Nace en España un mamífero que lleva 20 años luchando contra el peligro de extinción: una cría de tapir malayo hace historia

La primera cría de tapir malayo (EFE/ Bioparc Fuengirola)

España ha hecho historia con el nacimiento de este mamífero. Los expertos llevaban más de 20 años luchando por su conversación. El acontecimiento se ha dado en un zoológico malagueño, y ha renovado las esperanzas para una de las especies más amenazadas del sudeste asiático.

Se ha logrado por primera vez el nacimiento de una cría de tapir malayo. Una especie en peligro de extinción y cuya población en libertad, alrededor del mundo, no alcanza ni los 2500 individuos.

El hito se ha producido en el Bioparc de Fuengirola, un parque de animales situado en la localidad malagueña, y que está dedicado íntegramente a la conservación de especies tropicales y adaptadas a medios selváticos, principalmente de Asia, África y las islas del Indo-Pacífico.

El emparejamiento

Este hecho corona más de 20 años de trabajo dedicado a la conservación del mamífero. La cría pesó alrededor de 10 kilos y nace fruto del emparejamiento de Rawa y Mekong, dos ejemplares integrados en el Programa de Especies en Peligro de la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA).

Tapir Malayo (Instagram @chesterzoo)

El emparejamiento no fue una tarea sencilla. Al principio, la compatibilidad entre los adultos de tapir malayo presentó dificultades y acabó retrasándose durante años. Mekong llegó a España desde Suecia en 2023 y ha sido clave para concretar este paso histórico.

A partir de este momento, se inició un seguimiento intensivo que concluyó con éxito y bajo vigilancia constante, tanto presencial como mediante cámaras. La gestación fue de 13 meses exactos y el proceso estuvo muy controlado con monitores y ecografías semanales.

Tapir malayo

El nombre científico de esta especie es Tapirus Índicus y pertenece a la familia de los tapiridae, lo que los emparenta con las otras tres especies de tapires de Centroamérica y Sudamérica. Son herbívoros primitivos y están emparentados con los caballos y rinocerontes actuales. El tapir malayo se distribuye en Indochina, fundamentalmente en la península Malaca, ciudad de Malasia, y en la isla de Sumatra, Indonesia, aunque en gran parte de esta área se ha extinguido.

La supervivencia del animal se encuentra ligada a la preservación de los parques como el Bioparc y a áreas reservadas que los gobiernos locales han destinado a la preservación de la vida natural. El gobierno de Malasia un gran esfuerzo para evitar la comercialización del animal.

Este nacimiento marca un avance fundamental tras años de investigación, planificación y mucho trabajo conjunto entre los profesionales del parque y expertos internacionales. Javier Vicent, responsable del equipo del parque celebró la noticia con gran entusiasmo: “Llevábamos muchos años intentándolo y por fin ha sido posible. Estamos contentísimos, es increíble“.

Desde el parque de Fuengirola se han reforzado las acciones para garantizar el bienestar y el desarrollo de la cría. Gracias a cámaras de vigilancia, se controla en tiempo real la evolución de la cría y su madre las 24 horas del día. También se van a realizar controles de salud periódicos, controlando su peso y su comportamiento. Por su parte, el parque está impulsando programas para sensibilizar a los visitantes sobre la situación del tapir malayo y otras especies amenazadas.

El equipo veterinario espera que cuando el ejemplar esté preparado será enviado a otro zoológico europeo para seguir garantizando la diversidad genética de la especie.