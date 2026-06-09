Un hombre lleva una nevera a un punto limpio y ahora se expone a una multa de hasta 1.500 euros

Punto Limpio de Foz.

Un vecino de Foz (Lugo) se enfrenta a una sanción de entre 750 y 1.500 euros después de abandonar una nevera justo delante de la puerta de acceso al Punto Limpio municipal, en lugar de depositarla en el interior de las instalaciones. Lo que en principio parecía un gesto orientado al reciclaje correcto terminó convirtiéndose en una posible infracción administrativa. Todo por dejar el electrodoméstico en un lugar no autorizado.

Los hechos ocurrieron en el Punto Limpio situado en Escanlar, en la parroquia de Vilaronte. Según informó la Policía Local de Foz, y recoge La Voz de Galicia, el electrodoméstico fue abandonado en plena entrada del recinto, bloqueando el acceso y dificultando el funcionamiento normal del servicio.

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La situación provocó además un problema añadido. La persona encargada de atender las instalaciones no pudo retirar la nevera por sus propios medios debido al peso del aparato, lo que obligó a mantener despejada la zona hasta que pudo gestionarse su retirada.

La investigación fue relativamente sencilla. Las cámaras de vigilancia instaladas en el recinto permitieron identificar al presunto responsable, que posteriormente fue denunciado por una infracción considerada grave en la ordenanza municipal que regula el funcionamiento del Punto Limpio.

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Dónde acaba la ropa que tiramos a contenedores de reciclaje (Greenpeace)

Hasta 1.500 euros de multa

De confirmarse la infracción, la sanción económica podría oscilar entre los 750 y los 1.500 euros. Una cantidad que, en muchos casos, supera ampliamente el valor de un frigorífico nuevo y que pone de relieve la importancia de respetar los procedimientos establecidos para la gestión de residuos voluminosos.

En Galicia, este tipo de comportamientos está recogido habitualmente en las ordenanzas municipales que regulan el uso de los puntos limpios. Aunque las cuantías pueden variar ligeramente entre ayuntamientos, lo habitual es que las infracciones graves se sancionen dentro de ese mismo rango económico. En los casos más serios o reiterados, las multas pueden incluso alcanzar los 3.000 euros.

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Desde la Policía Local recuerdan que estas instalaciones cuentan con horarios específicos de apertura para que los vecinos puedan depositar correctamente los residuos. En el caso del Punto Limpio de Foz (Galicia), permanece abierto los lunes, miércoles y viernes de 9.00 a 13.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas, además de los sábados en horario de mañana.

Una persona tira una bolsa de plástico en un contenedor de basura de envases en Madrid (Ricardo Rubio / Europa Press)

¿Qué ocurre con las neveras cuando se reciclan?

Según explica Ecoembes, las neveras y frigoríficos son residuos completamente reciclables, aunque requieren un tratamiento especializado debido a los gases refrigerantes y otros componentes potencialmente contaminantes que contienen.

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Antes de su reciclaje, estos aparatos son inspeccionados y desmontados para extraer elementos como motores, cables, aceites o gases. Posteriormente, el resto del electrodoméstico se tritura y sus materiales —acero, cobre, aluminio o plástico— se separan para ser reutilizados como materias primas.

Además de evitar que sustancias peligrosas terminen en vertederos, el reciclaje de frigoríficos permite ahorrar energía y reducir el consumo de recursos naturales. Por ello, los expertos recuerdan que estos aparatos deben entregarse siempre en puntos limpios, servicios municipales de recogida o establecimientos autorizados para garantizar una gestión segura y respetuosa con el medio ambiente.

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