España

En España cada vez hay más psicólogos, pero no llegan a la sanidad pública: solo hay unos 3.000 profesionales del total de 40.000 colegiados

La falta de plazas en la Formación Sanitaria Especializada impide que más profesionales trabajen en el Sistema Nacional de Salud

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Imagen de archivo de la consulta de una psicóloga. (Freepik)
Imagen de archivo de la consulta de una psicóloga. (Freepik)

Cerca del 20% de los españoles ha necesitado una consulta sanitaria por un problema de salud mental en el último año, según el CIS. Ansiedad, estrés o depresión son algunas de las patologías más comunes que sufren y no siempre reciben el tratamiento que deberían. Frente a este panorama, el número de psicólogos y psicólogas en España no para de aumentar: los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) registran un total de 43.628 profesionales colegiados, un crecimiento del 8,6% respecto a 2024. Que lleguen a la sanidad pública, sin embargo, no es tan sencillo.

Los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad dan cuenta de 584 psicólogos empleados en atención primaria dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS). La cifra de quienes operan en hospitales se oculta en la categoría de “otros titulados superiores con función sanitaria”, un total de 4.744 entre psicólogos, físicos, químicos y biólogos. Desde el Consejo General de la Psicología de España (COP), calculan que existen unos 3.300 psicólogos en la sanidad pública.

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Evolución de los psicólogos colegiados en España.
Evolución de los psicólogos colegiados en España. (INE)

La amplia diferencia entre profesionales colegiados y aquellos que trabajan en el sistema público se explica principalmente por una barrera: la Formación Sanitaria Especializada (FSE). Como todos los profesionales dentro del SNS, los psicólogos que desean trabajar en centros públicos deben pasar por un programa de especialidad, conocido como PIR (Psicólogo Interno Residente).

Menos del 10% de los profesionales colegiados optan por cumplir este programa formativo de cuatro años, según datos del COP: de los 47.396 psicólogos y psicólogas de la rama de la Sanidad colegiados que contabilizan las organizaciones autonómicas, solo 4.651 habrían hecho la especialidad en Psicología Clínica vía PIR, mientras que los 42.745 restantes operarían como psicólogos generales sanitarios.

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279 plazas para 4.000 candidatos

Celebración de los exámenes de acceso a la Formación Sanitaria Especializada en la sede del Ministerio de Sanidad. (Ministerio de Sanidad)
Celebración de los exámenes de acceso a la Formación Sanitaria Especializada en la sede del Ministerio de Sanidad. (Ministerio de Sanidad)

El principal problema de la especialidad de Psicología Clínica es la falta de plazas. El Ministerio de Sanidad se ha comprometido a ampliarlas poco a poco hasta alcanzar las 494 plazas, pero la oferta actual todavía se queda corta. En la última convocatoria de la FSE, Sanidad sacó 279 puestos para formar psicólogos especialistas, cinco más que en el examen 2024/25.

Ese mismo año, se graduaban en las facultades españolas más de 9.000 estudiantes de Psicología, pero solo 4.113 optaron por competir por una de estas plazas. “A pesar del aumento gradual de psicólogos de la rama sanitaria que se colegian en nuestro país, los datos del INE evidencian de nuevo la baja cifra de estos y estas profesionales, especialmente, de psicólogos/as clínicos/as”, lamentan desde el COP.

14.000 psicólogos en Madrid, 600 en Navarra

Mapa que muestra la distribución de los psicólogos colegiados en España.
El mapa muestra el número de psicólogos colegiados en cada comunidad autónoma.

La falta de profesionales en la sanidad pública se complementa con una fuerte desigualdad territorial. De media, España tiene 95,59 psicólogos por cada 100.000 habitantes, según los datos del COP, pero estos no están repartidos de forma equitativa por el territorio y las diferencias son notables entre comunidades autónomas.

Con más de 14.600 psicólogos colegiados, la Comunidad de Madrid es la que más trabajadores cuenta en esta área sanitaria, dando una tasa de (203,74 psicólogos por cada 100.000 habitantes). A gran distancia le siguen Andalucía (6.666) y Cataluña (5.413 psicólogos), mientras que en Navarra (636), La Rioja (386) o Cantabria (514) ni siquiera llegan al millar de profesionales.

Por población, sería Melilla la región autónoma con más psicólogos (143,85 por cada 100.000 habitantes), si bien en cifras absolutas se queda en 125. Por detrás estarían el País Vasco (122,91), Principado de Asturias (118,54) y La Rioja (117,15 por 100.000 habitantes). Por su parte, las tasas más bajas se dan en Castilla-La Mancha (33,6 por 100.000 habitantes), en Ceuta (57), en Comunitat Valenciana (62,01) y en Castilla y León (65,91).

Mirando entre quienes operan en la pública, los números se reducen considerablemente: en Madrid, tan solo 943 psicólogos tienen el PIR que les permite trabajar en el Sermas (Servicio Madrileño de Salud), frente a los 503 de Cataluña o los 452 de Andalucía. En Ceuta, la región con peor tasa de psicólogos, el número se reduce a 5 profesionales.

La falta de profesionales especializados en salud mental tiene sus consecuencias: el barómetro sanitario de 2025 muestra que la mayoría de españoles con problemas de bienestar emocional se trata todavía en la sanidad pública (51%), pero conseguir una cita cuesta, de media, 97,25 días de espera. Aun cuando las consiguen, solo el 17,2% son atendidos por psicólogos.

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