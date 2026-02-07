España

Lalachus, presentadora del ‘Benidorm Fest 2026′, habla de su futuro profesional: “Nunca hay que cerrarse a nada”

La colaboradora de ‘La Revuelta’ se sincera con ‘Infobae’ sobre cómo asume esta nueva etapa en su vida, en la que estará junto a Jesús Vázquez, Inés Hernand y Javier Ambrossi

Tras haber presentado las Campanadas 2024 y el 'Grand Prix del Verano', la colaboradora de 'La Revuelta' se une al elenco de presentadores del certamen musical de RTVE

Laura Yustres Vélez, conocida como Lalachus, vive uno de los momentos más dulces de su carrera. La colaboradora de La Revuelta y uno de los rostros más carismáticos del humor en televisión suma ahora un nuevo reto profesional: su participación como presentadora en el Benidorm Fest 2026. Hasta esta edición, el festival organizado por RTVE tenía como fin elegir representante para España en Eurovisión. Sin embargo, este año nuestro país no participa en el certamen musical europeo. Pese a ello, todo apunta a que la cita musical será uno de los momentos más esperados por los telespectadores.

Después de un año en el que ha estado presente en citas televisivas tan señaladas como las Campanadas o el Grand Prix, Lalachus afronta esta nuevo proyecto junto a Jesús Vázquez, Inés Hernand y Javier Ambrossi. “Esta etapa se afronta con muchísima ilusión y con muchísimas ganas, porque al final son prácticamente regalos que te pone el camino”, explica en una entrevista para Infobae. “Me parece bastante un regalo profesional. Yo lo afronto con felicidad”, sostiene la creadora de contenido en redes sociales.

Inés Hernand, Javier Ambrossi, Jesús Vázquez y Lalachus, presentadores del 'Benidorm Fest 2026'. (RTVE)

El vínculo de Lalachus con el Benidorm Fest no es nuevo. Ya el año pasado formó parte de la programación vinculada al festival, aunque de forma más puntual con el Benidorm Calling. Una experiencia que ha sido clave para que RTVE volviera a contar con ella. “El año pasado ya me propusieron hacer también La noche del Benidorm Fest tras la gala final. Me lo pasé increíble y solo estuve un día”, manifiesta a este medio, recordando su experiencia con Aitor Albizua. Por eso, cuando recibió la propuesta de participar durante toda la semana del festival, no lo dudó ni un segundo: “Cuando me dijeron ‘¿quieres estar toda la semana allí?’ Me pareció un sueño. Yo dije que sí in situ. Dije: por supuesto, contar conmigo”.

“Nunca hay que cerrarse a nada”

Con su incorporación al Benidorm Fest, la colaboradora de La Revuelta reafirma que su ascenso no es fruto de la casualidad, sino de una combinación de talento, autenticidad y una ilusión que traspasa la pantalla. “No mostraré una faceta distinta de mí misma. A ver, a lo mejor si quieren que sea bailarina profesional y demás…, pues a lo mejor sí sería diferente. Pero no, es lo que soy yo”.

Jesús Vázquez, Javier Ambrossi, Inés Hernand y Lalachus. (RTVE)

Para ella, el Benidorm Fest “es un formato para entretener. Entonces el humor siempre es de agradecer en cualquier instancia. Tampoco ir como de graciosa, pero tener así un chistecito de vez en cuando y, sobre todo, que se vea ilusión”, afirma a Infobae. Esa ilusión es, precisamente, una de las señas de identidad que más destacan quienes trabajan con ella. “Me dicen mucho que se me nota que me pongo contenta”, confiesa entre risas. “Y digo: claro, ¿cómo no voy a ponerme si es la televisión? Toda la vida he soñado trabajar con ellos y estoy aquí”.

El directo, inevitable en un evento como el Benidorm Fest, tampoco le supone un problema. “Siempre impone, porque hay muchísima gente y una energía muy heavy”, reconoce, añadiendo que “no impone tanto cuando te sientes acompañada”. Rodeada de un equipo experimentado y de otros presentadores, asegura que el miedo se diluye: “Como está este crisol de talento, no creo que haya mucho miedo”. Sobre su futuro, Lalachus evita hacer grandes planes. “Como no me los han propuesto todavía, no me he visualizado”, admite. Eso sí, deja la vereda abierta a cualquier propuesta laboral: “Lo que me quieran proponer y crea que pueda divertirme, ahí estaré. Nunca hay que cerrarse a nada”.

