Visita del papa León XIV a España, en directo | Últimos encuentros en Madrid y vuelo a Barcelona para continuar con la agenda

El papa León XIV inicia este martes la segunda etapa de su viaje apostólico a España con una jornada de marcado perfil pastoral en Barcelona: a las 12:25 está previsto que aterrice en el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, y media hora después preside el rezo de la Hora Media en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, donde el cardenal arzobispo Juan José Omella lo recibirá para una homilía y un momento de recogimiento en la cripta. El día culmina con una vigilia de oración multitudinaria en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Montjuïc, ante unas 40.000 personas, a partir de las 20:00 horas, con actuaciones musicales, testimonios y un diálogo del pontífice con tres jóvenes.
La jornada del lunes, tercera de la visita, dejó en Madrid dos momentos sin precedentes: el discurso de León XIV ante el Congreso de los Diputados -primera vez que un papa se dirige al Parlamento español-, donde advirtió que “las armas pueden imponer un silencio temporal, pero no construir una paz genuina y duradera”, y un encuentro privado de aproximadamente una hora con seis supervivientes de abusos cometidos por miembros del clero católico en España, ante quienes el pontífice prometió hacer de la Iglesia un espacio más seguro. El lunes lo terminó con un baño de masas en el Santiago Bernabéu, donde puso fin a su jornada más exigente en nuestro país.
En pocas líneas:
La visita del papa León XIV a Madrid no solo ha estado marcada por multitudinarios actos religiosos y encuentros institucionales. El protocolo detrás de cada evento ha delimitado muchas cuestiones, como el estilismo que debe llevar la reina Letizia, con el conocido ‘privilegio de blanco’, además de las vestimentas que el pontífice ha lucido durante su estancia en la capital española, una indumentaria cargadas de simbolismo, tradición e historia que ayudan a comprender mejor el mensaje que la Iglesia quiere transmitir en cada momento.
Pasadas ya la vigilia con los jóvenes y la solemne misa del Corpus Christi, ha llegado el tercer evento multitudinario en la agenda del papa León XIV en Madrid: la fiesta de la diocesaneidad con Madrid, Getafe y Alcalá en el Santiago Bernabéu, justo un día después de que Florentino Pérez ganase las elecciones del Real Madrid. El estadio ha recibido 70.000 personas a las que les une algo muy especial. “La Iglesia es una familia, y queremos encontrarnos con nuestro Padre como si nos visitara en el salón de nuestra casa“, explicaron José Luis Díaz Lorenzo y Fernando Rubiola, organizadores del encuentro en el momento en el que se anunció el encuentro.
La agenda del papa hoy en Barcelona
León XIV llega este martes a Barcelona a las 12:25 horas en el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, donde el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, lo recibirá junto a otras autoridades civiles, y treinta minutos después preside el rezo de la Hora Media en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, con homilía ante el cabildo, la curia diocesana, seminaristas y voluntarios, y un momento de recogimiento en la cripta; por la tarde, el pontífice mantendrá una audiencia privada con Illa en el Palau Episcopal y un encuentro con miembros de la Orden de San Agustín, antes de que la jornada culmine a las 20:00 horas con una vigilia de oración ante unas 40.000 personas en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Montjuïc, donde el papa recorrerá la pista en el papamóvil, dialogará con tres jóvenes y presidirá la celebración con actuaciones musicales.
La agenda del papa hoy en Madrid
La agenda de León XIV hoy en Madrid apenas consiste en un encuentro con los voluntarios que han hecho posible la organización y celebración de los actos desde su aterrizaje el sábado. Será a las 10:20 horas, apenas una hora antes de tomar el vuelo a Barcelona.