Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

La tarifa del servicio eléctrico se actualiza todos los días (Europa Press)

Antes de encender la televisión, conectar el ordenador, jugar con la consola, poner la lavadora o activar el aire acondicionado,checa cuál es el mejor momento del día para usar laluz.

Aquí están las tarifas de la energía eléctrica, así como las horas del día más altas y más baratas del servicio para este martes 16 de junio.

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Tarifa de la energía eléctrica

La luz tendrá una tarifa promedio en territorio español de 98.31 euros por megavatio hora para este martes, según los datos del OMIE.

El órgano regulador señaló que la tarifa más caro del servicio eléctrico será de 153.23 euros por megavatio hora.

Por su parte, el precio más barato de la energía eléctrica en el país llegará a los 22.71 euros por megavatio hora.

El precio de la luz cada hora

Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este martes 16 de junio, el precio de la electricidad cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 130.66 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 129.92 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la electricidad será de 122.39 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la luz será de 121.8 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la luz será de 121.87 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 121.64 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 131.34 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 131.7 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la luz será de 125.3 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 93.69 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la electricidad será de 65.88 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 46.83 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la luz será de 36.91 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la electricidad será de 22.71 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la luz será de 23.75 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 32.11 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 46.18 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la luz será de 64.5 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 98.87 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la luz será de 115.27 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 133.37 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 149.9 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la electricidad será de 153.23 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la luz será de 139.5 euros por megavatio hora.