España

Visita del papa León XIV a España, en directo | Últimos encuentros en Madrid y vuelo a Barcelona para continuar con la agenda

Seguimos al pontífice en su cuarto día en nuestro país tras su jornada más intensa este lunes, que terminó con un baño de masas en el Bernabéu

Guardar
Google icon
El papa León XIV en el Santiago Bernabéu. (Elisabetta Trevisan/Vatican Media)
El papa León XIV en el Santiago Bernabéu. (Elisabetta Trevisan/Vatican Media)

El papa León XIV inicia este martes la segunda etapa de su viaje apostólico a España con una jornada de marcado perfil pastoral en Barcelona: a las 12:25 está previsto que aterrice en el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, y media hora después preside el rezo de la Hora Media en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, donde el cardenal arzobispo Juan José Omella lo recibirá para una homilía y un momento de recogimiento en la cripta. El día culmina con una vigilia de oración multitudinaria en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Montjuïc, ante unas 40.000 personas, a partir de las 20:00 horas, con actuaciones musicales, testimonios y un diálogo del pontífice con tres jóvenes.

La jornada del lunes, tercera de la visita, dejó en Madrid dos momentos sin precedentes: el discurso de León XIV ante el Congreso de los Diputados -primera vez que un papa se dirige al Parlamento español-, donde advirtió que “las armas pueden imponer un silencio temporal, pero no construir una paz genuina y duradera”, y un encuentro privado de aproximadamente una hora con seis supervivientes de abusos cometidos por miembros del clero católico en España, ante quienes el pontífice prometió hacer de la Iglesia un espacio más seguro. El lunes lo terminó con un baño de masas en el Santiago Bernabéu, donde puso fin a su jornada más exigente en nuestro país.

En pocas líneas:

05:10 hsHoy

Las vestimentas que ha lucido el papa León XIV en su visita a Madrid: muceta roja como signo de respeto o túnica blanca para la pureza espiritual

El pontífice termina este martes su recorrido por la capital española y pone rumbo a Barcelona

El papa León XIV en Madrid (MONTAJE INFOBAE).
El papa León XIV en Madrid (MONTAJE INFOBAE).

La visita del papa León XIV a Madrid no solo ha estado marcada por multitudinarios actos religiosos y encuentros institucionales. El protocolo detrás de cada evento ha delimitado muchas cuestiones, como el estilismo que debe llevar la reina Letizia, con el conocido ‘privilegio de blanco’, además de las vestimentas que el pontífice ha lucido durante su estancia en la capital española, una indumentaria cargadas de simbolismo, tradición e historia que ayudan a comprender mejor el mensaje que la Iglesia quiere transmitir en cada momento.

Leer la nota completa
04:55 hsHoy

Madrid despide al papa León XIV en una gran fiesta en el Bernabéu ante 70.000 personas, guiños al fútbol y un Bustamante entregado

El pontífice ha disfrutado su acercamiento a la comunidad diocesana de Madrid, Getafe y Alcalá, en la que se han vivido risas, bendiciones, vítores y confesiones

El papa León XIV a su llegada al encuentro con la comunidad diocesana, en el Estadio Bernabéu, a 8 de junio de 2026, en Madrid (España). (Europa Press)
El papa León XIV a su llegada al encuentro con la comunidad diocesana, en el Estadio Bernabéu, a 8 de junio de 2026, en Madrid (España). (Europa Press)

Pasadas ya la vigilia con los jóvenes y la solemne misa del Corpus Christi, ha llegado el tercer evento multitudinario en la agenda del papa León XIV en Madrid: la fiesta de la diocesaneidad con Madrid, Getafe y Alcalá en el Santiago Bernabéu, justo un día después de que Florentino Pérez ganase las elecciones del Real Madrid. El estadio ha recibido 70.000 personas a las que les une algo muy especial. “La Iglesia es una familia, y queremos encontrarnos con nuestro Padre como si nos visitara en el salón de nuestra casa“, explicaron José Luis Díaz Lorenzo y Fernando Rubiola, organizadores del encuentro en el momento en el que se anunció el encuentro.

Leer la nota completa
04:29 hsHoy

La agenda del papa hoy en Barcelona

La Sagrada Familia, preparada para acoger uno de los actos centrales del papa en Barcelona. (Reuters/Nacho Doce)
La Sagrada Familia, preparada para acoger uno de los actos centrales del papa en Barcelona. (Reuters/Nacho Doce)

León XIV llega este martes a Barcelona a las 12:25 horas en el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, donde el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, lo recibirá junto a otras autoridades civiles, y treinta minutos después preside el rezo de la Hora Media en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, con homilía ante el cabildo, la curia diocesana, seminaristas y voluntarios, y un momento de recogimiento en la cripta; por la tarde, el pontífice mantendrá una audiencia privada con Illa en el Palau Episcopal y un encuentro con miembros de la Orden de San Agustín, antes de que la jornada culmine a las 20:00 horas con una vigilia de oración ante unas 40.000 personas en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Montjuïc, donde el papa recorrerá la pista en el papamóvil, dialogará con tres jóvenes y presidirá la celebración con actuaciones musicales.

04:28 hsHoy

La agenda del papa hoy en Madrid

El tercer día de León XIV en la capital fue un baño de masas que terminó en el templo del Real Madrid.

La agenda de León XIV hoy en Madrid apenas consiste en un encuentro con los voluntarios que han hecho posible la organización y celebración de los actos desde su aterrizaje el sábado. Será a las 10:20 horas, apenas una hora antes de tomar el vuelo a Barcelona.

Temas Relacionados

Visita España papa León XIVPapa León XIVMadridBarcelonaCataluñaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas noticias

La fascinación por un eclipse no es solo mirar al cielo: la brecha de información, la dopamina y un recuerdo que se queda

Un investigador de la Universidad Complutense de Madrid describe cómo la mente persigue lo desconocido cuando la Luna tapa el Sol

La fascinación por un eclipse no es solo mirar al cielo: la brecha de información, la dopamina y un recuerdo que se queda

Cortes de tráfico este martes 9 de junio por la visita del papa León XIV a Madrid: la vuelta a la normalidad se extenderá hasta el viernes

El tráfico en las plazas de Cibeles, de Lima y de la Independencia seguirá afectado por la visita del papa León XIV, quien abandonará la ciudad a lo largo de esta mañana

Cortes de tráfico este martes 9 de junio por la visita del papa León XIV a Madrid: la vuelta a la normalidad se extenderá hasta el viernes

España vence cómodamente a Perú por 1-3 en el último ensayo antes del debut en el Mundial

El conjunto de Luis de la Fuente cierra así su preparación de cara al Mundial 2026, donde debutará el próximo día 15 ante Cabo Verde

España vence cómodamente a Perú por 1-3 en el último ensayo antes del debut en el Mundial

Zaragoza: el estado del tiempo para este 9 de junio

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Zaragoza: el estado del tiempo para este 9 de junio

La DGT introduce los conos conectados como nueva herramienta para la seguridad vial

Estos dispositivos, homologados recientemente, cuentan con GPS y conectividad y envían alertas automáticas sobre las incidencias en la carretera

La DGT introduce los conos conectados como nueva herramienta para la seguridad vial

ÚLTIMAS NOTICIAS

Hallan en Polonia una tumba medieval de dos mujeres abrazadas: qué revela sobre los vínculos en la Edad Media

Hallan en Polonia una tumba medieval de dos mujeres abrazadas: qué revela sobre los vínculos en la Edad Media

Hígado graso: 7 recomendaciones para evitar el malestar y mejorar la digestión

Johnny Depp cumple años: así construyó su estilo bohemio y marcó una estética propia en la moda

“Dormir no es perder el tiempo”: Juliana Leone, la científica que investiga cómo el descanso influye en la salud y el rendimiento mental

El líder de la secta rusa habló luego de que le revocaran la domiciliaria: “Las cárceles deben ser abolidas”

INFOBAE AMÉRICA

Leonardo DiCaprio y Christian Bale formarían parte de la secuela de ‘Heat’: Retomarían los papeles de Val Kilmer y Al Pacino de la película original

Leonardo DiCaprio y Christian Bale formarían parte de la secuela de ‘Heat’: Retomarían los papeles de Val Kilmer y Al Pacino de la película original

La Unión Europea aseguró que las sanciones occidentales por la guerra en Ucrania ya le costaron a Rusia más de USD 1,2 billones

“Campo visual”: la vida al borde de uno mismo

Renace la capilla histórica del Hospital Rosales, ícono de la arquitectura y testigo de más de un siglo de historia

Honduras: 268 personas menores de 30 años asesinados en 2026, según Coiproden

DEPORTES

Con Wembanyama como figura, San Antonio rompió la racha de Nueva York y se quedó con el Juego 3 de las Finales de la NBA

Con Wembanyama como figura, San Antonio rompió la racha de Nueva York y se quedó con el Juego 3 de las Finales de la NBA

El polémico pedido del entrenador de Argelia, rival de Argentina en el Mundial, de cara al amistoso ante Bolivia: el factor Scaloneta

El récord que rompió Nicolás Tagliafico con la selección argentina en la antesala de su tercera participación mundialista

La decisión de Argelia con su entrenador Vladimir Petkovic a horas del debut en el Mundial 2026

Christian Eriksen reapareció en redes sociales tras su descompensación: el mensaje de Lautaro Martínez