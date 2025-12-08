Lucas, de ‘Andy y Lucas’, pone a la venta su espectacular chalet de Conil por 1,25 millones: vistas al mar, piscina y una ubicación envidiable

Lucas González en un fotomontaje.

Lucas González, conocido por haber sido parte del ya extinto dúo Andy y Lucas, continúa ligado a la actualidad por su vida personal. Si hace unos días acaparaba titulares por las declaraciones del que era su amigo, Andy, ahora el gaditano lo hace tras haber puesto a la venta una de sus propiedades: su casa de Conil de la Frontera, en su Cádiz natal.

Según la revista Lecturas, el artista adquirió la vivienda en el año 2005 y para su compra solicitó una hipoteca de 240.000 euros que habría terminado de pagar en agosto de este año. Ahora, Lucas la ha sacado a la venta por 1.250.000 euros. Se trata de una propiedad luminosa, amplia y rodeada de naturaleza que apenas utiliza, de ahí que haya decidido desprenderse de ella.

Estancia de la vivienda que Lucas González tiene en venta. (Idealista)

La vivienda, que aparece anunciada en el portal inmobiliario Idealista, cuenta con 200 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 700. Un espacio más que generoso en una de las zonas más codiciadas del litoral gaditano. Construida en el año 2000 y orientada al sur, destaca por su luminosidad y la privacidad que ofrece, algo que, en un enclave tan solicitado como la urbanización Roche, se convierte en todo un lujo.

Estancia de la vivienda que Lucas González tiene en venta. (Idealista)

El chalet se distribuye en dos plantas muy bien aprovechadas, con tres habitaciones amplias, tres baños completos, armarios empotrados, un trastero y plaza de garaje. En líneas generales, el inmueble se encuentra en buen estado, aunque la inmobiliaria que gestiona la venta sugiere que una pequeña reforma podría modernizar los espacios y sacar aún más partido a la estructura original. Eso sí, hay un detalle importante: la vivienda no dispone de calefacción, un aspecto que algunos compradores podrían considerar un inconveniente.

Estancia de la vivienda que Lucas González tiene en venta. (Idealista)

Pero lo que realmente marca la diferencia en esta casa no son los metros, ni la distribución, ni siquiera la piscina privada que preside el jardín. Lo que convierte esta casa en una auténtica joya es su ubicación. Situada a tan solo un minuto andando de la cala de Roche y muy cerca de la extensa playa que conecta con Chiclana, permite disfrutar del océano Atlántico casi sin esfuerzo. Asomarse al exterior y encontrarse con semejante paisaje es, sin duda, el mayor atractivo de la vivienda.

Estancia de la vivienda que Lucas González tiene en venta. (Idealista)

El entorno natural que rodea a la urbanización es otro de sus grandes reclamos. Rocas, pinares y un ambiente de tranquilidad absoluta crean un escenario perfecto para quienes buscan descanso, intimidad y contacto directo con la naturaleza sin renunciar al confort. No es casualidad que Roche esté considerada una de las zonas residenciales más exclusivas de toda la provincia.

La ruptura de Andy y Lucas

Quienes han podido ver las imágenes del anuncio destacan también el encanto del interior. Lucas optó por una decoración clásica y funcional, con colores cálidos y estancias amplias. En uno de los baños incluso se permite un pequeño toque de color azul celeste que aporta frescura al ambiente. El salón, conectado directamente con el jardín y muy cercano a la cocina, es uno de los rincones más luminosos de la casa.