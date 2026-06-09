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Muere Cristina Blanco, vidente y madre de Miguel Ángel Muñoz, a los 61 años por un infarto

Blanco, que se dio a conocer en los 90 como tarotista y más adelante como madre del actor Miguel Ángel Muñoz, ha fallecido en la residencia en la que vivía

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Muere Cristina Blanco, vidente y madre de Miguel Ángel Muñoz, a los 61 años por un infarto (Europa Press)
Muere Cristina Blanco, vidente y madre de Miguel Ángel Muñoz, a los 61 años por un infarto (Europa Press)

La vidente y colaboradora de televisión Cristina Blanco ha muerto a los 61 años por un infarto en una residencia de Majadahonda, a las afueras de Madrid, según ha informado Jorge Borrajo, director de Semana, en El tiempo justo. La tarotista, conocida por su popularidad en programas de los años 90, era madre del actor Miguel Ángel Muñoz. Los restos mortales de la televisiva ya han sido velados y existen imágenes de su hijo en el tanatorio.

Este martes 9 de junio se ha conocido que falleció en el centro residencial madrileño al que fue trasladada en 2023, después de que le amputaran una pierna. Como tarotista y tertuliana alcanzó notoriedad en programas como Día a día de Telecinco, presentado por María Teresa Campos. Blanco fue durante años uno de los rostros habituales de la crónica social antes de que llegase la fama de su hijo.

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Su nombre quedó asociado a la televisión de tarde y mañana, donde ejerció de futuróloga para personajes muy reconocidos como Belén Esteban, además de frecuentar fiestas, actos públicos y photocalls. Su etapa de mayor exposición coincidió con colaboraciones en espacios como Día a día y Con T de tarde, donde se hizo un hueco como una de las videntes más conocidas de la prensa del corazón. También cultivó relación con nombres habituales de ese circuito social, entre ellos el clan Campos o Lara Dibildos y Rosa Benito.

Miguel Ángel Muñoz con su madre, Cristina Blanco (Instagram)
Miguel Ángel Muñoz con su madre, Cristina Blanco (Instagram)

La madre de Miguel Ángel Muñoz, tras la televisión

La trayectoria pública de Cristina Blanco cambió de forma abrupta cuando empezaron a encadenarse los escándalos y los problemas de salud mental. Fue condenada a 16 meses de cárcel por el robo de unas tarjetas de crédito en un hotel de Málaga. Aquella etapa coincidió con el divorcio de su marido y con un ingreso en la Clínica López Ibor tras ser diagnosticada con trastorno bipolar. Fuera ya del circuito televisivo, pasó a trabajar como dependienta en unos grandes almacenes del sur de Madrid.

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Entre 1998 y 2000, Cristina Blanco y su marido adoptaron a dos niñas, Gabriella y Mabila. Los padrinos fueron la hija de Laura Valenzuela y Jesús Mariñas, en un momento en el que su hijo Miguel Ángel Muñoz todavía era adolescente. El actor siempre mantuvo una posición discreta sobre la situación de su madre. En una entrevista emitida en 2017 en el programa Viajando con Chester, dijo: “Mi madre decidió apartarse y quedarse en un segundo plano, prácticamente invisible, para que a mí no me tuviesen que hacer este tipo de preguntas y eso lo agradeceré siempre”.

Miguel Ángel Muñoz con su madre, Cristina Blanco (Instagram)
Miguel Ángel Muñoz con su madre, Cristina Blanco (Instagram)

Muñoz también dejó constancia pública del vínculo que mantenía con ella en aquella entrevista televisiva de 2017. “A lo largo de los años me ha dado muchas lecciones de vida”, afirmó entonces. En esa misma conversación añadió que siempre estaría “apoyándola para lo que necesite”.

La enfermedad de Cristina Blanco

En noviembre de 2023, la salud de Blanco sufrió un empeoramiento grave que obligó a su ingreso hospitalario y terminó con la amputación de una pierna. Después fue trasladada a una residencia de mayores en Majadahonda, donde ha estado residiendo durante los últimos tres años. En aquel momento, la propia Blanco afirmó: “Me encuentro muy bien, muy cuidada, como en familia”. Por entonces, Miguel Ángel Muñoz estuvo muy pendiente de su evolución médica y de que recibiera la atención adecuada.

Infobae entrevista Miguel Ángel Muñoz, que dirige y protagoniza el documental 'La última vuelta', que se presenta en el Festival de Málaga.

Una fuente próxima al actor explicó a Semana: “No la ha dejado sola en ningún momento y ha acudido a todas y cada una de las reuniones con sus médicos para conocer de primera mano los datos sobre su evolución”. Miguel Ángel Muñoz también se encargó de elegir para su madre un lugar con los mejores cuidados.

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