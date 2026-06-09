La reina Letizia cambia su ‘privilegio de blanco’ por el rosa Barbie: mantiene el color desde su vestido bohemio hasta sus alpargatas veraniegas

La reina Letizia rescata su vestido rosa de Hugo Boss (Europa Press)

La reina Letizia ha recuperado este martes en Zarzuela uno de sus vestidos rosa de Hugo Boss después de dos apariciones seguidas de blanco por la visita de León XIV a Madrid, un giro de vestuario ligado al fin del protocolo especial que le permitió vestir el mismo tono que el papa León XIV en sus encuentros del fin de semana.

El diseño, identificado como modelo Dellisi y perteneciente a las colecciones de 2020 de Hugo Boss, se estrenó el 9 de junio de 2021 y tan solo lo había vuelto a usar en la Feria del Libro de 2022. En esta nueva oportunidad, doña Letizia lo ha combinado con unas alpargatas de cuña rosas hechas a medida por Calzados Picón en Murcia.

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Lo ha lucido en una mañana con dos compromisos institucionales en el Palacio de la Zarzuela. Los reyes se han reunido primero con la Comisión Delegada de la Fundación Princesa de Girona, cuyos premios se entregarán el 14 de julio en el Gran Teatre del Liceu con asistencia prevista de los monarcas y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, y después han recibido al Patronato y al Consejo Científico de la Fundación Lilly por su 25 aniversario.

La reina Letizia rescata su vestido rosa de Hugo Boss (Europa Press)

El ‘look’ de la reina Letizia

En ese contexto, la reina Letizia ha dejado atrás el blanco impoluto de sus citas con el pontífice en la capital. El sábado vistió un diseño de encaje de guipur y 24 horas después llevó un vestido de cintura marcada, dentro de una pauta marcada por la concesión de la Santa Sede que permite a un grupo reducido de reinas de monarquías católicas vestir del mismo color que el máximo representante de la Iglesia católica, el llamado ‘privilegio de blanco’.

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El vestido rosa que ha recuperado es de un estilo bohemio de manga larga, silueta fluida y corte midi, con escote en V y cinturón de cuerda. En esta ocasión, la reina ha reforzado la cintura con un cinturón fucsia a tono, un detalle que concentra el contraste cromático del conjunto. Cuando lo estrenó en 2021, durante el auge del fenómeno Barbiecore y, antes del estreno de la famosa película, lo llevó completamente en rosa. Aquella primera vez eligió unos salones de piel de serpiente en fucsia de CH Carolina Herrera.

La reina Letizia rescata su vestido rosa de Hugo Boss (Europa Press)

El principal cambio visible del estilismo de la reina Letizia respecto a 2022 aparece en los accesorios. Las criollas doradas de aquella primavera han dado paso a unos pendientes de oro blanco y diamantes de Gold & Roses, en concreto el modelo de doble daga, uno de los más usados por la reina en los últimos años dentro del catálogo de la firma madrileña. Como no podía ser de otra manera, ha completado el conjunto con su anillo de Coreterno.

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Las alpargatas de la reina Letizia

En 2022 reformuló el estilismo con unas alpargatas de cuña en rosa chicle de Clooui. Aquel modelo, confeccionado en ante, tenía 10 centímetros de altura, puntera cerrada y tiras al tono para anudar al tobillo, una estructura que mejoraba la sujeción al caminar y resultaba adecuada para las dolencias que sufre en los pies. La opción de este martes también han sido unas alpargatas rosas, pero no el modelo Saladeta de Clooui, cuyo precio es de 129 euros. El calzado esta vez procede de Calzados Picón, una firma de Caravaca de la Cruz en este tipo de calzado.

La reina Letizia rescata su vestido rosa de Hugo Boss (Europa Press)

La relación de la reina Letizia con Calzados Picón se remonta a 2020, cuando la firma vivió un fuerte impulso tras una aparición de la monarca en Cantabria con uno de sus diseños. Aquel modelo, unas alpargatas azules de tiras cruzadas, se creó expresamente para combinar con el vestido que llevaba ese día. Desde entonces, Letizia se ha convertido en clienta habitual de la empresa murciana.

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La reina Letizia ha inaugurado la Feria del Libro de Madrid, donde visitó varias casetas, se interesó por las últimas novedades editoriales y compartió momentos cercanos con el público, libreros y escolares.

Ese modelo azul pasó a ser uno de los más demandados de la casa. De hecho, la princesa Leonor pidió una réplica que lució en la confirmación de la infanta Sofía, y también la infanta Elena y Victoria Federica han llevado este tipo de alpargatas de marca murciana.