El regalo de los reyes al papa León XIV en honor a Gaudí: un obsequio exclusivo para conmemorar el centenario de la muerte del arquitecto

Los reyes de España y León XIV han mantenido un encuentro de 50 minutos en la Santa Sede, en la primera audiencia que el pontífice ofrece a Felipe VI y Letizia, previa al viaje que el papa realizará el próximo mes de junio a España (EFE/Vatian Media/Simone Risoluti)

Penúltimo día del papa León XIV en Madrid con la agenda de este lunes llena de compromisos: desde su encuentro con Pedro Sánchez a su discurso en el Congreso de los Diputados, pasando por su encuentro con los obispos españoles en la sede de la Conferencia Episcopal. Por la tarde, el sumo pontífice planea dirigir una oración a la Virgen de la Almudena y acudir al estadio Santiago Bernabéu en un encuentro con la comunidad diocesana.

Sin embargo, mientras millones de personas siguen los pasos del papa en la capital, poco a poco se van conociendo más detalles de algunos de los eventos que ya han tenido lugar. Por ejemplo, hace apenas unas horas a trascendido qué regalo le fue entregado al papa León XIV por parte de los reyes de España, con los que se encontró en un acto oficial en el Palacio Real de Madrid.

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Ese regalo no fue otro que tres monedas de la colección Centenario Gaudí 2026, emitidas por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Una serie realizada como parte de la conmemoración del centenario del fallecimiento de Antoni Gaudí, y que pretende homenajear la figura del arquitecto catalán. Por ello mismo, cada una de las pecunias representa una obra vinculada a las obras del mismo: la Sagrada Familia, el Parque Güell y la Casa Milà.

El papa ha ofrecido un discurso histórico en el Congreso.

Los otros obsequios de los reyes

La entrega formó parte de un intercambio de regalos protocolario. De este modo, los monarcas también hicieron entrega de varios productos de gastronomía asturiana, una edición conmemorativa de De My Mano. Autógrafos de Isabel la Católica, la cual compila varios documentos escritos por la reina conservados hasta ahora en archivos y bibliotecas, y de una reedición de Mapas de América en los libros españoles de los siglos XVI a XVIII.

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En cuanto a las monedas, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre–Real Casa de la Moneda ha informado en un comunicado de que las piezas reproducen en su reverso elementos distintivos de cada monumento. La moneda dedicada a la Sagrada Familia muestra una imagen del templo. La del Parque Güell resalta un motivo característico de este espacio, catalogado como Patrimonio Mundial por la UNESCO. La de la Casa Milà incluye la fachada y las formas onduladas que caracterizan al edificio conocido como La Pedrera.

En el anverso, las monedas presentan una imagen de Antoni Gaudí, tomada por el fotógrafo Pablo Audouard, acompañada de un mosaico decorativo inspirado en la obra del arquitecto y elementos modernistas. La serie forma parte de una emisión mayor compuesta por siete monedas de colección en oro y plata, y cada una cuenta con una tirada máxima de 4.000 ejemplares, lo que las convierte en objetos tan valiosos como exclusivos.

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Las monedas de Gaudí que los Reyes han regalado al papa León XIV. (Fotografía original cedida por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre)

Los regalos del papa a los reyes

Por su parte, el papa entregó a Felipe VI y Letizia dos obsequios. En primer lugar, les entregó un mosaico de Cristo Sol realizado por los artesanos del Estudio del Mosaico Vaticano, realizado con una técnica específica conocida como el mosaico cortado y adornado con teselas de oro. El mosaico contiene la imagen de Cristo rodeado de rayos del Sol, una de las imágenes cristianas más antiguas conocidas en Europa (finales del siglo III) que, actualmente, se conserva en la Necrópolis Vaticana.

Además, también entregó una medalla conmemorativa diseñada por la artista italiana Daniela Longo. En el anverso figura un escudo de León XIV con la inscripción Leo XIV Pontifex Maximus, mientras que en el reverso se pueden encontrar diferentes símbolos asociados con el recorrido del pontífice en España: desde la Virgen de la Almudena a la Sagrada Familia.

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