Espana agencias

Sumar se abre a alianzas coyunturales con independentistas tras el ofrecimiento de Rufián

Guardar
Google icon

Madrid, 12 jun (EFE).- El partido Movimiento Sumar abre la puerta en su nuevo documento político a "alianzas coyunturales" con fuerzas independentistas, tras el ofrecimiento de Gabriel Rufián (ERC) a liderar las izquierdas, y critica además con dureza a su socio de Gobierno del PSOE, que califica de una "fábrica de decepción".

En el borrador del documento político, aprobado el jueves con un 90 % de apoyos en la reunión del grupo de coordinación de Movimiento Sumar (máximo órgano de dirección entre asambleas), el partido redefine su hoja de ruta en medio de su crisis interna y tras el anuncio de Yolanda Díaz de que no repetirá como candidata en las próximas elecciones generales.

PUBLICIDAD

El texto será aprobado con posibles enmiendas en la asamblea extraordinaria del 11 de julio, en la que se renovará previsiblemente la dirección de Movimiento Sumar con una lista de unidad para tratar de solucionar la batalla política que ha enfrentado a la actual líder, Lara Hernández, con la hasta ahora secretaria de Organización, Laura Moreno.

En su nuevo documento político, Movimiento Sumar señala que el partido ha pasado de ser un "paraguas político" de las formaciones situadas a la izquierda del PSOE a un integrante más del denominado "frente amplio" junto a IU, Más Madrid y los comunes, todos ellos inmersos ahora en la refundación de la coalición Sumar.

PUBLICIDAD

Una coalición que está a la espera de designar a un candidato y que permanece abierta a más incorporaciones, pero en la que Movimiento Sumar pone límites a la relación que puedan entablar con otras fuerzas de izquierdas que abogan por el "independentismo".

"No vamos a construir un sujeto común con fuerzas que tienen ideas del Estado diferentes de las nuestras, pero sí podemos construir un programa común y una alianza coyuntural", indica.

De esta forma, el partido al que pertenece Yolanda Díaz abre la puerta a una posible coalición electoral con el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que se ha ofrecido para liderar las izquierdas en las próximas elecciones generales.

En el documento, Movimiento Sumar dice que lo que le distingue de otras fuerzas es su apuesta por un "laborismo ecosocialista" y aboga por seguir gobernando tras las próximas elecciones con el PSOE si dan los números, aunque no escatima en críticas hacia sus actuales socios en el Ejecutivo de coalición.

"El PSOE no puede ser el vector que define la dirección de nuestro país porque es una fábrica de decepción y pasiones tristes", afirma, al tiempo que acusa a los socialistas de "falta de orientación política".

Movimiento Sumar reconoce el "desgaste" que las fuerzas progresistas están sufriendo en esta legislatura y lo achaca a los "casos de lawfare" pero también a los "casos de corrupción en el PSOE", y menciona además el caso Plus Ultra, en el que está imputado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

"Es un espejo claro de que la salida política de nuestro país no pasa por el Partido Socialista", insiste.

Por otro lado, Movimiento Sumar subraya en el texto su apuesta por un "frente amplio" de izquierdas, con normas de funcionamiento comunes y elección de listas a través de un sistema de primarias abiertas.

El documento no menciona a Podemos, que se mantiene al margen de la refundación de la coalición Sumar, pero el partido de Yolanda Díaz avisa de que una candidatura de unidad "tendrá éxito no en la medida de que junte bajo su manto a todo el mundo, sino fundamentalmente si es capaz de construir un liderazgo claro y una línea común atractiva".

En este sentido, subraya que la unidad no debe basarse en "suma de las partes", sino en "algo superior a ellas que constituya un espacio que sea confiable, tranquilo, estable, sano, agradable y atractivo".

Y reconoce que en los territorios, teniendo en cuenta el resultado de las elecciones autonómicas celebradas recientemente, "la defensa de una unidad de las izquierdas estatales no ha sido suficiente" y tuvieron mejores resultados fuerzas territoriales con una dimensión "rebelde, fresca y popular". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El PP se parapeta en un "silencio absoluto" durante las negociaciones con Vox en Andalucía

Infobae

Jóvenes africanos piden al papa seguir recordando que tras cada inmigrante hay un sueño

Infobae

Víctimas de la dana piden amparo al Constitucional para que anule el aforamiento de Mazón

Infobae

Desarticulada en Asturias una banda de diez menores vinculada a los Trinitarios

Infobae

Nueva propuesta para que el Poder Judicial archive quejas de Bolaños sobre el juez Peinado

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez Pedraz cita como investigado al abogado de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo, por su supuesto vínculo con el caso Leire

El juez Pedraz cita como investigado al abogado de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo, por su supuesto vínculo con el caso Leire

Ione Belarra deberá pagar 9.000 euros al juez García-Castellón por llamarle corrupto

El portavoz autorizado de Zapatero pide perdón por “haber inducido al error” sobre el valor de las joyas encontradas en el despacho del expresidente

La industria de defensa española exige decisiones sobre el programa del avión de combate europeo: “No podemos permitirnos perder más tiempo”

Un hombre instala sin permiso una cámara que vulnera la privacidad de una familia: condenado a pagar 3.500 euros de indemnización

ECONOMÍA

Qué impuestos se pagan por unas joyas heredadas o regaladas: las dudas que ha reabierto el caso Zapatero

Qué impuestos se pagan por unas joyas heredadas o regaladas: las dudas que ha reabierto el caso Zapatero

El Ibex 35 sube un 1,7% en la apertura y celebra con máximos históricos el acuerdo de paz que anuncia Trump

El IPC se estabiliza en el 3,2% en mayo antes de la retirada de la rebaja del IVA de la luz y el gas

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La decisión del BCE de subir los tipos de interés impacta en millones de españoles: hipotecas más caras y depósitos más rentables

DEPORTES

Vídeo resumen: Corea del Sur aguanta el primer golpe de República Checa y firma una remontada brillante en su debut en el Mundial

Vídeo resumen: Corea del Sur aguanta el primer golpe de República Checa y firma una remontada brillante en su debut en el Mundial

César Montes, ex de Espanyol y Almería, protagonista en el inicio del Mundial 2026: su expulsión en vídeo

Los campeones del mundo de 2010 vuelven a escena: David Silva y Carles Puyol, presentes en la inauguración del Mundial 2026

La inauguración del Mundial 2026, en video: Shakira, Maná y muchos más ponen al Estadio Azteca a bailar

“Méjico-Suráfrica”: la peculiar ortografía que se ha podido ver en España durante el partido inaugural del Mundial 2026