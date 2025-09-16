Marcos Llorente vuelve a poner sobre la mesa la teoría de las fumigaciones de los aviones con una publicación de un jugador del Getafe: “Fumigada”

El jugador del Atlético de Madrid, Marcos Llorente (REUTERS/Ana Beltran)

Marcos Llorente, conocido principalmente por su carrera como futbolista de élite, es también una figura que suele acaparar la atención fuera de los estadios debido a los singulares hábitos y opiniones que comparte abiertamente, tanto en su vida diaria como en las redes sociales. El centrocampista madrileño del Atlético de Madrid no solo genera titulares por su rendimiento con el balón, sino también por posicionamientos que lo diferencian y que, en ocasiones, provocan controversia.

Entre las prácticas que ha admitido adoptar y defender se encuentra la dieta paleolítica, un régimen alimenticio basado en los supuestos principios de la alimentación de los primeros humanos. También ha reconocido públicamente su preferencia por tomar el sol sin protección solar, una opción que argumenta como beneficiosa, a pesar de las recomendaciones sanitarias. Además, Llorente ha contado que en ocasiones sale a la calle sin camiseta con temperaturas bajo cero, actitud que asocia con una mejor adaptación física y mental. Otro episodio que generó comentarios fue su reacción y reflexiones respecto al apagón masivo que sufrió España hace unos meses, donde, a través de sus redes, expresó sus propias interpretaciones y dudas respecto a las causas y repercusiones de aquel suceso.

Ahora, Marcos Llorente ha vuelto a acaparar los focos tras pronunciarse sobre la teoría de los chemtrails, en la que asegura creer. Esta teoría sostiene que las estelas que se observan en el cielo tras el paso de aviones no serían producto de la condensación del vapor de agua, sino residuos químicos dispersados por motivos ocultos relacionados con la manipulación climática o la geoingeniería. Tanto él como su pareja, Paddy Noarbe, han dejado constancia en sus redes de su adhesión a estas ideas, manteniendo que se trata de “geoingeniería”, concepto que define, según sus propias palabras, como “un conjunto de técnicas destinadas a intervenir y modificar el clima a nivel global”. En sus publicaciones han argumentado, a modo de ejemplo, que “las estelas que dejan los aviones no son rastros de vapor de agua y que son sustancias químicas liberadas para manipular el clima”.

La publicación en Luis Milla en Instagram que ha comentado Marcos Llorente

La imagen publicada por Luis Milla y el comentario de Llorente

Esta postura de Llorente volvió a cobrar relevancia recientemente en un contexto futbolístico, gracias a la interacción digital entre distintos jugadores a raíz de una publicación realizada por Luis Milla, mediocampista del Getafe, y el propio perfil del club azulón. En dicha publicación, acompañada de varias imágenes tras un enfrentamiento ante el Oviedo, puede verse a los futbolistas celebrando un gol. En la segunda de estas fotografías aparece en el cielo una marcada estela de avión. Aprovechando ese detalle, Marcos Llorente intervino con un comentario breve pero contundente: “Fumigada en la 2”, en alusión directa a la estela que aparece en la segunda instantánea. Con ello, reiteraba públicamente su creencia en la existencia de las operaciones de fumigación aérea.

Cierran el restaurante ‘saludable’ de Marcos Llorente y sus socios futbolistas en Pozuelo (Madrid) por no tener licencia: “Los vecinos nos tiraban basura”.

La respuesta de Luis Milla no tardó y optó por contestar con carcajadas, un gesto que aportó una nota de humor a la conversación y que muchos interpretaron como una manera de distender el tono ante un tema que despierta debate y escepticismo, tanto entre los propios futbolistas como entre los aficionados que siguieron el intercambio en redes. Este episodio se enmarca dentro del perfil público de Llorente, quien no rehúye a hacer públicas sus convicciones sobre bienestar, salud o fenómenos medioambientales. Sus opiniones sobre la dieta, la exposición al frío o al sol, y su interpretación de fenómenos meteorológicos o sociales, como en el caso de las estelas de los aviones, han modificado la percepción de buena parte del público respecto a su figura.