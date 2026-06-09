Los fármacos contra la gripe podrían ser una vía esperanzadora para reducir el deterioro cognitivo

Los autores del estudio, Mohamed Abdel-Mohsen y Leila Giron, en el laboratorio de Abdel-Mohsen en la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern (Ben Schamisso / Universidad Northwestern)

Sorpresa en el campo de la investigación científica. Investigadores de la Northwestern University de Estados Unidos han descubierto que un grupo de medicamentos empleados para el tratamiento de la gripe podría reducir el deterioro cognitivo y el envejecimiento prematuro en personas con una infección viral crónica. Este hallazgo abre una nueva vía terapéutica tanto para los pacientes de VIH con problemas de memoria y pensamiento como para enfermedades ligadas a la edad como la demencia.

La investigación, publicada en la revista Med, ha analizado muestras de sangre de más de 100 personas con VIH y después ha ampliado la investigación con ensayos de laboratorio y en ratones. En esos modelos preclínicos, la combinación de Tamiflu, un medicamento antiviral para tratar la gripe, con otro compuesto experimental ha preservado moléculas protectoras de azúcar, ha reducido la inflamación y ha protegido la memoria.

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Al menos una cuarta parte de las personas que viven con VIH desarrolla problemas de memoria y pensamiento incluso cuando recibe tratamiento antirretroviral eficaz. Según el estudio, el origen de parte de esos síntomas se ubica en la degradación de glicanos protectores, moléculas de azúcar que contribuyen a mantener la inflamación bajo control.

Cuando esa inflamación se cronifica, puede acelerar el envejecimiento biológico al empujar al sistema inmunitario a una respuesta excesiva y prolongada. El equipo identificó ese mecanismo al comparar perfiles sanguíneos de personas con VIH con cognición normal y con deterioro cognitivo.

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Proteger la memoria de la infección por VIH

La primera fase del estudio se apoyó en muestras de sangre de participantes con VIH inscritos en el AIDS Clinical Trials Group. Todos estaban en tratamiento frente al virus y habían sido clasificados mediante pruebas clínicas como personas con cognición normal o con alteración cognitiva.

El equipo de Mohamed Abdel-Mohsen, profesor asociado de Medicina en la división de enfermedades infecciosas de la Northwestern University Feinberg School of Medicine, analizó los patrones de azúcares presentes en las proteínas sanguíneas. Según Medical Xpress, encontró una relación clara entre la degradación de esas moléculas y el deterioro cognitivo.

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Después, los investigadores utilizaron células inmunitarias de personas con VIH y modelos murinos con infección por VIH para comprobar si esa degradación aumentaba la inflamación. En la última fase, recurrieron a inhibidores de la sialidasa, entre ellos Tamiflu, también conocido como oseltamivir, para evaluar si bloquear esos procesos protegía al organismo.

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En ratones, la preservación de los glicanos redujo la inflamación, frenó el envejecimiento biológico y protegió la memoria. Estos medicamentos se emplean de forma habitual contra la gripe porque bloquean una enzima viral que facilita la propagación del virus, pero en este estudio se han usado con otro fin: impedir la acción de enzimas del propio organismo que degradan esas moléculas protectoras.

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Abdel-Mohsen ha precisado que los resultados no significan que las personas deban tomar ya medicamentos antigripales para prevenir el deterioro cognitivo. “No estamos diciendo todavía que la gente deba tomar fármacos contra la gripe para prevenir el deterioro cognitivo”, ha explicado al medio.

Anticipar el deterioro futuro del cerebro

El grupo trabaja ahora en dos frentes. Uno consiste en optimizar estrategias de tratamiento con estos fármacos; el otro busca determinar si las moléculas de azúcar pueden anticipar el deterioro cognitivo futuro mediante nuevos análisis sanguíneos basados en biomarcadores.

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Sobre el desarrollo terapéutico, Abdel-Mohsen ha señalado en declaraciones recogidas por Medical Xpress: “En el lado del tratamiento, queremos hacer más trabajo preclínico para optimizar el enfoque. Aunque algunos inhibidores de la sialidasa ya se usan con seguridad en personas para la gripe, no se han probado para este propósito, dosis o duración”.