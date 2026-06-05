Ni las infantas ni Victoria Federica se perderán la visita del papa León XIV a Madrid: la familia real al completo lo conocerá, menos el emérito y Froilán

Ni las infantas ni Victoria Federica se perderán la visita del papa León XIV a Madrid (Montaje de Infobae)

El rey Felipe VI, la reina Letizia, León XIV y Madrid concentrarán este sábado 6 de junio el arranque de una visita de Estado que se prolongará hasta el 12 y que reunirá ante el pontífice a casi toda la familia real: estarán las infantas Elena y Cristina, también Victoria Federica y varios Urdangarin, pero no acudirán el rey emérito Juan Carlos I ni Froilán. Según ¡Hola!, la presencia de ese núcleo familiar se repartirá entre la misa del Corpus Christi en la Plaza de Cibeles y una recepción posterior en la Nunciatura.

La agenda oficial sitúa la llegada del papa a las 10:30 horas en el Pabellón de Estado de la terminal T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y su entrada una hora después en la Plaza de la Armería del Palacio Real, donde recibirá honores de jefe de Estado con salva de 21 cañonazos y discursos ante unos 250 invitados.

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El recibimiento institucional quedará en manos de los reyes Felipe VI y doña Letizia, acompañados más tarde en la tribuna de honor por la princesa Leonor y la infanta Sofía. La Casa Real ha precisado que, tras la ceremonia de bienvenida, la familia inmediata mantendrá un encuentro con el Pontífice en el Salón de Gasparini y después saludará a las autoridades españolas en el Salón del Trono.

El papa León XIV se reúne con el rey de España, Felipe VI, y la reina Letizia, en la Ciudad del Vaticano (EFE/EPA/VATICAN MEDIA)

Los Borbón con el papa León XIV

La visita tendrá así una doble dimensión: la estrictamente oficial, marcada por el protocolo de Estado en el Palacio Real, y la familiar, visible en los actos litúrgicos y de representación previstos en los días siguientes. Según ¡Hola!, ese segundo plano permitirá ver en Madrid a ramas de la familia Borbón que no suelen coincidir al completo en una misma agenda pública. Lo más parecido fue el funeral de la princesa Irene de Grecia a principios de año.

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Las infantas Elena y Cristina asistirán el 7 de junio a la misa del Corpus Christi que oficiará León XIV en la Plaza de Cibeles. Según ¡Hola!, lo harán junto a sus hijos, con una ausencia destacada: Froilán no estará porque se encuentra en Abu Dabi junto al rey Juan Carlos I, que tampoco tendrá ningún intercambio con el papa actual.

A ese acto acudirán también los hijos de la infanta Cristina Juan, Pablo, Miguel e Irene Urdangarin, además de Victoria Federica, que estará presente junto a su pareja, igual que varios de sus primos. Pero no será el único de los encuentros según el citado medio, ya que el lunes en la Nunciatura, la reina Sofía coincidirá con sus hijas Elena y Cristina y con sus nietos Victoria Federica de Marichalar y Miguel y Pablo Urdangarin.

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Los reyes de España y León XIV en la Santa Sede (EFE/Vatian Media/Simone Risoluti)

La única gran ausencia de la generación anterior será la del rey emérito Juan Carlos I, que no figura entre los asistentes mencionados. El encuentro dejará, por tanto, una imagen amplia de la familia del monarca actual, aunque no absolutamente completa.

La llegada del papa León XIV a Madrid

La secuencia central del sábado comenzará con el traslado desde Barajas hasta el Palacio Real de Madrid. Allí, el papa León XIV entrará escoltado por el Escuadrón de Escolta Real a caballo y será recibido a pie de coche. La formación de honores estará compuesta por la Escuadra de Gastadores, la Unidad de Música, el Grupo de Honores con sus compañías Monteros de Espinosa, Mar Océano y Plus Ultra, el Escuadrón de Escolta Real, la Batería Real y la Sección de Motos del Grupo de Escoltas.

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Después de los himnos de la Ciudad del Vaticano y del Reino de España, el papa y el rey pasarán revista a la fuerza combinada y saludarán a las delegaciones oficiales. El recorrido interior incluirá el Zaguán de Embajadores, un pasillo de honor formado por lanceros del Escuadrón de Escolta Real y la Escalera de Embajadores, escoltada por la Sección de Alabarderos.

Las afecciones al tráfico por la visita del Papa León XIV a Madrid del 6 al 9 de junio comenzarán "de manera muy significativa" esta medianoche con la ocupación de la Plaza de Lima, de modo que únicamente se podrá circular por la glorieta y con determinadas limitaciones

Más tarde, en el Salón de Columnas, Felipe VI y el pontífice pronunciarán sendos discursos ante representantes de los poderes del Estado, el Gobierno, el séquito papal, los presidentes de las comunidades autónomas, expresidentes del Gobierno, partidos con representación parlamentaria, el cuerpo diplomático, agentes sociales, la Conferencia Episcopal Española y la Comisión Nacional de la visita del papa.

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