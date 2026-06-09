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La Guardia Civil detiene en Cádiz a un pedófilo que tenía 500 archivos de material pornográfico de bebés con contenido “degradante, vejatorio y de extrema crudeza”

Los investigadores llevaron a cabo un análisis de los archivos que el hombre habría acumulado en su propia nube de almacenamiento en internet

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Imagen del detenido por la Guardia Civil en Puerto Real (Cádiz) con más de 500 archivos de pornografía infantil elaborada con bebés. (Guardia Civil)
Imagen del detenido por la Guardia Civil en Puerto Real (Cádiz) con más de 500 archivos de pornografía infantil elaborada con bebés. (Guardia Civil)

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 39 años en Puerto Real (Cádiz) que poseía de más de 500 archivos de material pornográfico infantil que almacenaba sus ordenadores con casi cuatro terabytes de información que analizan expertos del Equipo de Investigación Tecnológica de la Unidad de Policía Judicial de la Comandancia de Cádiz, según informa el Instituto Armado en un comunicado.

La denominada operación ‘Blackup’ se inició el pasado mes de abril tras localizar varias imágenes de contenido pedófilo en la red. Los investigadores llevaron a cabo un exhaustivo análisis de los más de 500 archivos que el supuesto autor había acumulado en su propia nube de almacenamiento, muchas de ellas “con imágenes y vídeos tenían de contenido degradante, vejatorio y de extrema crudeza al tratarse de menores de edad y, en su gran mayoría, de bebés”.

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Detenido por un delito de posesión de material pornográfico de menores

Tras la comprobación inequívoca de la existencia de este ilícito penal, los agentes continuaron con las pesquisas para finalmente ubicar al supuesto autor en Puerto Real (Cádiz), que fue detenido el pasado 28 de mayo por un delito de posesión de material pornográfico de menores. En el registro de su domicilio se hallaron varios ordenadores, discos de almacenamiento y otros dispositivos informáticos, con un total de casi cuatro terabytes de información que se hallan en dependencias oficiales para su análisis.

Según la Guardia Civil, en el registro se ha intervenido numeroso material informático, entre ellos tres ordenadores, tres discos duros, cinco memorias externas, cinco teléfonos móviles y varias cámaras de grabación.

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La investigación solo acaba de empezar

Tras su detención, los agentes están volcando y analizando todo el material informático incautado con el objeto de determinar la existencia de víctimas, la localización de más contenido pedófilo y averiguar qué parte de ese material pudiera haberse compartido o distribuido.

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