavidad y aumenta la intensidad del estiramiento de forma progresiva según tu movilidad.