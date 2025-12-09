Nueva estación de Santiago Bernabéu. Metro de Madrid.

El debate sobre la remodelación de la estación de Metro de Santiago Bernabéu se enciende tras la difusión de un vídeo en redes sociales. Se trata de un choque entre el PP de la Comunidad de Madrid que defiende la obra como una mejora integral para la seguridad y la oposición que denuncia un gasto “injustificado” de 82 millones de euros.

María Escalante, la portavoz de Cultura de Más Madrid, sostiene que la estación funcionaba correctamente con cuatro accesos y una sola línea sin correspondencias. La dirigente argumenta que, pese a los ascensores panorámicos y el aumento de superficie de estancia, la capacidad real de transporte no varía. Esto último depende del número y longitud de los trenes, y estos no pueden ampliarse en la línea 10.

Desde el Ejecutivo madrileño, la respuesta subraya que la “estación 4.0″ incorpora tornos nuevos, iluminación actualizada, sistemas de drenaje e impermeabilización mejorados. Por todo ello, y junto con una estética completamente modernizada, aseguran que la ampliación responde a criterios de seguridad, no a las necesidades del estadio.

Acusaciones de “estación temática”

La militante del partido madrileño acusa al Ejecutivo autonómico de “vender Madrid” y de avanzar hacia una ciudad orientada a los “macroeventos” y al consumo turístico. La administración busca “miamizar” la ciudad en lugar de perseguir el bienestar de los vecinos.

Nueva estación de Santiago Berbaeu. Metro de Madrid.

La portavoz afirma que esta obra es un ejemplo de una estrategia más amplia. En esta, la capital abraza el “capitalismo de amiguetes” y así se convierte en un escenario donde los intereses privados pesan más que la planificación urbana pública. También cuestionan quién decide realmente las grandes intervenciones en la ciudad: si el Gobierno autonómico, el Ayuntamiento o “intereses que no se sientan en esta cámara”.

La preservación del interés público

La polémica sobre la nueva estación de Santiago Bernabéu remite a una cuestión clásica de cualquier sistema democrático: la responsabilidad del poder público de actuar en beneficio del conjunto de la ciudadanía. Desde la tradición política (que concibe al Estado como garante del bien común), se reconoce que su legitimidad depende de la gestión de los recursos públicos. Esta debe responder a necesidades reales y no a prioridades de unos pocos individuos.

En este contexto, las críticas sobre una posible “estación temática” conectan con el temor a que las decisiones de inversión puedan desviarse hacia intereses ajenos a la ciudadanía. Más allá de la disputa partidista, la discusión reabre una pregunta de fondo: cómo asegurar que las grandes obras públicas mantengan su razón de ser y sirvan al conjunto de la población.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante un pleno de la Asamblea de Madrid. (Jesús Hellín/Europa Press)

Esta discusión trasciende este caso concreto y forma parte de la conversación sobre la calidad institucional y la confianza en las administraciones. Se mide también por la capacidad de las instituciones para evitar desviaciones, rendir cuentas y mantener su función esencial de servicio público, garantizando siempre decisiones orientadas al interés ciudadano.