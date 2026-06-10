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Receta de cazuela de fideos malagueña, un sabrosísimo plato tradicional y marinero

La cazuela malagueña es un guiso marinero de cuchara, jugoso y aromático, donde los fideos se cuecen en un sabrosísimo caldo de pescado y marisco

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Cazuela de fideos malagueña, una receta con sabor marinero (Magnific)
Cazuela de fideos malagueña, una receta con sabor marinero (Magnific)

Málaga es tierra de pescaíto frito, de porra antequerana y de ajoblanco, pero también de deliciosos platos de cuchara que apetecen en cualquier época del año. Es el caso de la cazuela de fideos, una delicia de la cocina de antaño que forma parte indiscutible del recetario tradicional de las casas malagueñas.

La cazuela de fideos es uno de los platos más representativos de la cocina marinera de Málaga. Se trata de una receta sencilla y humilde, ligada al mar y a las casas de pescadores, donde la olla se rellenaba en función de lo que ofreciera el día de pesca. El resultado es una receta de fideos gruesos acompañados de un sabroso caldo con mucho sabor a pescado, acompañado de un sabroso sofrito de verduras y de manjares marinos como las almejas o las gambas.

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El caldo o fumet es fundamental para un resultado perfecto, pues será el encargado de dar sabor a estos fideos. Lo haremos con cabezas y cáscaras de gambas, también con un poco de laurel y pimienta negra. De fondo, un sofrito sencillo de pimiento, tomate, ajo, azafrán y laurel que multiplica el sabor de la receta. En cada casa, la receta se completa con el pescado de roca preferido o el disponible, desde rascacio o gallineta hasta jurel, merluza, pintarroja...

Receta de cazuela de fideos malagueña

La cazuela de fideos malagueña es un guiso marinero de cuchara, jugoso y aromático, donde los fideos se cuecen en un caldo de pescado y marisco, absorbiendo todo el sabor. El aroma intenso del plato se consigue con un sofrito a fuego lento y con la cocción conjunta de ingredientes frescos del mar y la huerta.

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Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 50 minutos
    • Preparación: 20 minutos
    • Cocción: 30 minutos

Ingredientes

  • 200 g de almejas
  • 250 g de gambas
  • 250 g de pescado de roca (rascacio, gallineta, jurel o similar)
  • 2 tomates rojos
  • 1 pimiento verde
  • 1 cebolla pequeña
  • 1 hoja de laurel
  • 2 dientes de ajo
  • Sal
  • 1 rama de hierbabuena
  • 4 cucharadas de aceite de oliva
  • 50 g de fideos medianos
  • ½ vaso de vino blanco
  • ½ cucharada de pimentón dulce
  • Hebras de azafrán
  • 6 granos de pimienta negra

Cómo hacer cazuela de fideos malagueña, paso a paso

  1. Limpia bien las gambas y reserva cabezas y pieles para el caldo. Limpia también las almejas.
  2. Pela y pica la cebolla, el pimiento verde y los tomates en trozos pequeños.
  3. En una olla, añade el aceite de oliva y sofríe la cebolla, el pimiento y los tomates.
  4. Añade el azafrán, el pimentón y el vino blanco. Deja que evapore el alcohol y tritura el sofrito.
  5. Prepara un fumet: hierve las cabezas y pieles de las gambas con la hoja de laurel y los granos de pimienta. Cuela y reserva.
  6. Añade el fumet y 1 litro de agua al sofrito.
  7. Incorpora la pintarroja troceada, los fideos, las almejas, las gambas peladas y los ajos laminados.
  8. Cuece todo junto hasta que los fideos estén melosos (unos 8 minutos). Corrige de sal si es necesario. No remuevas demasiado los fideos para que no se rompan y el guiso quede meloso, no pastoso.
  9. Añade la rama de hierbabuena y deja reposar, tapado, 5-7 minutos antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Energía: 270-320 kcal
  • Proteína: 20-25 g
  • Hidratos de carbono: 32-38 g
  • Grasas: 8-12 g 

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En la nevera, hasta 2 días en recipiente hermético. No se recomienda congelar, ya que los fideos pierden textura.

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