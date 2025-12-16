Cómo solicitar la ayuda de 100 euros dirigida a menores de 16 años para la compra de gafas y lentillas a partir de este miércoles

Imagen de archivo de unas gafas y lentes de contacto (Europa Press)

Este miércoles se abre el plazo para solicitar las ayudas del Plan Veo, impulsadas por el Ministerio de Sanidad, para la adquisición de gafas, lentes graduadas y lentes de contacto destinadas a menores de 16 años. El programa, que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, contempla una subvención máxima de 100 euros por persona beneficiaria y tiene como objetivo facilitar el acceso a productos ópticos esenciales para la población infantil y adolescente.

Según ha informado el Ministerio de Sanidad, la ayuda cubre el coste de monturas básicas con lentes graduadas orgánicas con antirreflejante, lentes graduadas orgánicas con antirreflejante para quienes solo necesiten cambiar las lentes, y lentes de contacto hidrofílicas o de gas permeable junto con la solución de mantenimiento suficiente para un año. El Plan Veo se dirige a menores de 16 años que tengan derecho a la asistencia sanitaria pública a través del Sistema Nacional de Salud, y su implementación se realiza en colaboración con el Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas.

El acceso a estas ayudas requiere una prescripción médica, cuyo procedimiento varía en función de la edad del beneficiario y de si se trata de la primera o segunda solicitud. Para quienes acceden por primera vez y tienen cinco años o menos, la receta debe ser emitida por un profesional de oftalmología o de óptica-optometría de un servicio de oftalmología, ya sea del sistema público o privado.

En el caso de los menores de seis años o más, también se admite la prescripción de un profesional de óptica-optometría de un establecimiento sanitario de óptica adherido al Plan Veo. Para quienes solicitan la ayuda por segunda vez, basta con una revisión realizada por cualquiera de estos profesionales, siempre que haya transcurrido al menos un año desde la adquisición anterior.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido este miércoles en el Congreso de los Diputados su labor al frente del Ministerio de Sanidad al haber conseguido impulsar en "solo" un año y medio leyes como la del tabaco, la de alcohol y menores o la Ley ELA, entre otras legislaciones y acuerdos para reforzar el Sistema Nacional de Salud (SNS). (Fuente: Congreso)

Requisitos para acceder al Plan Veo

Para acceder a la ayuda, los beneficiarios deben cumplir tres requisitos: tener dieciséis años o menos en el momento de la solicitud, acreditar el derecho a la asistencia sanitaria pública mediante el código CIPA de la tarjeta sanitaria o un documento certificativo expedido por la comunidad autónoma, y contar con un diagnóstico de problema de refracción susceptible de corrección mediante los sistemas incluidos en el Plan Veo.

El proceso de solicitud exige presentar la prescripción médica en formato receta, los datos personales del menor y del responsable legal, el número de identificación y el código CIPA, así como el Anexo I del convenio entre el Ministerio de Sanidad y el Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas, debidamente cumplimentado y firmado por el responsable legal.

Una vez aportados todos los documentos pertinentes, el profesional óptico-optometrista introduce toda la información en la aplicación web del Plan Veo, de modo que el solicitante no debe realizar trámites adicionales. Una vez gestionada la solicitud, la óptica notificará la disponibilidad de las gafas o lentillas financiadas.

El Ministerio de Sanidad ha recordado que los defectos de refracción, como la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo, afectan a entre el 10% y el 30% de la población escolar en España, con una prevalencia creciente debido al uso intensivo de pantallas y la vida en interiores. En palabras del propio ministerio, “en ausencia de corrección adecuada, estos problemas no solo afectan al bienestar físico de los menores, sino también a su rendimiento académico, su desarrollo psicosocial y su calidad de vida”.

La ministra de Sanidad, Mónica García, presenta el Plan VEO, en la Óptica Newlens, a 16 de diciembre de 2025, en Madrid (España). (Ricardo Rubio / Europa Press)

Compatibilidad y límites de la ayuda

La compatibilidad con otras ayudas está garantizada, siempre que la suma de las subvenciones no supere la cuantía máxima establecida por el Plan Veo (100 euros). Antes de recibir la ayuda, es obligatorio declarar cualquier subvención previa recibida para la compra de sistemas de ayuda visual, y la financiación se ajustará para cubrir la diferencia hasta el máximo permitido.

No es posible solicitar la ayuda de forma retroactiva para compras realizadas antes de la habilitación de la aplicación web del Plan Veo, tal como establece el Real Decreto 902/2025, de 7 de octubre. Además, la adquisición de los productos requiere la verificación de los requisitos tanto por parte de los establecimientos y profesionales como de los beneficiarios, y la gestión se realiza exclusivamente a través de la plataforma digital del programa.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha destacado que este proyecto es uno de los “más ambiciosos” del Gobierno y ha estimado que beneficiará a más de medio millón de niños y niñas. “Por primera vez se incluye la salud visual dentro de la cartera de servicio del Sistema Nacional de Salud”, ha celebrado García, según ha recogido el Ministerio de Sanidad en su comunicado.