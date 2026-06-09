Una incidencia de Adif interrumpe la circulación de los Rodalies en Barcelona durante 30 minutos el día que llega el papa León XIV

Estación de tren de Cornellà de Llobregat, en Barcelona (Rodalies).

Una avería en el Centro de Control de Tráfico de Adif en Barcelona ha interrumpido brevemente este martes la circulación en la red de Rodalies. El fallo se ha producido alrededor de las 12:25 horas y ha sido resuelto en poco menos de media hora (para Adif han sido 20 minutos, para Renfe, 30)

En torno a mediodía, Cercanías precisaba que el tráfico se encontraba “momentáneamente interrumpido” en las líneas R1, R2, R3, R4, R8, R11, R14, R15, R16, R17, RG1, RL3, RL4, RT1 y RT2. La avería ha afectado a los sistemas de regulación del tráfico ferroviario: semáforos y otros dispositivos de seguridad que, al dejar de funcionar, obligan a detener la circulación de trenes.

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Se trata del cuarto incidente en los últimos meses en el que una caída del Centro de Control de Tráfico (CTC) suprime la totalidad de los servicios de Rodalies. Y en concreto hoy no era buen día para que no funcionaran los trenes. La capital catalana sufre este martes los cortes de tráfico por la visita del papa León XIV.

El papa León XIV visitará Barcelona el 9 y 10 de junio de 2026 para una agenda que incluye actos litúrgicos, encuentros sociales e inauguración de la Torre de Jesucristo en la Sagrada Familia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El CTC se ubica en el Centro de Regulación de Circulación (CRC), un edificio de alta seguridad de la estación de Francia de Barcelona desde donde Adif controla la infraestructura, las señales, las vías y las catenarias de la red de Rodalies de Cataluña. Allí trabajan 20 personas por turno, responsables de supervisar la circulación de los trenes, autorizar o prohibir el paso por determinados tramos y activar señales y semáforos. De ese total, 14 son responsables de circulación que supervisan el Control de Tráfico Centralizado (CTC), cada uno a cargo de una parte específica de la red, según informa El País.

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La supervisión se realiza a través de un sistema informático desarrollado por Siemens, precisamente el que volvió a fallar este martes. Cada vez que el sistema cae, todos los trenes se detienen de forma automática por razones de seguridad, con la red completamente paralizada como resultado.

Cortes de tráfico hasta las 10:00 horas del jueves

El paso del pontífice por la capital catalana este martes conlleva importantes restricciones en dos zonas de la ciudad: el entorno de la catedral y el Estadio Olímpico Lluís Companys, los dos escenarios previstos para los actos.

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El papa ha salido desde el aeropuerto de Barajas, en Madrid, a las 11:10 horas y ha aterrizado en el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat a las 12:25 horas. Su agenda en la ciudad contempla una homilía en la catedral a las 13:00 horas y una vigilia de oración en el Estadio Olímpico a las 20:00 horas.

En el entorno de la catedral y el Palacio Episcopal, las restricciones completas de tráfico y aparcamiento rigen desde las 7:00 horas del lunes hasta las 10:00 horas del jueves 11. Los residentes no pueden usar vehículos privados salvo en casos de emergencia, y la prohibición se extiende a motos, ciclomotores y bicicletas en la avenida de la Catedral y las plazas Nova y de Antoni Maura.

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En la zona del Estadio Olímpico, las limitaciones están en vigor desde la mañana del lunes hasta las 2:00 horas del miércoles en el anillo olímpico, con el acceso cerrado a vehículos privados y aparcamientos, aunque los vecinos sí pueden llegar a sus domicilios.