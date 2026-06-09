España

Un hombre lleva una nevera a un punto limpio y ahora se expone a una multa de hasta 1.500 euros

El electrodoméstico fue abandonado en la entrada del recinto, bloqueando el acceso al mismo

Guardar
Google icon
Punto Limpio de Foz.
Punto Limpio de Foz.

Un vecino de Foz (Lugo) se enfrenta a una sanción de entre 750 y 1.500 euros después de abandonar una nevera justo delante de la puerta de acceso al Punto Limpio municipal, en lugar de depositarla en el interior de las instalaciones. Lo que en principio parecía un gesto orientado al reciclaje correcto terminó convirtiéndose en una posible infracción administrativa. Todo por dejar el electrodoméstico en un lugar no autorizado.

Los hechos ocurrieron en el Punto Limpio situado en Escanlar, en la parroquia de Vilaronte. Según informó la Policía Local de Foz, y recoge La Voz de Galicia, el electrodoméstico fue abandonado en plena entrada del recinto, bloqueando el acceso y dificultando el funcionamiento normal del servicio.

PUBLICIDAD

La situación provocó además un problema añadido. La persona encargada de atender las instalaciones no pudo retirar la nevera por sus propios medios debido al peso del aparato, lo que obligó a mantener despejada la zona hasta que pudo gestionarse su retirada.

La investigación fue relativamente sencilla. Las cámaras de vigilancia instaladas en el recinto permitieron identificar al presunto responsable, que posteriormente fue denunciado por una infracción considerada grave en la ordenanza municipal que regula el funcionamiento del Punto Limpio.

PUBLICIDAD

Dónde acaba la ropa que tiramos a contenedores de reciclaje (Greenpeace)

Hasta 1.500 euros de multa

De confirmarse la infracción, la sanción económica podría oscilar entre los 750 y los 1.500 euros. Una cantidad que, en muchos casos, supera ampliamente el valor de un frigorífico nuevo y que pone de relieve la importancia de respetar los procedimientos establecidos para la gestión de residuos voluminosos.

En Galicia, este tipo de comportamientos está recogido habitualmente en las ordenanzas municipales que regulan el uso de los puntos limpios. Aunque las cuantías pueden variar ligeramente entre ayuntamientos, lo habitual es que las infracciones graves se sancionen dentro de ese mismo rango económico. En los casos más serios o reiterados, las multas pueden incluso alcanzar los 3.000 euros.

Desde la Policía Local recuerdan que estas instalaciones cuentan con horarios específicos de apertura para que los vecinos puedan depositar correctamente los residuos. En el caso del Punto Limpio de Foz (Galicia), permanece abierto los lunes, miércoles y viernes de 9.00 a 13.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas, además de los sábados en horario de mañana.

Cubo de basura de envases en Madrid.
Una persona tira una bolsa de plástico en un contenedor de basura de envases en Madrid (Ricardo Rubio / Europa Press)

¿Qué ocurre con las neveras cuando se reciclan?

Según explica Ecoembes, las neveras y frigoríficos son residuos completamente reciclables, aunque requieren un tratamiento especializado debido a los gases refrigerantes y otros componentes potencialmente contaminantes que contienen.

Antes de su reciclaje, estos aparatos son inspeccionados y desmontados para extraer elementos como motores, cables, aceites o gases. Posteriormente, el resto del electrodoméstico se tritura y sus materiales —acero, cobre, aluminio o plástico— se separan para ser reutilizados como materias primas.

Además de evitar que sustancias peligrosas terminen en vertederos, el reciclaje de frigoríficos permite ahorrar energía y reducir el consumo de recursos naturales. Por ello, los expertos recuerdan que estos aparatos deben entregarse siempre en puntos limpios, servicios municipales de recogida o establecimientos autorizados para garantizar una gestión segura y respetuosa con el medio ambiente.

Temas Relacionados

MedioambienteContaminación AmbientalContaminaciónGaliciaEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Visita del papa León XIV a Barcelona, en directo | El pontífice defiende la salud mental como una prioridad y denuncia la “violencia contra las mujeres, que a menudo desemboca en feminicidios” durante la vigilia

Seguimos al líder religioso en su cuarto día en nuestro país. Prevost deja Madrid y comienza su agenda en Barcelona

Visita del papa León XIV a Barcelona, en directo | El pontífice defiende la salud mental como una prioridad y denuncia la “violencia contra las mujeres, que a menudo desemboca en feminicidios” durante la vigilia

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 9 junio

Como cada martes, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 9 junio

España necesitará más de 230.000 millones de euros para pagar las pensiones públicas en 2026, un 13% del PIB según KPMG

Este año el gasto será un 5,8% mayor que en 2025 debido al volumen de personas que acceden a la jubilación y la revalorización automática conforme al IPC

España necesitará más de 230.000 millones de euros para pagar las pensiones públicas en 2026, un 13% del PIB según KPMG

Eurojackpot: esta es la combinación ganadora del sorteo de este martes 9 de junio

Estos son los números afortunados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si la suerte estuvo de tu lado

Eurojackpot: esta es la combinación ganadora del sorteo de este martes 9 de junio

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la opción de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Alfonso Fernández Mañueco, investido por tercera vez presidente de la Junta de Castilla y León con los votos de PP y Vox

Alfonso Fernández Mañueco, investido por tercera vez presidente de la Junta de Castilla y León con los votos de PP y Vox

El misterio de la reactivación de la cuenta de Leire Díez en X: parodias de fontanería, guiños a “el one” y respuestas a mensajes de líderes del PSOE años después

El Congreso aparca la concordia que pide el papa y retoma la bronca política en la sesión de control a Pedro Sánchez

Sanidad subasta por 180.000 euros un gran velero de 29 metros de eslora que perteneció al narco ‘Jóker’, huido de la justicia

Lara Hernández afronta una rebelión interna en Sumar: las denuncias en su contra se acumulan y el goteo de dimisiones en la dirección del partido no cesa

ECONOMÍA

España necesitará más de 230.000 millones de euros para pagar las pensiones públicas en 2026, un 13% del PIB según KPMG

España necesitará más de 230.000 millones de euros para pagar las pensiones públicas en 2026, un 13% del PIB según KPMG

La economía española crece tres veces más rápido que el resto de la eurozona: migración, bonos y turismo como respuesta, según Goldman Sachs

La casa de piedra del siglo XVI que se vende en el Pirineo: con una parcela de 3.000 metros cuadrados y cuesta menos que un piso en Madrid

El 74% de la Generación Z cambiaría de trabajo, frente al 80% de boomers que no lo haría: la estabilidad se impone al liderazgo en su decisión

El paso de contrato temporal a fijo aumenta un 30% la probabilidad de cogerse una baja médica

DEPORTES

Del cuero mojado al sensor que envía 500 datos por segundo al VAR: así ha evolucionado el balón para el Mundial 2026

Del cuero mojado al sensor que envía 500 datos por segundo al VAR: así ha evolucionado el balón para el Mundial 2026

Rafa Jódar y su agenda antes de Wimbledon: 12 días de vacaciones y dos torneos para preparar la temporada de hierba

De defensa estrella en los años dorados del Borussia Dortmund a llevar agua potable a las regiones más pobres de África: la historia de Neven Subotić

El Atlético de Madrid se mofa de la oferta del Real Madrid por Julián Álvarez: “Nos hacéis reír más que el FC Barcelona”

Arbeloa abandona el banquillo del Real Madrid: “Esta será siempre su casa”