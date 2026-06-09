Visita del papa León XIV a España, en directo | Últimos encuentros en Madrid y vuelo a Barcelona para continuar con la agenda

El papa León XIV en el Santiago Bernabéu. (Elisabetta Trevisan/Vatican Media)

El papa León XIV inicia este martes la segunda etapa de su viaje apostólico a España con una jornada de marcado perfil pastoral en Barcelona: a las 12:25 está previsto que aterrice en el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, y media hora después preside el rezo de la Hora Media en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, donde el cardenal arzobispo Juan José Omella lo recibirá para una homilía y un momento de recogimiento en la cripta. El día culmina con una vigilia de oración multitudinaria en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Montjuïc, ante unas 40.000 personas, a partir de las 20:00 horas, con actuaciones musicales, testimonios y un diálogo del pontífice con tres jóvenes.

La jornada del lunes, tercera de la visita, dejó en Madrid dos momentos sin precedentes: el discurso de León XIV ante el Congreso de los Diputados -primera vez que un papa se dirige al Parlamento español-, donde advirtió que “las armas pueden imponer un silencio temporal, pero no construir una paz genuina y duradera”, y un encuentro privado de aproximadamente una hora con seis supervivientes de abusos cometidos por miembros del clero católico en España, ante quienes el pontífice prometió hacer de la Iglesia un espacio más seguro. El lunes lo terminó con un baño de masas en el Santiago Bernabéu, donde puso fin a su jornada más exigente en nuestro país.