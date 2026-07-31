España
Agregar Infobae enGoogle

¿Eres alérgico? Cuidado con este producto, porque cuenta con alérgenos no declarados

Este aviso llama a la población en general a eludir el consumo del producto debido a los peligros significativos para la salud

La AESAN lanza alertas sobre alimentos contaminados (Infobae)
La AESAN lanza alertas sobre alimentos contaminados (Infobae)
Guardar

Con el fin de cuidar la salud de los consumidores, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) divulgó el caso de un producto contaminado cuyo consumo debe ser evitado por la población en general.

Si bien la AESAN cuenta con alertas que podrían afectar únicamente a consumidores específicos, en esta ocasión va enfocada a la población en general, debido a su repercusión sanitaria o por su posible distribución al consumidor final.

A través de su página oficial, las autoridades alimentarias divulgaron la Alerta por presencia de Salmonella spp. en chips de fruta procedentes de Alemania. (Ref. ES2026/473)

La AESAN precisó el nivel de peligrosidad del contaminante encontrado, así como las consecuencias de su consumo y qué hacer con el producto en caso de tenerlo en casa.

PUBLICIDAD

¡No coma con este producto!

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha sido informada por las autoridades sanitarias alemanas, a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF), de la presencia de Salmonella spp. en chips de frutas de la marca ROSSMANN con fecha de caducidad 24/02/2027.Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio los productos incluidos en esta alerta se abstengan de consumirlos.

Así se ve el producto contaminado detectado por las autoridades (AESAN)
Así se ve el producto contaminado detectado por las autoridades (AESAN)

Alerta alimentaria: qué hacer

Cuando la AESAN divulga una alerta sanitaria lo hace con el fin de advertir a los consumidores de un producto potencialmente peligroso que podría estar en sus casas.

En el caso de que el alimento contaminado descubierto por las autoridades se encuentra en tu alacena, se sugiere seguir los siguientes tres pasos:

PUBLICIDAD

1. Verificar la información: existe mucha información falsa rondando por internet, si tienes dudas sobre la alerta sanitaria y su veracidad acude a la página oficial www.aesan.gob.es.

2. Valora el riesgo: Determina si eres susceptible de verte afectado por esa alerta. Muchas de las alertas que se publican van dirigidas exclusivamente a personas con alergias o intolerancias alimentarias y no a la población en general.

3. Comprueba el producto: Revisa que has adquirido o consumido el producto específicamente implicado en la alerta alimentaria. Debes fijarte en las características mencionadas en la propia alerta, por ejemplo en su fecha de publicación, en la denominación del producto, el peso y sobre todo, el número de lote o fecha de caducidad o consumo preferente.

Si el producto coincide exactamente con las especificaciones recogidas en la alerta y eres población potencialmente afectada no lo consumas, devuélvelo al punto de venta si conservas el ticket de compra para su reembolso o cambio y/o acude a un centro de salud si presentas alguna sintomatología compatible tras haberlo ingerido.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesAlertas Alimentarias de España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: la UE confirma que “no ha cruzado ni una sola persona” al continente

Se elevan a 57 los migrantes fallecidos cuando intentaban entrar a Ceuta y el Gobierno estima que 60.000 personas han cruzado a Ceuta en las últimas 24 horas

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: la UE confirma que “no ha cruzado ni una sola persona” al continente

Resultados de Euromillones del sorteo del viernes 31 de julio: ganadores y números premiados

Como cada viernes, aquí están los resultados del sorteo, dados a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Resultados de Euromillones del sorteo del viernes 31 de julio: ganadores y números premiados

Comprobar Bonoloto del sorteo de este viernes 31 de julio de 2026

Como cada día de la semana, aquí están los ganadores del sorteo de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Comprobar Bonoloto del sorteo de este viernes 31 de julio de 2026

Un viaje de ida y vuelta a Marruecos para más de 50.000 migrantes en 48 horas: Ceuta continúa vaciándose mientras el Ejército toma el control de la frontera

La ciudad autónoma ha recibido en dos días un volumen de personas equivalente al 62,5% de su población, mientras el Gobierno acelera las devoluciones e Italia suspende el acuerdo Schengen con España

Un viaje de ida y vuelta a Marruecos para más de 50.000 migrantes en 48 horas: Ceuta continúa vaciándose mientras el Ejército toma el control de la frontera

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: la UE confirma que “no ha cruzado ni una sola persona” al continente

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: la UE confirma que “no ha cruzado ni una sola persona” al continente

Un viaje de ida y vuelta a Marruecos para más de 50.000 migrantes en 48 horas: Ceuta continúa vaciándose mientras el Ejército toma el control de la frontera

Italia suspende el acuerdo Schengen con España de forma unilateral: qué significa, cómo afectará a los turistas y qué dice la UE

Se escuchan disparos en la frontera de Melilla mientras decenas de personas intentan entrar a Marruecos

Italia cumple su amenaza y suspende el acuerdo Schengen con España: cierra fronteras marítimas y aéreas por la crisis de Ceuta durante un mes

ECONOMÍA

El Gobierno lanza a través del ICO 12.250 millones para construir vivienda asequible a partir de septiembre

El Gobierno lanza a través del ICO 12.250 millones para construir vivienda asequible a partir de septiembre

Cinco horas de trabajo y alojamiento gratis: una isla de Grecia busca voluntarios para cuidar gatos

Juanma Lorente, abogado laboralista, sobre explicar a tu jefe por qué estás de baja: “Es secreto”

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 31 de julio

La gran banca española bate récords: gana 20.164 millones en seis meses, un 18% más, con Santander a la cabeza

DEPORTES

Rafa Jódar, de récord en récord: ya es el tenista más joven en disputar los cuartos de final del ATP Washington

Rafa Jódar, de récord en récord: ya es el tenista más joven en disputar los cuartos de final del ATP Washington

Arbeloa se lanza a por La Fábrica: Gonzalo y Palacios a punto de firmar por el Fulham

Mike Krack celebra el progreso de Aston Martin: “El paquete de actualizaciones que hemos traído funciona”

El FC Barcelona recibe la denuncia presentada por el Atlético de Madrid por el caso Julián Álvarez

Carlos Alcaraz confirma su presencia en un torneo: también participarán Sinner y Djokovic