Cada cuánto se puede donar sangre: diferencia entre hombres y mujeres

Donación de sangre, en una foto de archivo. (Freepik)

En España se realizan de media 4.658 donaciones de sangre diarias. Eso suma, según datos del Ministerio de Sanidad, 1,7 millones de donaciones de sangre al año. Mucha sangre si se tiene en cuenta que la donación de sangre es un gesto altruista y voluntario para el que solo se necesita cumplir un par de requisitos básicos: ser mayor de 18 años -aunque los mayores de 65 años también pueden donar si su médico lo permite y solo si su primera donación no ha sido pasados los 60-, pesar más de 50 kilogramos de peso y gozar de buen estado de salud.

Además, la donación de sangre es una cosa que se puede hacer con relativa frecuencia, ya que solo hay que dejar un mínimo dos meses de tiempo entre una donación y otra. Sin embargo, los hombres pueden donar hasta cuatro veces en un año natural, mientras las mujeres solo tres. Cruz Roja aclara que esta diferencia no es discriminación, sino que sirve para compensar las pérdidas que tienen las mujeres por la regla. Hay que recordar que no hay ningún problema por donar mientras se tiene la menstruación.

Además, la limitación de los 50 kilos tiene también su explicación: legalmente, solo se puede extraer hasta un 13% del volumen total de la sangre de una persona. No obstante, por la estandarización de las bolsas de sangre utilizadas habitualmente se extraen solo 450 centilitros , que supone la cantidad máxima que es posible extraer a una persona de 50 kilos sin causarle ningún perjuicio. Extraer sangre a una persona por debajo de ese límite de peso supondría tener que buscar otras bolsas que no fueran de la medida estándar, por lo que no existe la posibilidad.

La recomendación general antes de donar es, por tanto, haber descansado bien la noche anterior, haber bebido líquido - el alcohol está contraindicado- y estar en buen estado de salud general.

Siempre que donemos, aunque previamente nos hagan rellenar un cuestionario sobre el estado de salud y el estilo de vida para asegurar que la donación es segura tanto para el donante como para el receptor, nos harán un examen médico rápido en el que vigilarán la tensión arterial y la determinación de niveles de hemoglobinanos. Con la sangre donada, se harán una serie de análisis que después remitirán al donante.

Determinación del grupo sanguíneo ABO y Rh.

Determinación de anticuerpos irregulares.

Análisis de VIH y Hepatitis B y C y sífilis.

Chagas, Paludismo y HTLV en algunos casos.

Donar sangre, sin efectos negativos en la salud

Donar no tiene efectos negativos físicos para la salud en personas sanas, aunque en raras ocasiones puede causar ligeros mareos, muchas veces evitables si se siguen las indicaciones médicas. A tan solo 24 horas de haber realizado una donación de sangre, el cuerpo humano es capaz de reconstituir el volumen de líquido perdido, restableciéndose a su estado habitual. Sin embargo, se aconseja que, en las horas subsiguientes a la donación, los donantes eviten actividades que impliquen un significativo esfuerzo físico, dada la posibilidad de algún mareo o debilidad.

Foto: Andina

En lo que respecta a la recuperación completa de los componentes sanguíneos, los niveles de plaquetas se normalizan pasadas las 72 horas, mientras que la reposición de los hematíes -los glóbulos rojos responsables del transporte de oxígeno- demanda cerca de dos meses.

Los grupos sanguíneos más comunes en la población española son el A positivo y el O positivo, con un 36% aproximadamente cada uno. Sin embargo, el grupo más polivalente (universal) es el O negativo, dado que puede utilizarse para todos los grupos sanguíneos en una situación de urgencia; lo compone entre el 5 y el 7% de la población.