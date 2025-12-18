Sanidad informa de que el Sistema Nacional de Salud contaba un total de 786.747 profesionales en 2024

La concentración de personal en los hospitales españoles ocupa el foco principal del informe anual sobre recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud, que también identifica como estratégico el refuerzo de recursos en áreas como la atención primaria y los servicios de urgencias. Según informó Sanidad, el sistema público reunió en 2024 a un total de 786.747 profesionales, cifra que recoge tanto a médicos como a enfermeras y a otros trabajadores sanitarios y no sanitarios.

El medio Europa Press detalló que la proporción de médicos en ejercicio en España, considerando tanto el sector público como el privado, alcanzó 212.201 profesionales el año pasado. Esta cantidad equivale a una tasa de 4,4 médicos cada 1.000 habitantes, reflejando un crecimiento anual del 3,3%. El informe oficial, titulado 'Recursos Humanos, ordenación profesional y formación continuada en el Sistema Nacional de Salud, 2024', señala que de ese total nacional, 176.918 médicos desarrollan su labor en la red pública, mientras que los profesionales de enfermería suman 227.098, integrando junto al personal médico el núcleo principal de la atención sanitaria en el país.

Europa Press consignó que el resto del personal del Sistema Nacional de Salud incluye a 382.731 trabajadores de otras categorías, tanto sanitarias como no sanitarias, en funciones técnicas, administrativas, de gestión, de apoyo y de servicios. Esta distribución eleva el número total de quienes forman parte del sistema hasta los 786.747 profesionales mencionados.

Más del 80% de empleados del Sistema Nacional de Salud desempeñan su función en hospitales, de acuerdo con lo publicado por Europa Press. Aun así, tanto la atención primaria como los servicios de emergencias 112/061 siguen catalogándose como fundamentales para reforzar la dotación de recursos humanos en la sanidad pública española. El propio informe resalta la exigencia de mantener una planificación equilibrada para garantizar la continuidad de la atención médica, la calidad asistencial y un adecuado acceso a los servicios sanitarios en todos los niveles del sistema.

En cuanto a la presencia de profesionales sanitarios por cada 1.000 habitantes, el documento sitúa la densidad de médicos en el SNS en 0,8 por cada mil personas en los recursos de atención primaria, 2,0 en hospitales y 0,1 en los Servicios de Urgencias y Emergencias 112/061. En el caso de la enfermería, se contaron 0,7 profesionales por cada 1.000 habitantes en atención primaria, 3,62 en hospitales y 0,09 en los servicios de urgencias.

Respecto al resto de categorías profesionales, los 382.731 trabajadores ajenos a la medicina y la enfermería representan una tasa de 7,9 por cada 1.000 habitantes. De estos, el 84,8% se concentra en los hospitales, según información recogida por Europa Press. El informe oficial también llama la atención sobre la tendencia a la feminización del sector sanitario, especialmente marcada en la profesión de enfermería, donde las mujeres suponen más del 70% del total de profesionales. El análisis presentado por Sanidad y recogido por Europa Press advierte que este fenómeno constituye un desafío específico para la conciliación familiar y profesional, la progresión en las carreras laborales y la planificación de equipos.

En el ámbito formativo, durante el curso 2022-2023 egresaron en España 6.587 nuevos médicos y 11.593 profesionales de enfermería, según datos del documento recogidos por Europa Press. La cantidad de graduados denota una estabilidad en la incorporación de profesionales al sistema. Adicionalmente, en 2024 se contabilizaron 39.729 especialistas en formación, lo que refuerza el papel del Sistema Nacional de Salud en la capacitación y actualización de conocimientos de los profesionales del sector, una función que el informe describe como estratégica para el futuro de la sanidad española.