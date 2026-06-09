Los 8 mejores ejercicios para fortalecer las rodillas

Una mujer fortaleciendo las rodillas (Magnific)

Las rodillas son una de las articulaciones más exigidas del cuerpo humano, puesto que soportan gran parte del peso corporal, intervienen en actividades tan cotidianas como caminar o subir escaleras y son fundamentales para la práctica deportiva. Sin embargo, también se encuentran entre las estructuras más vulnerables a lesiones y patologías derivadas del desgaste, la sobrecarga o una mala condición física.

Los especialistas en entrenamiento y rehabilitación de la clínica Medical Exercise coinciden en que fortalecer la musculatura que rodea la articulación es una de las mejores estrategias para proteger las rodillas y reducir el riesgo de problemas como la condropatía rotuliana, una afección frecuente que provoca dolor en la parte anterior de la rodilla.

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Los expertos recogen ocho ejercicios recomendados para mejorar la estabilidad, la fuerza y la resistencia de esta importante articulación. Todos ellos pueden hacerse en casa y son fácilmente realizables en la rutina diaria.

Step o subida al escalón

Este ejercicio destaca por su sencillez y eficacia. Consiste en subir un pie a un escalón o plataforma baja, dejando el talón cerca del borde, mientras la otra pierna permanece suspendida. Posteriormente, se desciende de forma controlada hasta que el talón quede por debajo del nivel de la superficie.

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El movimiento fortalece los músculos del muslo y mejora el control de la rodilla. Se recomienda realizar 10 repeticiones con cada pierna.

Sentadillas isométricas

Las sentadillas isométricas son una excelente opción para quienes buscan ganar fuerza sin realizar movimientos bruscos. El ejercicio se ejecuta apoyando la espalda contra una pared y descendiendo hasta que las rodillas formen un ángulo aproximado de 90 grados.

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Mantener esta posición durante 30 segundos activa intensamente los cuádriceps y favorece la estabilidad articular. Lo ideal es completar cinco series.

Equilibrio a una pierna

El trabajo de equilibrio es fundamental para prevenir lesiones. En este ejercicio, la persona debe sostener todo su peso sobre una sola pierna, preferiblemente descalza y con el talón ligeramente elevado.

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Además de fortalecer la musculatura estabilizadora, ayuda a mejorar la propiocepción, es decir, la capacidad del cuerpo para reconocer la posición de sus articulaciones. Se aconseja repetir el ejercicio cinco veces con cada pierna.

Saltos laterales

Los saltos laterales aportan dinamismo al entrenamiento. Consisten en saltar de un lado a otro de una plataforma con ambos pies al mismo tiempo, manteniendo la espalda recta y controlando la recepción del salto.

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Este ejercicio mejora la coordinación, la potencia y la capacidad de reacción de la articulación. Una serie de 15 repeticiones suele ser suficiente para obtener beneficios.

Levantamiento lateral de piernas

Acostado de lado y con las piernas estiradas, se eleva la pierna superior hasta la altura aproximada del hombro para después regresar lentamente a la posición inicial.

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Este movimiento fortalece los músculos abductores de la cadera, fundamentales para mantener una correcta alineación de las rodillas durante la marcha y la actividad física. Se recomiendan 10 repeticiones por cada lado.

Elevación de piernas

La elevación de piernas puede realizarse tumbado boca arriba o suspendido de una barra. El objetivo es levantar ambas piernas de forma controlada hasta formar un ángulo de entre 70 y 80 grados.

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Aunque suele asociarse al trabajo abdominal, este ejercicio también contribuye al fortalecimiento de los músculos que participan en la estabilidad de la pelvis y las extremidades inferiores.

Descubre cómo fortalecer tu tren inferior con esta rutina de gimnasio. Te mostramos la técnica correcta para la sentadilla en máquina Smith, cuádriceps en máquina y curl femoral para trabajar todos los músculos de tus piernas.

Peso muerto

Considerado uno de los ejercicios más completos del entrenamiento de fuerza, el peso muerto activa numerosos grupos musculares, incluidos los que protegen las rodillas.

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Para ejecutarlo correctamente se utilizan mancuernas o una barra con peso moderado, manteniendo siempre la espalda recta y las rodillas ligeramente flexionadas. La técnica es esencial para evitar lesiones y aprovechar todos sus beneficios.

Escaladas o mountain climbers

Las escaladas combinan trabajo cardiovascular y fortalecimiento muscular. Desde una posición similar a la de una flexión de brazos, se alterna rápidamente la elevación de las rodillas hacia el pecho.

Este ejercicio mejora la resistencia, la coordinación y la capacidad funcional de las piernas. Una serie de 20 segundos puede ser suficiente para quienes se inician.