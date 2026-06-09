Detenido un hombre en Cádiz por compartir pornografía infantil con bebés

Cádiz, 9 jun (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 39 años en Puerto Real (Cádiz) que almacenaba y compartía gran cantidad de material de contenido sexual elaborado con menores de edad, la gran mayoría bebés.
En una nota de prensa, la Guardia Civil explica que al detenido se le han intervenido más de 500 archivos de este contenido en sus ordenadores.
PUBLICIDAD
Muchas de estas imágenes y vídeos tenían un contenido degradante, vejatorio y de extrema crudeza al tratarse de menores de edad y, en su gran mayoría, de bebés. EFE
(Foto) (Vídeo)
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Dimite la secretaria de Organización de Movimiento Sumar sin esperar a la convocatoria de una nueva asamblea general
Oyarzabal-Ferran, España tiene gol
Sumar insiste en que la "línea roja" con el PSOE es la financiación ilegal: "Por ahora hay personas que han hecho cosas"
El estreno de Gout Gout y el duelo entre Lutkenhaus y Wanyonyi, atractivos en Oslo
Attaoui buscará en Oslo redimirse de la discreta actuación en Estocolmo
MÁS NOTICIAS