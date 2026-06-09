Colombia destacó en el ranking de las mejores camisetas del mundial, mientras marca cafetera fue desaprobada

Los tonos de las prendas y el trasfondo del diseño de la camiseta de La Tricolor fueron destacados por el comunicador - crédito Visuales IA

En la previa de la Copa del Mundo 2026, The New York Times y The Athletic publicaron un informe con la calificación de las camisetas de las 48 naciones que participarán en el torneo que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

El ranking fue hecho por el periodista Nick Miller, que calificó la indumentaria de Croacia como la más fea de la competencia y sorprendió al seleccionar el uniforme de Ghana como el mejor.

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Para Miller, la clave de estas dos calificaciones fue una idea que quedó a medio camino en el caso del equipo europeo y la combinación entre un tejido tradicional ghanés y una prenda moderna para indicar que el seleccionado africano tiene la mejor camiseta del torneo.

Así le fue a la selección Colombia en el ranking

Colombia y Brasil fueron las selecciones de Conmebol con mejor calificación - crédito Adidas

La Tricolor fue ubicada en el puesto 11 de Miller, que se mostró gratamente sorprendido con el tono de la camiseta y la pantaloneta y con el trasfondo que tiene el diseño elegido por Adidas para Colombia.

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“La camiseta de Colombia destaca por sus colores naturales, pero esta tiene un toque especial, creo que por la combinación de amarillo y azul. Esos pantalones cortos se ven desde el espacio, lo cual es un halago. El diseño de fondo muestra mariposas, al parecer porque Colombia tiene la mayor cantidad de especies de mariposas en el mundo. Así que, además de disfrutar de ropa deportiva genial, estás aprendiendo”, escribió el periodista.

Cabe recordar que el uniforme de la selección Colombia para la Copa del Mundo 2026 destaca por la inclusión de patrones de mariposas en la camiseta titular, un guiño a elementos de la cultura nacional y la literatura. El diseño principal utiliza el amarillo tradicional, complementado con detalles en rojo y azul, y se combina con shorts azules y medias rojas.

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El conjunto alternativo (que no fue calificado por Miller) emplea distintos tonos de azul, inspirados en los océanos que rodean al país, con líneas verticales y detalles en amarillo neón, además de la inscripción “COLOMBIA” en la parte posterior del cuello. Se utilizan materiales tecnológicos que favorecen la ventilación y el control del sudor.

Colombia fue ubicada en el puesto 11 del ranking - crédito Colprensa

El único combinado sudamericano que superó a Colombia en el ranking fue Brasil, que ocupó el segundo lugar de la lista, aunque Miller anticipó que tiene un gusto adquirido por las indumentarias de esta selección y mencionó que es “casi imposible arruinar la equipación de Brasil”.

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En cuanto a los otros representantes de Conmebol en el mundial, Argentina ocupó el puesto 13, Paraguay el 22, Uruguay el 35 y Ecuador el 45.

“Es simplemente una camiseta amarilla. Lo cual le otorga cierto prestigio, dada la relativa rareza de este color en el fútbol, ​​pero por lo demás no hay mucho que destacar. Tiene un diseño jaspeado azul y rojo en los laterales, que le aporta algo de variedad visual, pero no mucha", fueron los argumentos de Miller para afirmar que Ecuador tiene una de las peores camisetas del torneo

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Empresa colombiana no fue bien calificada en el ranking

Estas son las tres camisetas que usará la selección de Haití en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Saeta

Saeta, marca colombiana que viste a Haití en el torneo de naciones, fue criticada por el periodista que puso la indumentaria de la nación del Caribe en el puesto 43. Miller cuestionó el tamaño del logo de la empresa y varios aspectos del diseño presentado por la compañía bogotana.

“A primera vista, un diseño donde el logo del fabricante es más prominente que el del equipo o país resulta sospechoso. Al observarlo con más detenimiento, se aprecia un diseño inusual en la zona del abdomen/cadera, que parece representar a un grupo de hombres sosteniendo una bandera en una montaña. Aparentemente, hace referencia a la Batalla de Vertières de 1803, el enfrentamiento final de la Revolución Haitiana contra las fuerzas de Napoleón, pero sin ánimo de ofender a ninguna nación, desde un punto de vista puramente estético… resulta un tanto extraño”.

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