Las listas de espera siguen creciendo y los pacientes acaban en urgencias

Imagen de archivo: Señalización de Urgencias en el Hospital Universitario La Paz, a 25 de septiembre de 2023, en Madrid (España). (Eduardo Parra / Europa Press)

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado el Barómetro Sanitario de 2025, que vuelve a registrar un aumento en las listas de espera de la sanidad pública. La encuesta realizada a más de 7.000 españoles muestra que los pacientes esperan, de media, 9,15 días para ver a su médico de cabecera, frente a los 8,67 días reportados en el año 2024.

Los tiempos de espera varían considerablemente según la comunidad autónoma en la que los pacientes reciben la atención, según los datos del CIS: mientras en el País Vasco pasan menos de cinco días desde que se pide la cita hasta ver al médico, los andaluces esperan una media de 11,16 días hasta conseguir una consulta.

El Barómetro Sanitario muestra, además, que un 24% de la población no ha conseguido ver a su médico de cabecera cuando lo ha necesitado, especialmente en Andalucía (31,2%), Madrid (27,6%) y la Comunidad Valenciana (25,9%). Esta barrera termina por saturar los servicios de urgencias: el 53,7% de los que no pudieron ir a la atención primaria acabaron visitando un centro de urgencias.

128 días para ver al especialista

Imagen de archivo de la sala de espera de un hospital. (Shutterstock)

Los españoles esperan de media 128,91 días para lograr una cita con algún médico especialista. Una vez consiguen cita en el hospital, el diagnóstico y el tratamiento para su dolencia se retrasa casi dos meses más (54,15 días).

Respecto a las pruebas diagnósticas, son las colonoscopias las que requieren mayor tiempo de espera, con una media de 125,31 días. Le sigue la resonancia magnética, para la que los españoles esperan 72,94 días. Para la ecografía (64,71 días) y el TAC (60,49 días), las listas se alargan más de dos meses.

Los retrasos se replican también en la atención psicológica. Casi un 20% de los españoles ha necesitado consultar con un profesional sanitario por un problema de salud mental, malestar psicológico o emocional en el último año. De ellos, la mitad (51,1%) decidieron acudir a la sanidad pública, pero tardaron 97,25 días en recibir una consulta con el especialista en psiquiatría o psicología.

Así, el médico de familia se hace cargo del 38,4% de las consultas de salud mental. El psiquiatra aglutina el 39,4% de los casos, mientras que al psicólogo solo llega el 17,2% de la población que presenta problemas de salud mental.

La valoración de la sanidad se resiente

El aumento de las esperas tiene un efecto en la opinión pública. En una escala del 1 al 10, los españoles le otorgan un 6,02 al Sistema Nacional de Salud, una caída de 26 centésimas en comparación con el 2024. La sanidad pública sigue siendo la primera opción para la gran mayoría de los españoles, pero los que elegirían la atención privada si pudieran aumentan ligeramente, tanto para consultas de atención primaria (28,9%), especialistas (41,1%), ingreso hospitalario (23,8%) y urgencias (27,1%).

A nivel nacional, el 51,6% de la población mantiene una valoración positiva del funcionamiento del sistema sanitario público, pero la valoración cambia de forma considerable a nivel territorial. En Cantabria, un 66,4% de la población emite opiniones favorables de sus servicios públicos, la más alta de toda España. Mientras, solo un 38,8% de los andaluces califican positivamente al Servicio Andaluz de Salud.