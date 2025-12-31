Joaquín Prat volverá a ser padre a los 50 años: el presentador revela que va a tener su primer hijo en común con Alexia Pla

Joaquín Prat y Alexia Pla (Instagram)

A pocas horas de cerrar el año, el presentador Joaquín Prat ha traído muy buenas noticias a sus redes sociales al revelar que espera un bebé junto a su pareja, Alexia Pla. El presentador de El tiempo justo lo ha hecho público este 31 de diciembre al compartir una fotografía junto a Pla, ambos luciendo gorras con las palabras “mamá” y “papá”, acompañada de la frase “Todo en un latido”, con la que ha confirmado la próxima llegada de un nuevo miembro a la familia.

El periodista, de 50 años ha hecho este anuncio durante sus vacaciones navideñas publicando una imagen en la que aparece abrazado a Alexia Pla frente al mar. La postal muestra a la pareja en un momento íntimo y cómplice, y ha sido precisamente el detalle de las gorras el que ha servido como señal inequívoca de que ambos esperan su primer hijo en común.

En septiembre de 2025, la intención de contraer matrimonio fue confirmada por el propio Prat en una entrevista a la revista ¡Hola!, donde manifestó su deseo de ampliar la familia junto a Pla. Aunque entonces el presentador ya mostraba su voluntad de volver a ser padre, hasta ahora no había oficializado la noticia del embarazo. No obstante, todavía no existe fecha concreta ni para la celebración del enlace ni para el nacimiento del bebé, ya que la pareja ha decidido no revelar por el momento más detalles sobre el proceso.

Joaquín Prat anuncia que va a ser padre (Instagram)

El segundo hijo de Joaquín Prat

El comunicador ya es padre de Joaquín Prat Bravo, nacido en 2015 durante su relación con Yolanda Bravo, de quien se separó en 2021. La llegada de este nuevo hijo marca el inicio de una etapa junto a Alexia, con quien Prat mantiene una relación que suma momentos de estabilidad y muestras de cariño público.

En octubre de este año, dedicó a su pareja una felicitación en redes sociales por su cumpleaños: “Feliz vuelta al sol, mi amor. Mi mejor compañera de vida. Te quiero”, escribió, fortaleciendo la percepción de que atraviesan una etapa plena tanto personal como familiar.

Las reacciones a la noticia

La forma elegida para comunicar la noticia, mediante Instagram y a través de un gesto sutil, ha sido recibida con entusiasmo por seguidores y compañeros de profesión. La publicación, aparentemente sencilla, ha desatado toda clase de reacciones, mientras el presentador cierra el año con el anuncio más esperado por su entorno cercano.

Entre las primeras en reaccionar a través de los comentarios encontramos a la hermana del presentador, Andrea Prat: “Qué emoción”. Por otro lado, diversos rostros de la televisión que han compartido espacio en pantalla con él también le han mostrado su cariño, como Antonio Rossi, Canales Rivera, Adriana Abenia o Patricia Pérez, entre otros.

La pareja, de la que se desconoce la fecha exacta en la que esperan recibir a su hijo, ha decidido mantener bajo reserva varios aspectos relacionados con el embarazo y los futuros planes de boda. Esta discreción contrasta con las manifestaciones públicas de afecto y felicidad que, en los últimos meses, han protagonizado las apariciones de Prat y Pla en redes sociales.