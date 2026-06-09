Villarejo espera que le cite el juez del 'caso Leire Díez' porque se considera perseguido por "estas cloacas"

El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha señalado este martes que espera que el juez instructor del 'caso Leire Díez' en la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, le llame a declarar al entender que "estas cloacas", que ha dicho que existen desde 2018, fueron contra él.

"Yo espero que me cite. El dato objetivo es que durante todos estos años estas supuestas cloacas han ido contra mí, han ido a destruirme", ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación a las puertas de la Audiencia Nacional, antes de comparecer como acusado en el juicio de la 'Operación Kitchen'.

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Tras no aclarar si llegó a reunirse con la exmilitante socialista investigada por presuntamente buscar desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE, Villarejo ha indicado que hablará cuando el juez Pedraz le pregunte.

"Porque en primer lugar tengo que preservar la independencia y el derecho de defensa de mi abogado", ha añadido, al referirse a que su letrado, Antonio García Cabrera, ha sido citado por el juez a declarar como testigo el próximo 8 de julio.

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UN SUPUESTO PACTO CON LA FISCALÍA

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospecha que la presunta trama ofreció a Villarejo, investigado en la macrocausa 'Tándem', un supuesto pacto con la Fiscalía a cambio de información de políticos, empresarios y policías, según un documento encontrado en el móvil de la exmilitante socialista.

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El abogado de Villarejo testificó ante la UCO el pasado 28 de mayo que Díez le contactó para ofrecerle la posibilidad de reunirse con la Fiscalía porque le parecía injusta la acusación contra su cliente.

Cabrera afirmó que Díez le dijo que le iba a "recibir el FGE - Fiscal General del Estado-", en aquel entonces Álvaro García Ortiz, después de intentos infructuosos de acercarse a César de Rivas, fiscal anticorrupción en el 'caso Kitchen'.

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El letrado de Villarejo aseguró ante los agentes que ni él ni su representado se reunieron con el fiscal general del Estado ni con el fiscal de Anticorrupción.

Asimismo, Cabrera aseguró haberse reunido con Díez en varias ocasiones para hablar sobre noticias publicadas contrarias a Villarejo, a la par que subrayó que el contenido de ambas conversaciones le pareció "muy poco creíble y muy fantasioso".

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REUNIONES ENTRE DÍEZ Y VILLAREJO

Según un informe de la UCO, Díez y Villarejo se habrían reunido en varias ocasiones y ella habría reportado dichos encuentros al exdirigente socialista Santos Cerdán, identificado como 'S' y que habría mostrado preocupación ante la falta de actividad, a juicio de la exmilitante: "Incluso S, esté teniendo dudas".

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Los agentes señalan que la logística para que Díez pudiera asistir a estas reuniones habría sido efectuada por personal del PSOE y sufragado por el partido.

En el atestado también se recogen unas conversaciones entre Díez y Villarejo, en las que el comisario jubilado le manifestó que: "El fiscal sigue en la misma línea de dar caña y boicotear todo intento de sacar la verdad del origen de mi causa".

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"Está visto que nosotros somos los únicos que cumplimos", continuó Villarejo, a lo que Díez le respondió: "Estoy trabajando en ello. Sabía que no iba a ser fácil, pero nada importante lo es. Tú mejor que nadie lo sabes. Déjame hacer".