España

Así es el nuevo gran apoyo de la infanta Cristina: un empresario británico con vínculos familiares árabes

Según ha informado ‘Vanitatis’, la hija de los reyes eméritos ha estrechado lazos con una amistad consolidada

Guardar
La Infanta Cristina da un
La Infanta Cristina da un paseo por las calles de Madrid a 20 de Abril de 2025 en Madrid (España). (Óscar Ortiz / Europa Press).

La infanta Cristina atraviesa unos de los momentos de más estabilidad personal de sus últimos años. A pesar de tener a sus espaldas dos memorias que han tambaleado el panorama nacional, las de su padre y las incipientes de Iñaki Urdangarin, que verán la luz en los próximos meses, parece que la hija de los reyes eméritos se mantiene firme. Alejada del foco mediático y con un perfil cada vez más bajo, la hermana del rey Felipe VI ha conseguido construir un equilibrio personal y profesional que contrasta con los episodios de inestabilidad que marcaron su pasado.

Quienes forman parte de su entorno más cercano coinciden en señalar que este momento de estabilidad no es casual. Según ha informado Vanitatis, la infanta se apoya en una red muy reducida de personas de absoluta confianza, entre las que destaca un empresario británico con vínculos familiares árabes, dedicado al comercio internacional. No se trata de una figura nueva en su vida, sino de una amistad forjada hace años que, con el paso del tiempo, se ha consolidado hasta convertirse en un respaldo fundamental.

El árbol genealógico de la Familia Real española

Este empresario, cuya identidad se mantiene protegida, desarrolla su actividad entre varias capitales europeas y de Oriente Medio. Cuenta con intereses económicos en ciudades como Londres, Ginebra, Barcelona y Abu Dabi, y mantiene vínculos con espacios comerciales de primer nivel. En Barcelona, además, participa en inversiones relacionadas con un edificio emblemático situado en la avenida Diagonal. Aun así, pese a coincidir en ocasiones en la misma ciudad, ambos han optado por extremar la discreción y evitar encuentros que puedan llamar la atención.

En los últimos meses, la infanta Cristina y este amigo han compartido tiempo de ocio y conversaciones privadas, siempre dentro de un marco de absoluta normalidad. Se les ha visto juntos en algún acto público en Ginebra, ciudad donde ella reside desde hace años, y su círculo familiar está plenamente al tanto de esta relación de amistad. De hecho, en un partido de su hijo Pablo celebrado el pasado diciembre, al que acudieron también Juan, Miguel e Irene, la infanta mencionó sin reparos que había quedado posteriormente con este amigo, demostrando la naturalidad con la que forma parte de su vida.

LAS INFANTAS, DOÑA CRISTINA Y
LAS INFANTAS, DOÑA CRISTINA Y DOÑA ELENA, EN EL GRAN HOMENAJE A LA BANDERA, EN TORREJÓN DE ARDOZ. (EUROPA PRESS).

Su vida actualmente

Frente a los rumores que en el pasado la vincularon sentimentalmente con un hombre de Barcelona —informaciones que siempre fueron desmentidas—, desde su entorno insisten en que no existe ninguna relación afectiva más allá de la amistad. La propia Cristina ha sido clara en su deseo de no ser asociada sentimentalmente con nadie y de preservar su intimidad por encima de cualquier otra consideración.

Actualmente, la vida de la hermana de Felipe VI transcurre entre Ginebra, Barcelona y Londres. En la capital británica reside su hijo Juan, mientras que su hija Irene cursa estudios cerca de Oxford. A medio plazo, la infanta tiene previsto comenzar a utilizar la vivienda que adquirió en abril de 2024 en la zona de Pedralbes, una vez esté completamente equipada, alternándola con su domicilio suizo. No obstante, su prioridad sigue siendo mantener un perfil bajo y controlar cuidadosamente su exposición pública.

En lo que respecta a su relación con Iñaki Urdangarin, se trata de un capítulo completamente acabado. Las declaraciones del exduque de Palma en las que la definió como uno de los grandes amores de su vida habrían servido, paradójicamente, para dar por concluido cualquier vínculo emocional pendiente. En ese contexto se enmarca también el hecho de que la infanta haya vuelto a lucir su alianza, un gesto interpretado como una forma de proteger su intimidad y evitar especulaciones innecesarias.

Temas Relacionados

Infanta CristinaCasa Real EspañaCasas RealesRealezaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Un alto cargo de Mazón le envió un borrador de las ayudas una hora antes del Es-Alert y le advirtió que iba a haber “un huevo de afectados”

El ex secretario de Presidencia de la Generalitat valenciana el día de la DANA, Cayetano García, ha aportado un acta notarial con los Whatsapps compartidos el día de la DANA con el expresident, Salomé Pradas y Emilio Argüeso

Un alto cargo de Mazón

Desaparece un buzo bajo el hielo durante un misión científica en la Antártida

El investigador francés realizaba labores de control con un compañero cuando desapareció

Desaparece un buzo bajo el

La broma de Jorge Bárcenas a su ex, Victoria Federica, en pleno show de Juan Dávila: “Te echo de menos”

La nieta de Juan Carlos I se convirtió en la protagonista del último espectáculo del cómico, que le dejó un polémico mensaje en el buzón de voz

La broma de Jorge Bárcenas

El objeto cotidiano que usan en Finlandia para calentarse sin radiadores: el truco económico que cambia la sensación térmica

La solución para ahorra energía dinero y energía en ciudades donde las temperaturas alcanzan los quince grados bajo cero

El objeto cotidiano que usan

Una de las hijas de Julio Iglesias se blinda ante la polémica que rodea a su padre: la decisión que ha tomado

El cantante ha sido acusado de agresión sexual por dos extrabajadoras de sus residencias en República Dominicana y Bahamas

Una de las hijas de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Condenan a una multa de

Condenan a una multa de 800 euros a un sargento que tocó el culo a una soldado durante una celebración en una Base Militar

El Gobierno licita con “urgencia” el servicio de atención del teléfono de acoso escolar “ante el incremento de casos detectados”: un 44% desde el año 2018

La historia y operación detrás de ‘Marea Blanca’, la mayor incautación de cocaína en alta mar con 10 toneladas: “Sabíamos que iba bastante cargado”

Mucho ruido y pocas nueces: así fueron las cinco reuniones entre Sánchez y Feijóo en Moncloa

Víctor Ábalos, primogénito del exministro José Luis Ábalos: “De todo el entorno de mi padre, soy la persona con más credibilidad”

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

La bajada del precio de los carburantes modera el IPC hasta el 3,1% en diciembre pese al encarecimiento de los alimentos

Álvaro Martínez, asesor financiero: “Si haces estas tres cosas al recibir tu sueldo, lo estarás gestionando mejor que el 90% de la gente”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio del aceite de oliva en España este 15 de enero

DEPORTES

Este será el camino de

Este será el camino de Carlos Alcaraz en el Open de Australia: rivales y retos rumbo a un título que aún no ha conseguido

Las noches más amargas del Real Madrid en Copa del Rey: un repaso a sus eliminaciones más recordadas

“Hemos tocado fondo estrepitosamente”: Las reacciones de Carvajal y Arbeloa tras la derrota en Albacete

Vallejo protagoniza la imagen de la histórica noche del Albacete: las lágrimas desconsoladas del jugador

Jefté Betancor, de querer abandonar el fútbol y trabajar de electricista a héroe del Albacete ante el Real Madrid