Detenido un hombre en Cádiz por compartir pornografía infantil con bebés

Cádiz, 9 jun (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 39 años en Puerto Real (Cádiz) que almacenaba y compartía gran cantidad de material de contenido sexual elaborado con menores de edad, la gran mayoría bebés.

En una nota de prensa, la Guardia Civil explica que al detenido se le han intervenido más de 500 archivos de este contenido en sus ordenadores.

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Muchas de estas imágenes y vídeos tenían un contenido degradante, vejatorio y de extrema crudeza al tratarse de menores de edad y, en su gran mayoría, de bebés. EFE

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