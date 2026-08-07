RTVE reinventa una de sus marcas más emblemáticas: así cambia ‘Cine de barrio’ tras 31 años en La 1

Carmen Sevilla, Lina Morgan y José Manuel Parada en 'Cine de Barrio'. (RTVE)'Cine de Barrio'. (RTVE)

Guardar

Después de más de 30 años formando parte de las tardes de los sábados de La 1, Cine de barrio está a punto de vivir la mayor transformación de su historia. RTVE ha decidido reformular uno de los espacios más veteranos y reconocibles de su parrilla, que abandonará su ubicación habitual para iniciar una nueva etapa en La 2 con un formato completamente diferente al que los espectadores han conocido desde mediados de los años noventa.

La decisión, adelantada por El País, no supone la desaparición de la marca, pero sí el final de la fórmula clásica que convirtió al programa en una cita imprescindible para varias generaciones. A partir de septiembre, las películas seguirán emitiéndose, aunque lo harán sin presentadora, sin plató y sin las habituales conversaciones con invitados y colaboradores que durante décadas contextualizaron cada título.

PUBLICIDAD

En su lugar, RTVE apostará por un formato mucho más breve y documental. Antes de cada largometraje se emitirá una pieza audiovisual de alrededor de doce minutos que incluirá imágenes de archivo, entrevistas y explicaciones sobre la película y sus protagonistas, sustituyendo así el programa tradicional que hasta ahora conducía Inés Ballester.

Carmen Sevilla e Inés Ballester en 'Cine de Barrio'. (RTVE)'Cine de Barrio'. (RTVE)

Una de las grandes señas de identidad de TVE

La transformación marca el final de una etapa que comenzó en el verano de 1995. Lo que nació como una apuesta estival en La 2 terminó trasladándose pocos meses después a La 1, donde acabó consolidándose como uno de los programas más longevos y queridos de la televisión pública.

PUBLICIDAD

A lo largo de estos 31 años, Cine de barrio ha estado ligado a algunos de los rostros más populares de RTVE. José Manuel Parada fue el encargado de inaugurar el formato, al que posteriormente dieron continuidad Carmen Sevilla, Concha Velasco, Alaska e Inés Ballester. Todos ellos contribuyeron a convertir el espacio en un punto de encuentro para los amantes del cine español, recuperando clásicos protagonizados por figuras como Paco Martínez Soria, Lina Morgan, José Luis López Vázquez, Gracita Morales, Marisol, Rocío Dúrcal o Manolo Escobar, entre muchos otros.

Carmen Sevilla y Concha Velasco en 'Cine de Barrio'. (RTVE)

La decisión de RTVE llega, además, después de varios meses en los que el programa había perdido estabilidad en la parrilla. Durante la última temporada fue sustituido en varias ocasiones por retransmisiones deportivas, especiales informativos o eventos cinematográficos, mientras que Aquí la Tierra ocupó su franja en diferentes fines de semana, alimentando las dudas sobre su futuro.

PUBLICIDAD

RTVE prepara un nuevo espacio para las tardes del fin de semana

El cambio en Cine de barrio también forma parte de una reordenación más amplia de la programación de la cadena pública. Según la citada información, RTVE trabaja ya en un nuevo magacín de actualidad para las tardes de los fines de semana en La 1, con el objetivo de reforzar la oferta en una franja en la que en los últimos años ha realizado diferentes pruebas sin lograr consolidar un formato estable.

Alaska 'Cine de Barrio'. (RTVE)

Será ese nuevo programa el que ocupe el hueco que deja libre Cine de barrio, mientras las películas pasarán a emitirse en La 2 bajo esta nueva fórmula más ágil y documental.

PUBLICIDAD