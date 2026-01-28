España

Más de 54.000 solicitudes para el Plan Veo: así funciona la ayuda de 100 euros para gafas y lentillas

Los menores de 16 años pueden beneficiarse de este programa para corregir sus problemas de visión

Un niño se gradúa la vista. (Freepik)

El Ministerio de Sanidad ha informado este miércoles que un total de 54.083 personas han solicitado el Plan Veo, la ayuda de 100 euros para la compra de gafas y lentillas. Este subsidio aprobado el pasado 16 de diciembre está dirigido a menores de 16 años que necesiten una ayuda visual. El Plan Veo pretende mejorar el acceso a estos sistemas y reducir las barreras económicas en la salud visual.

A fecha de 14 de enero, ya eran más de 54.000 los solicitantes del Plan Veo. De ellas, 32.309 ya tienen su expediente aprobado por el Consejo General de Colegios de Ópticos Optometristas (CGCOO), encargado de la gestión de esta ayuda, mientras que el resto esperan validación.

El 56,1% de las solicitudes aprobadas corresponde a niñas, mientras que el 43,9% corresponde a niños. Por edades, el grupo de 12 a 16 años concentra el 56,9% de los beneficiarios, seguido del grupo de 6 a 11 años, que representa el 38,6%, y el grupo de menores de cinco años, el 4,5%. La edad con mayor volumen de solicitudes es la de 15 años, con 4.311 expedientes (13,4%).

El programa suma actualmente la adhesión de 6.863 establecimientos ópticos, lo que representa el 68,6% del total nacional, según el CGCOO. Además, participan 12.743 profesionales ópticos-optometristas. La derivación para acceder a la ayuda provino en un 74,4% de profesionales de óptica-optometría; el 15,3% de oftalmología en el sistema sanitario público y el 10,3% de oftalmología privada.

De las ayudas ya concedidas, el 85,2% se utilizaron para la adquisición de gafas. En cuanto a los problemas de visión detectados, el astigmatismo supone el 42,9% de los casos, la miopía el 31,1% y la hipermetropía el 24,6%.

Cómo solicitar las ayudas del Plan Veo

Una niña se gradúa la vista.

El Plan Veo se ha puesto en marcha en todas las comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Ha sido en Andalucía donde ha tenido más solicitantes (10.631 solicitudes aprobadas), seguida por la Comunidad de Madrid (8.178) y Cataluña (7.989). Si se considera el acceso al programa por 10.000 habitantes menores de 16 años, Galicia registra la mayor tasa (129,0), por delante de Castilla y León (102,5) y Castilla-La Mancha.

Los interesados en esta ayuda todavía la pueden solicitar, siempre que cumplan los requisitos. Los beneficiarios deben tener 16 años o menos en el momento de la solicitud, acreditar el derecho a la asistencia sanitaria pública mediante el código CIPA de la tarjeta sanitaria o un documento certificativo expedido por la comunidad autónoma, y contar con un diagnóstico de problema de refracción susceptible de corrección mediante los sistemas incluidos en el Plan Veo.

Con estos documentos, solo quedará acudir a una de las más de 6.000 ópticas integradas en el Plan Veo, donde se hará automáticamente un descuento de 100 euros sobre el precio final de las gafas o lentillas que se adquieran. En el establecimiento, será necesario presentar la prescripción, el DNI del menor, el libro de familia o la tarjeta sanitaria. La ayuda estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2026.

